Beryl Kasırgası’nın şiddeti uydu görüntülerine yansıdı

Görüntülere ilişkin yapılan açıklamada, “Kasırganın Son 16 günü kapsayan görüntüleri, Beryl Kasırgası'nın tropikal bir fırtına olarak oluşumundan tropikal sonrası şiddetli hava koşullarına ve Kuzey Amerika'nın doğusuna getirdiği sellere kadar olan süreci gözler önüne seriyor” ifadeleri kullanıldı.