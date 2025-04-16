Beslenme profesörü açıkladı: Kalp krizleri şekerden mi kaynaklanıyor, yüksek kolesterolden mi?
Kalp krizleri şekerden mi kaynaklanıyor, yüksek kolesterolden mi? Yeni bir araştırma, serbest şeker oranı yüksek diyetlerin kalp hastalığı ve felç riskini ciddi şekilde artırdığını ortaya koydu. Oxford Üniversitesi öncülüğünde yürütülen çalışmada, 110 binden fazla İngiliz vatandaşının dokuz yıllık sağlık verileri incelendi.
Araştırma sonuçlarına göre, günlük serbest şeker alımındaki her yüzde 5’lik artış, kalp hastalığı riskini yüzde 6, felç riskini ise yüzde 10 oranında artırıyor. Serbest şeker, doğal olarak meyve ve sebzelerde bulunan şekerler dışında; işlenmiş gıdalara, gazlı içeceklere, meyve sularına ve şuruplara eklenen şekerleri kapsıyor.