Beslenme Uzmanı açıkladı: Faydalı diye tüketiliyor ama sağlık için tehlikeli
Gıda takviyelerinin bilinçsizce ve fazla miktarda kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
Beslenme Uzmanı Dr. Rachel Woods, birçok kişinin takviye alırken neye gerçekten ihtiyacı olduğunu bilmediğini ve bunun tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söyledi.
Woods, “Birçok insan, ihtiyaç duyup duymadıklarını ya da ne kadarının fazla olduğunu bilmeden yıllarca takviye kullanıyor. Yağda eriyen vitaminler A, D, E ve K vücutta birikerek zararlı seviyelere ulaşabiliyor,” dedi.