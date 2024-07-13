Beryl Kasırgası’nın şiddeti uydu görüntülerine yansıdı
Atmosfer Araştırmaları Kooperatif Enstitüsü (CIRA), ABD’de ve Karayipler’de büyük yıkıma yol açan Beryl Kasırgası’nın 2 haftalık uydu görüntülerini paylaştı.
Karayip ülkelerini, Meksika'nın güneydoğusundaki Yucatan Yarımadası'nı ve son olarak ABD'nin Teksas eyaletini vuran Beryl Kasırgası’nda hayatını kaybedenlerin sayısı, Texas'taki 6 can kaybıyla birlikte 17'ye yükselmiş yaklaşık 3 milyon ev ve iş yeri elektriksiz kalmıştı. CIRA, Haziran sonunda etkisini göstermeye başlayan ve 2 hafta boyunca etkisini sürdüren kasırganın uydu görüntülerini paylaştı.