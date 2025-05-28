Beslenme Uzmanı Profesör açıkladı: Tok tutan 5 güçlü besin

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek ya da ideal kilonuzu korumak istiyorsanız beslenmenize çok dikkat etmelisiniz. Bazı besinler uzun süre tokluk sağlayarak fazla kalori almanızı ve açlık krizlerini engelleyebilir.

Beslenme Uzmanı Profesör açıkladı: Tok tutan 5 güçlü besin - 1

Kilo kontrolü ve sağlıklı beslenme üzerine çalışan Prof. Dr. Franklin Joseph, daha uzun süre tok kalmak ve kalori saymadan kilo vermek isteyenler için beş temel besin önerdi. Uzman doktor, açlık hissinin çoğu zaman irade eksikliğinden değil, yanlış yiyecek tercihinden kaynaklandığını vurguluyor.

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Beslenme Uzmanı Profesör açıkladı: Tok tutan 5 güçlü besin - 2

"DAHA AZ YEMEK, KÜÇÜK PORSİYONLAR ANLAMINA GELMEZ"

Dr. Frank'in Kilo Verme Kliniği'nin başkanı Prof. Joseph, “Sürekli aç hissetmek bir zayıflık değildir. Genellikle tabağınızda neyin olmadığından kaynaklanır” diyerek kilo vermeye çalışan bireylerin doğru besinleri seçerek daha az çaba harcayarak başarılı olabileceklerini ifade etti.

“Daha az yemenin ve mücadele etmenin anahtarı, sizi uzun süre tok tutacak besinler tüketmektir” diyen Joseph, bu sayede kişinin kontrol duygusunu kaybetmeden sağlıklı şekilde kilo verebileceğini belirtti.

İşte Prof. Joseph’in önerdiği, açlık hissini bastırarak kilo vermeye yardımcı olan beş temel besin:

Beslenme Uzmanı Profesör açıkladı: Tok tutan 5 güçlü besin - 3

1. YULAF

Lif açısından zengin olan yulaf, sindirimi yavaşlatıyor ve uzun süre tokluk sağlıyor. İçeriğindeki beta-glukan maddesi, kan şekerini dengeliyor ve enerji düşüşlerinin tetiklediği açlık krizlerini engelliyor.


Beslenme Uzmanı Profesör açıkladı: Tok tutan 5 güçlü besin - 4

2. MERCİMEK VE FASULYE

Bitkisel protein ve lif yönünden güçlü olan baklagiller, mideyi doldurarak tokluk hissini uzatıyor. Aynı zamanda vücudun doğal tokluk hormonlarını harekete geçirerek gün içinde daha az yeme isteği doğuruyor.


Beslenme Uzmanı Profesör açıkladı: Tok tutan 5 güçlü besin - 5

3. ÇITIR ÇİĞ SEBZELER

Havuç, salatalık, biber ve kereviz gibi çiğ sebzeler düşük kalorili ama hacimli olmaları sayesinde mideyi dolduruyor. Ayrıca çiğneme eylemi, beyindeki tokluk sinyallerini tetikleyerek gereksiz atıştırmalıkların önüne geçiyor.

Beslenme Uzmanı Profesör açıkladı: Tok tutan 5 güçlü besin - 6

4. YUMURTA

Protein bakımından zengin yumurtalar, sabah kahvaltılarında tüketildiğinde günün geri kalanında iştahı önemli ölçüde azaltıyor. Araştırmalara göre yumurta, kızarmış ekmek ve tahıllara kıyasla çok daha uzun süre tokluk sağlıyor.


Beslenme Uzmanı Profesör açıkladı: Tok tutan 5 güçlü besin - 7

5. PATLAMIŞ MISIR

Listede şaşırtıcı bir şekilde patlamış mısır da yer alıyor. Ancak burada önemli bir detay var: Yağ ya da şeker eklenmeden, sadece hava ile patlatılmış olanlar tercih edilmeli. Düşük kalorili ve hacimli yapısıyla patlamış mısır, tok hissettirirken fazla kalori alımını da engelliyor.

Prof. Joseph’e göre doğru yiyecekleri tercih ederek sürekli açlık hissine karşı savaşmak yerine, vücudun doğal mekanizmalarını desteklemek mümkün. Kalori saymadan tok kalmak ve sağlıklı kilo vermek isteyenler için bu beş besin, günlük beslenme planında mutlaka yer almalı.

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