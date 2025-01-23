Bermuda şeytan üçgeninde Rusya Ukrayna Savaşı:
“Ya ateşkes ya yok oluş”
Gazze’de Hamas ve İsrail arasında varılan anlaşmanın ardından “Ukrayna’da da ateşkes olur mu?” sorusu daha fazla sorulmaya başladı. Rusya-Ukrayna arasında 3 yıldır devam eden savaş, ABD’nin 47. Başkanı Trump’ın başlıca gündemlerinden. Bir yandan Putin’le dostluk mesajları veren Trump, diğer yandan ateşkesi kabul etmezse Rusya’ya vergi ve yaptırım tehdidinde bulunuyor. NATO üyeliği ısrarını sürdüren Ukrayna lideri Zelenski ise Kim Jong Un’un askerlerini saflarına katan Moskova’ya karşı cepheye birlik göndermeye meyilli olan Avrupa’yı kışkırtmaya devam ediyor. Kuzey Kore askerlerinin, en sıcak ateş hattı olan Kursk bölgesindeki durumu ise tartışma konusu. ABD, Avrupa ve Kuzey Kore üçgeninde Rusya Ukrayna savaşında son durum… (Haber: Derya Doğan)
Amerika Birleşik Devletleri’nin 47. Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bu “saçma savaşı” bitirmesi çağrısında bulundu.
Trump, aksi takdirde Rusya’ya daha fazla vergi ve yaptırım uygulayacağını söyledi.
Rusya'ya zarar vermek istemediğini, Rus halkını sevdiğini, Putin ile her zaman çok iyi bir ilişkisi olduğunu ifade etti. “Putin, Ukrayna ile ateşkes anlaşması yapmayı reddederek Rusya’yı yok ediyor” dedi.
Trump, ABD’nin Ukrayna’ya silah göndermeyi düşündüğünü, Avrupa Birliği’nin Kiev’i desteklemek için daha fazlasını yapması gerektiğini belirtti.