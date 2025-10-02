Beslenme uzmanı açıkladı: Kuruyemiş tüketmek şişmanlatır mı?
Uzun yıllar boyunca “yüksek kalorili ve diyet bozucu” olarak bilinen kuruyemişler, yeni araştırmalarla birlikte bambaşka bir bakış açısıyla değerlendiriliyor. Bilim insanları, ölçülü tüketildiğinde kuruyemişlerin kilo aldırmadığını, aksine sağlığı çok yönlü olarak desteklediğini ortaya koyuyor.
Reading Üniversitesi’nde yapılan bir deneyde, genç yetişkinlere kahvaltıda 50 gram ceviz verildi. Katılımcılar, gün içinde hafıza ve tepki testlerinde daha başarılı oldu. Uzmanlara göre cevizin omega-3 yağ asitleri, protein ve polifenoller açısından zengin olması, bu zihinsel avantajı sağlıyor.