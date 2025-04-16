Beslenme profesörü açıkladı: Kalp krizleri şekerden mi kaynaklanıyor, yüksek kolesterolden mi?

ŞEKER, KALBİ NASIL ETKİLİYOR?

Uzmanlara göre aşırı şeker tüketimi karaciğeri zorlayarak yağlanmaya yol açabiliyor. Bu durum diyabet riskini artırırken, aynı zamanda kalp hastalıklarına da zemin hazırlıyor. İlave şekerin fazla alınması; kronik iltihaplanma, yüksek tansiyon, kilo artışı ve yağlı karaciğer hastalığı gibi sorunlara neden olabiliyor. Tüm bu faktörler, kalp krizi ve felç riskini doğrudan etkiliyor.





