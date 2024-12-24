Beslenme uzmanı "Bu gıdalar toksik" dedi: 2 besin buzdolabında zehre dönüşüyor

BUZDOLABINDA YİYECEKLERİ SAKLARKEN BUNLARA DİKKAT

Ayrıca yiyecekleri buzdolabında saklarken son kullanma tarihlerine ve gerçekte ne kadar süre dayandığına da dikkat etmeniz gerekir.



Dr. Karan Raj, dondurulmuş gıdaların artık tüketilmemesi gerektiğini nasıl anlayacağınızı ayrıntılı bir şekilde anlattı.



"Dondurulmuş gıda teknik olarak asla bozulmaz. Dondurulmuş gıda söz konusu olduğunda, bu son kullanma tarihleri ve son kullanma tarihleri gıda güvenliğinden ziyade gıda kalitesiyle ilgilidir" diyor Dr. Raj.



"Yani, yiyecek donmuş kaldığı sürece güvenlidir. Ancak bu, dondurulmuş yiyeceklerin lezzetli kalacağı anlamına gelmez. Bir şey ne kadar uzun süre donmuş kalırsa, dondurucu yanığı olarak bilinen bir şeyden etkilenebilir."



"Buz kristalleriyle kaplanır ve içindeki nem çekilir ve oksitlenme meydana gelir, bu nedenle uzun süre dondurulmuş halde kalan yiyeceklerin tadı bozulabilir."