Beslenme uzmanı açıkladı: Kuruyemiş tüketmek şişmanlatır mı?

İspanya’da yapılan bir araştırmada, 14 hafta boyunca her gün iki avuç kuruyemiş tüketen erkeklerde sperm sayısı ve kalitesinde artış gözlendi. Düzenli kuruyemiş tüketiminin kadınlarda doğurganlık sorunlarını da azaltabileceği düşünülüyor.

Beslenme uzmanları, kuruyemişlerin ölçülü tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Günde bir avuç (yaklaşık 30 gram) kuruyemiş, hem tokluk sağlıyor hem de uzun vadeli sağlık yararları sunuyor.