Beslenme uzmanı "Bu gıdalar toksik" dedi: 2 besin buzdolabında zehre dönüşüyor

Buzdolabı yiyecekleri sağlıklı bir şekilde muhafaza eder. Ancak bazı besinler için bu durum tam tersi olabilir. Genellikle herkes besinleri ayırt etmeksizin buzdolabından saklamayı tercih ediyor. Ancak bozdolabına konulduğunda bazı besinler bakteri üretiyor ve tüketildiğinde vücudu zehirleyebiliyor.

Beslenme uzmanı "Bu gıdalar toksik" dedi: 2 besin buzdolabında zehre dönüşüyor - 1

Buzdolabı soğukluğu ile yiyecekleri sağlıklı bir şekilde muhafaza etmenize yardımcı olur. Çoğu insan besinleri bozulmaması için bozdolabına koyar.

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Beslenme uzmanı "Bu gıdalar toksik" dedi: 2 besin buzdolabında zehre dönüşüyor - 2

Günlerce hatta haftalarda bu şekilde korumaya çalışır. Ancak bu durum her besin için geçerli değil.

Beslenme uzmanı "Bu gıdalar toksik" dedi: 2 besin buzdolabında zehre dönüşüyor - 3

Çünkü bazı yiyeceklerin asla buzdolabına konulmaması gerekiyor. Uzmanlar bu besinler "toksik" yani zehirli hale gelebileceği konusunda uyarıyor.

Beslenme uzmanı "Bu gıdalar toksik" dedi: 2 besin buzdolabında zehre dönüşüyor - 4

Klinik beslenme uzmanı ve sosyal medya fenomeni Jhanvi Sanghvi, buzdolabında bulundurulması yasak olan bazı yiyeceklerin "toksik" olabileceğini söyledi.

Beslenme uzmanı "Bu gıdalar toksik" dedi: 2 besin buzdolabında zehre dönüşüyor - 5

BUZDOLABINA KOYMAMANIZ GEREKEN İKİ BESİN

SOĞAN


Sanghvi, birçok kişinin mutfağında bulunan soğanın buzdolabına konulmaması gerektiğini söyledi.

Beslenme uzmanı "Bu gıdalar toksik" dedi: 2 besin buzdolabında zehre dönüşüyor - 6


Gıda uzmanı şunları yazdı: "Soğanları buzdolabında saklamak, aşırı nem nedeniyle küf oluşumuna ve lapa bir dokuya yol açabilir, bozulmuş soğanlar tüketildiğinde gıda kaynaklı hastalıklara neden olabilir."

Küf, sizi çok hasta edebilecek zehirli kimyasallar olan mikotoksinlerin bir türünü üretebilir.

Beslenme uzmanı "Bu gıdalar toksik" dedi: 2 besin buzdolabında zehre dönüşüyor - 7


İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), kahverengi, kırmızı ve beyaz tüm soğanların dolapta saklanmasının daha iyi olduğunu, ancak yeşil soğan ve pırasa gibi soğanların gerektiğinde buzdolabında saklanabileceğini belirtiyor.

Beslenme uzmanı "Bu gıdalar toksik" dedi: 2 besin buzdolabında zehre dönüşüyor - 8

MUZ

Çoğu kişi artık muzları buzdolabına koymaması gerektiğini bilse de hala bunu yapan bazı insanlar var, bu yüzden Sanghvi'nin uyarısı bu yönde. Beslenme uzmanı, "Soğuk hava sıcaklıkları muzların kahverengiye dönmesine ve yumuşamasına neden olarak olgunlaşma süreçlerini bozuyor" açıklamasını yaptı.

Beslenme uzmanı "Bu gıdalar toksik" dedi: 2 besin buzdolabında zehre dönüşüyor - 9

BUZDOLABINDA YİYECEKLERİ SAKLARKEN BUNLARA DİKKAT

Ayrıca yiyecekleri buzdolabında saklarken son kullanma tarihlerine ve gerçekte ne kadar süre dayandığına da dikkat etmeniz gerekir.

Dr. Karan Raj, dondurulmuş gıdaların artık tüketilmemesi gerektiğini nasıl anlayacağınızı ayrıntılı bir şekilde anlattı.

"Dondurulmuş gıda teknik olarak asla bozulmaz. Dondurulmuş gıda söz konusu olduğunda, bu son kullanma tarihleri ve son kullanma tarihleri gıda güvenliğinden ziyade gıda kalitesiyle ilgilidir" diyor Dr. Raj.

"Yani, yiyecek donmuş kaldığı sürece güvenlidir. Ancak bu, dondurulmuş yiyeceklerin lezzetli kalacağı anlamına gelmez. Bir şey ne kadar uzun süre donmuş kalırsa, dondurucu yanığı olarak bilinen bir şeyden etkilenebilir."

"Buz kristalleriyle kaplanır ve içindeki nem çekilir ve oksitlenme meydana gelir, bu nedenle uzun süre dondurulmuş halde kalan yiyeceklerin tadı bozulabilir."

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