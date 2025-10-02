Beslenme uzmanı açıkladı: Kuruyemiş tüketmek şişmanlatır mı?

Uzun yıllar boyunca “yüksek kalorili ve diyet bozucu” olarak bilinen kuruyemişler, yeni araştırmalarla birlikte bambaşka bir bakış açısıyla değerlendiriliyor. Bilim insanları, ölçülü tüketildiğinde kuruyemişlerin kilo aldırmadığını, aksine sağlığı çok yönlü olarak desteklediğini ortaya koyuyor.

Reading Üniversitesi’nde yapılan bir deneyde, genç yetişkinlere kahvaltıda 50 gram ceviz verildi. Katılımcılar, gün içinde hafıza ve tepki testlerinde daha başarılı oldu. Uzmanlara göre cevizin omega-3 yağ asitleri, protein ve polifenoller açısından zengin olması, bu zihinsel avantajı sağlıyor.

KİLO KONTROLÜNDE FAYDALI

ABD Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre, kuruyemişlerdeki yağın tamamı vücut tarafından emilmiyor. Badem ve cevizdeki kalorilerin yaklaşık beşte biri sindirilemeden vücuttan atılıyor.

Beslenme uzmanı Grace Kingswell, “Kuruyemişler yüksek besin değerine sahiptir ancak vücut içerdikleri her kaloriyi kullanmaz. Bu nedenle kilo alımına diğer yağlı yiyecekler kadar katkı sağlamaz” diyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan bir analizde ise diyetine kuruyemiş ekleyenlerin, tamamen çıkaranlara göre daha fazla kilo verdiği görüldü.

On yıllardır yapılan çalışmalar, kuruyemişlerin diyabet, kalp hastalıkları ve depresyon riskini azalttığını gösteriyor. Ayrıca doğurganlığı desteklediği ve yaşlılıkta beyin fonksiyonlarını koruduğu belirtiliyor.

Badem: Lif ve E vitamini açısından zengin; bağırsak sağlığını destekliyor.

Ceviz: Omega-3 deposu; beyin gücünü artırıyor.

Brezilya fıstığı: Selenyum kaynağı; tiroid sağlığını koruyor, fakat aşırı tüketiminden kaçınılmalı.

İspanya’da yapılan bir araştırmada, 14 hafta boyunca her gün iki avuç kuruyemiş tüketen erkeklerde sperm sayısı ve kalitesinde artış gözlendi. Düzenli kuruyemiş tüketiminin kadınlarda doğurganlık sorunlarını da azaltabileceği düşünülüyor.

Beslenme uzmanları, kuruyemişlerin ölçülü tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Günde bir avuç (yaklaşık 30 gram) kuruyemiş, hem tokluk sağlıyor hem de uzun vadeli sağlık yararları sunuyor.

Dr. Emma Derbyshire, kuruyemişlerin meyve veya yoğurtla birlikte tüketilmesinin besin emilimini artırdığını belirtiyor. Kingswell ise, katkı maddesi içermeyen fındık ezmelerinin tercih edilmesini, yer fıstığında ise küf riskine dikkat edilmesini öneriyor.

DİYET DÜŞMANI DEĞİL, SAĞLIK DOSTU

Kuruyemişler, yüksek kalori içeriklerine rağmen “diyet düşmanı” olma algısını geride bırakıyor. Uzmanlara göre ölçülü tüketildiğinde, sadece kilo aldırmamakla kalmıyor, kalp sağlığından zihinsel performansa kadar geniş bir yelpazede fayda sağlıyor.

