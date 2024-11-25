Bert Fırtınası ölüm getirdi: "Suyu kaynatarak için" uyarısı

İngiltere, İrlanda ve İskoçya'yı vuran Bert Fırtınası, beş kişinin ölümüne yol açtı. Elektrik kesintisi ve ulaşımda aksamalara yol açan fırtına sonrası 150'den fazla sel beklendiği bildirildi. Bert, İngiltere'nin farklı bölgelerinde yüzlerce kişiyi evlerini terk etmek zorunda bırakırken, 10 bölge için suyun kaynatılarak içilmesi uyarısı yapıldı.

Bert Fırtınası ölüm getirdi: "Suyu kaynatarak için" uyarısı - 1

İngiltere'de Bert Fırtınası etkisini sürdürürken, fırtınanın yol açtığı şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

İngiltere Meteoroloji Ofisinden (Met Office) yapılan açıklamada, olumsuz etkilerin süreceği  belirtildi.

DÜNYA HABERLERİ

Bert Fırtınası ölüm getirdi: "Suyu kaynatarak için" uyarısı - 2

150'DEN FAZLA SEL UYARISI 

Fırtına nedeniyle hafta sonuna kadar şiddetli bir rüzgar ya da yağış beklenmediğini kaydeden Meteoroloji Ofisi, 150'den fazla sel uyarısının ise hala geçerli olduğu bildirildi.

Açıklamada, kar yağışı riski azalmış olsa da yağışların İngiltere'nin güneybatı kesimleri ve Galler'in güneyi başta olmak üzere ülkenin büyük bölümünü etkileyeceği kaydedildi.

Bert Fırtınası ölüm getirdi: "Suyu kaynatarak için" uyarısı - 3

"SUYU KAYNATARAK İÇİN"

Galler'de su arıtma tesislerinin fırtına sonrası meydana gelen selden etkilenmesinin ardından 10 bölge için suyun kaynatılarak içilmesi uyarısı yayınlandı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Galler Bölgesel Başbakanı Eluned Morgan'la görüştüğünü belirterek, bölgede görev yapan acil durum hizmetlerine teşekkür etti.

Bert Fırtınası ölüm getirdi: "Suyu kaynatarak için" uyarısı - 4

ARACININ ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ

Galler Polisi, bölgenin kuzeyindeki Conwy Nehri'nde kaybolan 75 yaşındaki Brian Perry için öğleden sonra yapılan arama çalışmalarında bir ceset bulunduğunu açıkladı.

İngiltere'nin Hampshire bölgesinde cumartesi günü bir ağacın aracın üzerine devrilmesi sonucu 60'lı yaşlardaki bir kişi, arabasının suya girmesi sonucu ise 80 yaşlarında bir kişi hayatını kaybetti.

Batı Yorkshire ve Northamptonshire'da da meydana gelen kazalarda da iki kişinin öldüğü bildirildi.

Bert Fırtınası ölüm getirdi: "Suyu kaynatarak için" uyarısı - 5

ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

İngiltere ve İrlanda'da hafta sonu Bert Fırtınası yüzünden sel, elektrik kesintisi ve ulaşımda aksamalar yaşandı.

İngiltere'nin farklı bölgelerinde yüzlerce kişi fırtına nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalırken, İrlanda'da on binlerce ev, çiftlik ve iş yeri elektriksiz kaldı.

Bert Fırtınası ölüm getirdi: "Suyu kaynatarak için" uyarısı - 6
Bert Fırtınası ölüm getirdi: "Suyu kaynatarak için" uyarısı - 7
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