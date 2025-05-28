Beslenme Uzmanı Profesör açıkladı: Tok tutan 5 güçlü besin

5. PATLAMIŞ MISIR

Listede şaşırtıcı bir şekilde patlamış mısır da yer alıyor. Ancak burada önemli bir detay var: Yağ ya da şeker eklenmeden, sadece hava ile patlatılmış olanlar tercih edilmeli. Düşük kalorili ve hacimli yapısıyla patlamış mısır, tok hissettirirken fazla kalori alımını da engelliyor.



Prof. Joseph’e göre doğru yiyecekleri tercih ederek sürekli açlık hissine karşı savaşmak yerine, vücudun doğal mekanizmalarını desteklemek mümkün. Kalori saymadan tok kalmak ve sağlıklı kilo vermek isteyenler için bu beş besin, günlük beslenme planında mutlaka yer almalı.