Beslenme Uzmanı açıkladı: Her gün 1 elma yemenin bilinmeyen etkisi

GÜNDE 1 ELMA YEMEK DOKTORU UZAK TUTAR MI?

"Bir elma günde doktoru uzak tutar" söylemi, sağlıklı bir yaşam tarzı için kulağa hoş gelebilir. Elma, lif, C vitamini, potasyum ve kalsiyum açısından zengin olsa da, her gün yenmesinin gerekip gerekmediği üzerine bazı tartışmalar bulunuyor. Bazı uzmanlar, her gün bir elma yemenin gereksiz olabileceğini ifade ediyor.