Beslenme uzmanı sırrı verdi! Yatmadan önce bir kaşık yemek vücudu 10 yaş gençleştiriyor

Avustralyalı beslenme uzmanı Camilla Thompson, biyolojik yaşı 10 yıl azaltan 9 alışkanlığı açıkladı. Thompson, yatmadan önce bir kaşık bal yemenin bile vücuda inanılmaz etkileri olduğunu söyledi.

Beslenme uzmanı sırrı verdi! Yatmadan önce bir kaşık yemek vücudu 10 yaş gençleştiriyor - 1

Yaşlanma belirtilerinden korunmak için uyku düzenine dikkat ettiğini belirten beslenme uzmanı, yatmadan önce çiğ bal tüketerek uyku kalitesini artırdığını ifade etti. Çiğ balda bulunan antioksidanlar, iltihaplanmayı azaltarak vücudun iyileşme sürecine katkı sağlar ve kan şekerinin gece boyunca stabil kalmasına destek olur. Çiğ bal, aynı zamanda kan şekerinin gece boyunca stabil kalmasına da yardımcı olur.

DÜNYA HABERLERİ

Beslenme uzmanı sırrı verdi! Yatmadan önce bir kaşık yemek vücudu 10 yaş gençleştiriyor - 2

Düşük nişastalı bir diyet tercih eden Camilla Thompson, bu diyette patates ve muz gibi nişastalı gıdalardan kaçındı. Glüten, süt ürünleri, şeker ve işlenmiş gıdalardan da uzan duran uzman isim, sağlıklı yağlar (avokado ve zeytinyağı gibi) ve protein tüketmeye odaklandı.

Beslenme uzmanı sırrı verdi! Yatmadan önce bir kaşık yemek vücudu 10 yaş gençleştiriyor - 3

Akdeniz diyeti; Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde yaygın olup, taze meyve ve sebzeler, balık ve tavuk gibi yağsız etler, tam tahıllar içerir. Bu beslenme şeklinde kırmızı et ve tatlı tüketimi azdır.

Beslenme uzmanı sırrı verdi! Yatmadan önce bir kaşık yemek vücudu 10 yaş gençleştiriyor - 4

Özellikle yağlı balıklardaki yüksek omega-3 içeriği nedeniyle bu diyet, dünyanın en sağlıklı beslenme biçimlerinden biri olarak kabul edilir. Araştırmalar, Akdeniz diyetiyle beslenmenin kalp hastalığı riskini yüzde 25, erken ölüm riskini ise yüzde 23 oranında azalttığını ortaya koymuştur.

Beslenme uzmanı sırrı verdi! Yatmadan önce bir kaşık yemek vücudu 10 yaş gençleştiriyor - 5

Alkol kullanımının da biyolojik yaşı artırdığını söyleyen Thompson, belirli aralıklarla alkol detoksu yaptığını, bu sürenin kimi zaman 18 ayı bulduğunu belirtti.

Su içmeye oldukça önem veren uzman isim, su alımını artırmak için suya bir tutam Kelt deniz tuzu eklediğini anlattı. Kelt deniz tuzu, suyun vücutta daha iyi emilmesini sağlar ve minerallerin yenilenmesine yardımcı olur.

Beslenme uzmanı sırrı verdi! Yatmadan önce bir kaşık yemek vücudu 10 yaş gençleştiriyor - 6

Aralıklı oruç diyeti uygulayan Camilla Thompson, akşam 19:00'dan sonra öğün yapmadığını söyledi. En az 12 saat aç kalan Thompson, ''Bu yöntemle, vücudumun kendisini onarmasına olanak tanıyorum'' dedi.

Beslenme uzmanı sırrı verdi! Yatmadan önce bir kaşık yemek vücudu 10 yaş gençleştiriyor - 7

Düzenli olarak saunaya giren Avustralyalı beslenme uzmanı, sauna alışkanlığı sayesinde vücudunun toksinlerden arındığını ve kan dolaşımının iyileştiğini belirtti. 

Beslenme uzmanı sırrı verdi! Yatmadan önce bir kaşık yemek vücudu 10 yaş gençleştiriyor - 8

Soğuk duş yapan Camilla Thompson, bu yöntemle vücudundaki iltihabın azaldığını, bağışıklığının güçlendiğini ve enerji seviyelerinin arttığını öne sürdü.

Beslenme uzmanı sırrı verdi! Yatmadan önce bir kaşık yemek vücudu 10 yaş gençleştiriyor - 9

Psikolojinin de yaşlanma üzerinde oldukça etkili olduğunu söyleyen Thompson, ''Yaşlanmanın, korkutucu bir şey olmadığına inanmak zorundasınız'' dedi. Uzman isim, ''Bu tutum, benim ömrüme 7 buçuk yıl kattı'' diye de ekledi.


DAHA FAZLA GÖSTER