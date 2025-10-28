Beslenme Uzmanı açıkladı: Sabah kahvesi zararlı mı?
Sabahları enerjik uyanmak için kahveye yönelmek çoğumuzun günlük alışkanlığı. Ancak uzmanlara göre, bu rutin her bünyede aynı etkiyi yaratmıyor.
DailyMail'de yer alan habere göre; Beslenme uzmanlarından Dr. Federica Amati, kahvenin yalnızca keyifli bir sabah ritüeli değil, aynı zamanda güçlü bir fizyolojik uyarıcı olduğunu hatırlatıyor. “Kahve dünyada en çok tüketilen içeceklerden biri. Birçok insan için vazgeçilmez bir alışkanlık ama herkes için uygun olmayabilir. Vücudunuzu dinlemek önemli,” diyor.