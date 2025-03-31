Beslenme Uzmanı açıkladı: Her gün 1 elma yemenin bilinmeyen etkisi

Bir elmanın besin değerini incelediğimizde, ortalama büyüklükte bir elma (yaklaşık 3 inç çapında, bir beyzbol topu veya küçük bir yumruk büyüklüğünde) şu şekilde değerlendirilebilir:



Kalori: 95



Karbonhidrat: 25 gr



Lif: 4,4 gr



Şeker: 19 gr



Protein: 0,5 gr



Toplam Yağ: 0,3 gr



Sodyum: 1,8 mg



Potasyum: 194,7 mg (günlük değerin %4'ü)



Bu verilere göre, bir elma 19 gram şeker içeriyor ve bu, düzenli olarak tüketildiğinde şeker alımınızı artırabilir. Rutgers Üniversitesi Sağlık Meslekleri Okulu’ndan Beslenme uzmanı Stephani Johnson, elmaların tüm meyveler gibi doğal şeker olan fruktoz içerdiğini belirtiyor. Ancak, elmaların besin yoğunluğu ve lif içeriği, onları sağlıklı bir diyetin önemli bir parçası haline getiriyor. Ayrıca, elmalar beş porsiyon meyve ve sebze hedefine dahil edilebilir.





