Beslenme uzmanı sırrı verdi! Yatmadan önce bir kaşık yemek vücudu 10 yaş gençleştiriyor

Düşük nişastalı bir diyet tercih eden Camilla Thompson, bu diyette patates ve muz gibi nişastalı gıdalardan kaçındı. Glüten, süt ürünleri, şeker ve işlenmiş gıdalardan da uzan duran uzman isim, sağlıklı yağlar (avokado ve zeytinyağı gibi) ve protein tüketmeye odaklandı.