Beslenme Uzmanı "kahvaltıda asla tüketmeyin" diyor: Lezzetli ama besleyici değil
En çok tercih edilen meyveler, bir beslenme uzmanı tarafından sağlık açısından değerlendirildi. Listeye göre, kahvaltı sofralarının vazgeçilmez bazı meyveleri düşük puan aldı.
Beslenme uzmanı Nichola Ludlam-Raine, en sevilen 18 meyveyi besin değerlerine göre değerlendirdi. Değerlendirmede her meyveye, vitamin-mineral içeriği, lif oranı ve doğal şeker düzeyine göre 5 üzerinden puan verildi.
Diyetisyen, meyvelerin temel olarak fruktoz gibi doğal şekerler ve lif içerdiğine dikkat çekti. The Telegraph’a konuşan bir uzman, “Lif, sindirimi yavaşlatır ve kan şekerinde ani yükselmeleri önlemeye yardımcı olur” dedi. Ancak diyabet ya da insülin direnci olan bireylerin porsiyon kontrolüne dikkat etmesi gerektiği vurgulandı: “Bir avuç ya da yaklaşık 80 gram yeterlidir.”