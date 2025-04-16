Beslenme profesörü açıkladı: Kalp krizleri şekerden mi kaynaklanıyor, yüksek kolesterolden mi?

Kalp krizleri şekerden mi kaynaklanıyor, yüksek kolesterolden mi? Yeni bir araştırma, serbest şeker oranı yüksek diyetlerin kalp hastalığı ve felç riskini ciddi şekilde artırdığını ortaya koydu. Oxford Üniversitesi öncülüğünde yürütülen çalışmada, 110 binden fazla İngiliz vatandaşının dokuz yıllık sağlık verileri incelendi.

Beslenme profesörü açıkladı: Kalp krizleri şekerden mi kaynaklanıyor, yüksek kolesterolden mi? - 1

Araştırma sonuçlarına göre, günlük serbest şeker alımındaki her yüzde 5’lik artış, kalp hastalığı riskini yüzde 6, felç riskini ise yüzde 10 oranında artırıyor. Serbest şeker, doğal olarak meyve ve sebzelerde bulunan şekerler dışında; işlenmiş gıdalara, gazlı içeceklere, meyve sularına ve şuruplara eklenen şekerleri kapsıyor.


DÜNYA HABERLERİ

Beslenme profesörü açıkladı: Kalp krizleri şekerden mi kaynaklanıyor, yüksek kolesterolden mi? - 2

Çalışmanın başyazarı ve Oxford Üniversitesi doktora öğrencisi Cody Watling, en yüksek risk grubundaki bireylerin günlük yaklaşık 95 gram serbest şeker tükettiğini, bunun da toplam enerji alımlarının yüzde 18’ine denk geldiğini söyledi. Katılımcıların en sık tükettiği şeker kaynakları reçeller, şekerlemeler, meyve suları ve tatlandırılmış içecekler olarak belirlendi.


Beslenme profesörü açıkladı: Kalp krizleri şekerden mi kaynaklanıyor, yüksek kolesterolden mi? - 3

ŞEKER, KALBİ NASIL ETKİLİYOR?

Uzmanlara göre aşırı şeker tüketimi karaciğeri zorlayarak yağlanmaya yol açabiliyor. Bu durum diyabet riskini artırırken, aynı zamanda kalp hastalıklarına da zemin hazırlıyor. İlave şekerin fazla alınması; kronik iltihaplanma, yüksek tansiyon, kilo artışı ve yağlı karaciğer hastalığı gibi sorunlara neden olabiliyor. Tüm bu faktörler, kalp krizi ve felç riskini doğrudan etkiliyor.


Beslenme profesörü açıkladı: Kalp krizleri şekerden mi kaynaklanıyor, yüksek kolesterolden mi? - 4

Harvard Üniversitesi’nden epidemiyoloji ve beslenme profesörü Walter Willett, “Şekerle tatlandırılmış içeceklerden kaçınmak yapabileceğimiz en önemli şeylerden biri,” diyerek, meyve sularının bile dikkatli tüketilmesi gerektiğini vurguladı.


Beslenme profesörü açıkladı: Kalp krizleri şekerden mi kaynaklanıyor, yüksek kolesterolden mi? - 5

KALP DOSTU

Araştırmada ayrıca lif tüketimiyle kalp sağlığı arasında pozitif bir ilişki bulundu. Günlük 5 gram lif tüketiminin kalp hastalığı riskini yüzde 4 oranında azalttığı belirlendi. Ancak bu etkinin, bireylerin vücut kitle indeksine göre değişebileceği ifade edildi.



Beslenme profesörü açıkladı: Kalp krizleri şekerden mi kaynaklanıyor, yüksek kolesterolden mi? - 6

2014 yılında JAMA Internal Medicine dergisinde yayımlanan başka bir çalışmada, günlük kalorilerinin yüzde 17 ila 21’ini ilave şekerden alan kişilerin, bu oranı yüzde 8'de tutan bireylere kıyasla kalp hastalıklarından ölüm riskinin yüzde 38 daha fazla olduğu gösterilmişti.

Beslenme profesörü açıkladı: Kalp krizleri şekerden mi kaynaklanıyor, yüksek kolesterolden mi? - 7

UZMANLAR UYARIYOR

Araştırma ekibi, serbest şekerlerle felç arasındaki ilişkinin daha fazla araştırılması gerektiğini belirtirken, genel sağlık için tam tahıllar açısından zengin karbonhidrat kaynaklarına yönelmenin önemine dikkat çekiyor. Watling, “Eklenmiş şeker içeren her türlü ürünün tüketimini en aza indirmeliyiz,” diyerek, sağlıklı beslenmenin kalp sağlığı üzerindeki etkisine vurgu yaptı.

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