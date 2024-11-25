Bert Fırtınası ölüm getirdi: "Suyu kaynatarak için" uyarısı
İngiltere, İrlanda ve İskoçya'yı vuran Bert Fırtınası, beş kişinin ölümüne yol açtı. Elektrik kesintisi ve ulaşımda aksamalara yol açan fırtına sonrası 150'den fazla sel beklendiği bildirildi. Bert, İngiltere'nin farklı bölgelerinde yüzlerce kişiyi evlerini terk etmek zorunda bırakırken, 10 bölge için suyun kaynatılarak içilmesi uyarısı yapıldı.
İngiltere'de Bert Fırtınası etkisini sürdürürken, fırtınanın yol açtığı şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
İngiltere Meteoroloji Ofisinden (Met Office) yapılan açıklamada, olumsuz etkilerin süreceği belirtildi.