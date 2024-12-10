Beslenme uzmanı sırrı verdi! Yatmadan önce bir kaşık yemek vücudu 10 yaş gençleştiriyor
Avustralyalı beslenme uzmanı Camilla Thompson, biyolojik yaşı 10 yıl azaltan 9 alışkanlığı açıkladı. Thompson, yatmadan önce bir kaşık bal yemenin bile vücuda inanılmaz etkileri olduğunu söyledi.
Yaşlanma belirtilerinden korunmak için uyku düzenine dikkat ettiğini belirten beslenme uzmanı, yatmadan önce çiğ bal tüketerek uyku kalitesini artırdığını ifade etti. Çiğ balda bulunan antioksidanlar, iltihaplanmayı azaltarak vücudun iyileşme sürecine katkı sağlar ve kan şekerinin gece boyunca stabil kalmasına destek olur. Çiğ bal, aynı zamanda kan şekerinin gece boyunca stabil kalmasına da yardımcı olur.