Bert Fırtınası ölüm getirdi: "Suyu kaynatarak için" uyarısı

150'DEN FAZLA SEL UYARISI

Fırtına nedeniyle hafta sonuna kadar şiddetli bir rüzgar ya da yağış beklenmediğini kaydeden Meteoroloji Ofisi, 150'den fazla sel uyarısının ise hala geçerli olduğu bildirildi.

Açıklamada, kar yağışı riski azalmış olsa da yağışların İngiltere'nin güneybatı kesimleri ve Galler'in güneyi başta olmak üzere ülkenin büyük bölümünü etkileyeceği kaydedildi.