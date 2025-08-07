Beslenme Uzmanı açıkladı: Faydalı diye tüketiliyor ama sağlık için tehlikeli

NHS, D vitamini için günlük üst sınırı 100 mcg olarak belirlerken, bir ile on yaş arası çocuklar için bu sınır 50 mcg; bebeklerde ise 25 mcg'dir.



Dr. Woods ayrıca A vitamini konusunda da uyararak, yüksek dozun karaciğer hasarına, hamilelikte doğum kusurlarına ve kemik yoğunluğu kaybına neden olabileceğini belirtti.



NHS verilerine göre, 19–64 yaş arası erkeklerin günlük A vitamini ihtiyacı 700 mcg, kadınların ise 600 mcg. Ancak günlük alımın 1,5 mg (1500 mcg) üzerine çıkmaması gerektiği vurgulanıyor.



Woods, suda eriyen vitaminlerin de zararsız olmadığını ekledi: “Örneğin B6 vitamininin uzun süreli aşırı alımı sinir hasarına, özellikle periferik nöropatiye yol açabilir.” NHS, B6 vitamininin günlük alım miktarını erkekler için 1,4 mg, kadınlar için ise 1,2 mg olarak öneriyor. 200 mg'dan fazla alımın ise kol ve bacaklarda his kaybı gibi ciddi yan etkilere neden olabileceği belirtiliyor.