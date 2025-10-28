Beslenme Uzmanı açıkladı: Sabah kahvesi zararlı mı?

SİNDİRİM SİSTEMİ ÜZERİNDE ETKİLİ

Kahve, sindirim sistemini uyararak mide asidi üretimini artırabiliyor. Bu durum bazı kişilerde sindirimi kolaylaştırsa da, mide ekşimesi veya reflü sorunlarını tetikleyebiliyor. Dr. Amati, “Mide asidi üretiminden sorumlu gastrin hormonunu artırır. Bu da bazı kişilerde rahatsızlık yaratabilir,” uyarısında bulunuyor.



KOLESTEROL VE KALP SAĞLIĞI



Filtre edilmemiş kahveler – örneğin Türk kahvesi veya French press – LDL (kötü kolesterol) seviyelerini artırabilen kafestol ve kahveol adlı bileşikleri içeriyor. Bu nedenle uzmanlar, filtre kahveyi kolesterol endişesi taşıyanlar için daha güvenli bir seçenek olarak öneriyor.



Dr. Amati, “Hem kafeinli hem de kafeinsiz kahvenin birçok kronik hastalığa karşı benzer koruyucu etkileri var. Bu da kahvenin faydalarının yalnızca kafeinden kaynaklanmadığını gösteriyor,” diyor.



Hamileler, kalp ritim bozukluğu veya anksiyete sorunu yaşayanlar ile çocukların ise kafein alımını sınırlaması öneriliyor.