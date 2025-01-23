Bermuda şeytan üçgeninde Rusya Ukrayna Savaşı: “Ya ateşkes ya yok oluş”

MOSKOVA’DAN YÜKSELEN SESLER

Bir yandan Rusya’ya tehditlerini sürdüren Trump, diğer yandan Putin’le görüşmeyi planladığını duyurdu. Ayrıca Moskova’nın ekonomisi için endişeli olduğunu, “Rusya’nın başının büyük belaya gireceğini” öne sürdü. Trump’ın son açıklamaları, seçim kampanyası süresince Rusya ile ilişkilere yeşil ışık yaktığı sözlerinin önüne geçti.

Putin ise bu haftaki Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, yeni ABD yönetimiyle Ukrayna'daki mevcut durumla ilgili iletişime açık olduklarını söyledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, iki liderin görüşmesine ilişkin iç hazırlıkların sürdüğünü, Washington’dan teyit beklediklerini belirtti ve ABD ile yeniden ilişki kurma konusunda az da olsa imkân olduğunu dile getirdi. Ryabkov, Trump'ın iktidara gelmesinin ardından Rusya ile ABD arasındaki ilişkileri bir belirsizlik döneminin beklediğini de sözlerine ekledi.

Kremlin dış politika yardımcısı Yuri Ushakov ise daha açık şekilde “Biz hazırız” dedi.