Beslenme Uzmanı Profesör açıkladı: Tok tutan 5 güçlü besin
Sağlıklı bir şekilde kilo vermek ya da ideal kilonuzu korumak istiyorsanız beslenmenize çok dikkat etmelisiniz. Bazı besinler uzun süre tokluk sağlayarak fazla kalori almanızı ve açlık krizlerini engelleyebilir.
Kilo kontrolü ve sağlıklı beslenme üzerine çalışan Prof. Dr. Franklin Joseph, daha uzun süre tok kalmak ve kalori saymadan kilo vermek isteyenler için beş temel besin önerdi. Uzman doktor, açlık hissinin çoğu zaman irade eksikliğinden değil, yanlış yiyecek tercihinden kaynaklandığını vurguluyor.