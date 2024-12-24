Beslenme uzmanı "Bu gıdalar toksik" dedi: 2 besin buzdolabında zehre dönüşüyor
Buzdolabı yiyecekleri sağlıklı bir şekilde muhafaza eder. Ancak bazı besinler için bu durum tam tersi olabilir. Genellikle herkes besinleri ayırt etmeksizin buzdolabından saklamayı tercih ediyor. Ancak bozdolabına konulduğunda bazı besinler bakteri üretiyor ve tüketildiğinde vücudu zehirleyebiliyor.
Buzdolabı soğukluğu ile yiyecekleri sağlıklı bir şekilde muhafaza etmenize yardımcı olur. Çoğu insan besinleri bozulmaması için bozdolabına koyar.