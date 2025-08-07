Beslenme Uzmanı açıkladı: Faydalı diye tüketiliyor ama sağlık için tehlikeli

Gıda takviyelerinin bilinçsizce ve fazla miktarda kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Beslenme Uzmanı açıkladı: Faydalı diye tüketiliyor ama sağlık için tehlikeli - 1

Beslenme Uzmanı Dr. Rachel Woods, birçok kişinin takviye alırken neye gerçekten ihtiyacı olduğunu bilmediğini ve bunun tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Woods, “Birçok insan, ihtiyaç duyup duymadıklarını ya da ne kadarının fazla olduğunu bilmeden yıllarca takviye kullanıyor. Yağda eriyen vitaminler A, D, E ve K vücutta birikerek zararlı seviyelere ulaşabiliyor,” dedi.

DÜNYA HABERLERİ

Beslenme Uzmanı açıkladı: Faydalı diye tüketiliyor ama sağlık için tehlikeli - 2

Örneğin, fazla miktarda alınan D vitamini, kandaki kalsiyum seviyesini artırarak böbreklere ve kalbe zarar verebilir, ayrıca kemiklerin zayıflamasına neden olabilir.

Beslenme Uzmanı açıkladı: Faydalı diye tüketiliyor ama sağlık için tehlikeli - 3

NHS’ye göre, ilkbahar ve yaz aylarında çoğu kişi D vitamini ihtiyacını güneş ışığıyla karşılayabilirken, sonbahar ve kış aylarında günde 10 mikrogram (mcg) takviye alınması öneriliyor. Yetişkinler ve bir yaş üstü çocuklar için bu miktar yeterli kabul edilirken, bir yaşından küçük bebekler için doz 8,5–10 mcg arasında değişiyor.

Beslenme Uzmanı açıkladı: Faydalı diye tüketiliyor ama sağlık için tehlikeli - 4

NHS, D vitamini için günlük üst sınırı 100 mcg olarak belirlerken, bir ile on yaş arası çocuklar için bu sınır 50 mcg; bebeklerde ise 25 mcg'dir.

Dr. Woods ayrıca A vitamini konusunda da uyararak, yüksek dozun karaciğer hasarına, hamilelikte doğum kusurlarına ve kemik yoğunluğu kaybına neden olabileceğini belirtti.

NHS verilerine göre, 19–64 yaş arası erkeklerin günlük A vitamini ihtiyacı 700 mcg, kadınların ise 600 mcg. Ancak günlük alımın 1,5 mg (1500 mcg) üzerine çıkmaması gerektiği vurgulanıyor.

Woods, suda eriyen vitaminlerin de zararsız olmadığını ekledi: “Örneğin B6 vitamininin uzun süreli aşırı alımı sinir hasarına, özellikle periferik nöropatiye yol açabilir.” NHS, B6 vitamininin günlük alım miktarını erkekler için 1,4 mg, kadınlar için ise 1,2 mg olarak öneriyor. 200 mg'dan fazla alımın ise kol ve bacaklarda his kaybı gibi ciddi yan etkilere neden olabileceği belirtiliyor.

Beslenme Uzmanı açıkladı: Faydalı diye tüketiliyor ama sağlık için tehlikeli - 5


Takviyelerin yol açabileceği risklere dair dikkat çekici bir örnek de Avustralya’dan geldi.

33 yaşındaki Dominic Noonan-O'Keefe, 2023 yazında bağışıklığını güçlendirmek amacıyla D vitamini, C vitamini ve magnezyum içerikli takviyeler almaya başladı. Ancak aldığı magnezyum tabletlerinde önerilen dozun çok üzerinde B6 vitamini bulunduğu ortaya çıktı.

Beslenme Uzmanı açıkladı: Faydalı diye tüketiliyor ama sağlık için tehlikeli - 6


Noonan-O'Keefe, yaptığı açıklamada, takviyelere başladıktan sonra mide bulantısı, baş dönmesi ve yürüme güçlüğü yaşadığını, bu süreçte hayatının tamamen altüst olduğunu söyledi.

Dr. Woods, çoğu insanın kanındaki vitamin düzeylerini düzenli olarak kontrol etmediğine dikkat çekerek, "Belirtiler ortaya çıkana kadar birçok kişi bir şeylerin ters gittiğini anlamıyor" uyarısında bulundu.

DAHA FAZLA GÖSTER