Beyaz gergedanlardan sevindiren haber: Sayıları artışa geçti

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bir hayvan olan beyaz gergedanları koruma çabaları nihayetinde sonuç verdi. Çok sayıda Afrika ülkesinin koruma tedbirleri aldığı beyaz gergedanların sayısı 11 yıl aradan sonra ilk kez artışa geçti.

Beyaz gergedanlardan sevindiren haber: Sayıları artışa geçti - 1

Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinden (IUCN) 22 Eylül Dünya Gergedan Günü'nde yapılan açıklamaya göre, beyaz gergedanların sayısı geçen yıla oranla yüzde 5,6 artarak 16 bin 803'e ulaştı.

DÜNYA HABERLERİ

Beyaz gergedanlardan sevindiren haber: Sayıları artışa geçti - 2

2012 yılından bu yana ilk kez bu türün sayısında artış görülürken, siyah gergedan nüfusunun sayısı da artmayı sürdürerek 6 bin 487'ye çıktı.

Beyaz gergedanlardan sevindiren haber: Sayıları artışa geçti - 3

Afrikalı yetkililer, 2022 sonu itibarıyla kıtada 23 bin 290 gergedan olduğunu tahmin ediyor.

Beyaz gergedanlardan sevindiren haber: Sayıları artışa geçti - 4

KAÇAK AVCILIK TEHLİKESİ

Öte yandan, uzmanlar, kaçak avcılık nedeniyle korumanın sürdürülmesi gerektiğini belirtiyor.

Beyaz gergedanlardan sevindiren haber: Sayıları artışa geçti - 5

Güney Afrika'da eylül başında bir sivil toplum kuruluşu, ülkede bulunan dünyanın en büyük gergedan çiftliğini satın aldığını ve içerisindeki 2 bin güney beyaz gergedanı doğaya salacağını açıklamıştı.

Beyaz gergedanlardan sevindiren haber: Sayıları artışa geçti - 6

Kaçak avcılık sonucu elde edilen değeri yüksek gergedan boynuzları, başta Çin ve Vietnam olmak üzere bazı Asya kültürlerinde "statü ve gücü" simgeleyen lüks takı ve süs eşyası yapımında kullanılmak için satın alınıyor.

Beyaz gergedanlardan sevindiren haber: Sayıları artışa geçti - 7
Beyaz gergedanlardan sevindiren haber: Sayıları artışa geçti - 8
Beyaz gergedanlardan sevindiren haber: Sayıları artışa geçti - 9
Beyaz gergedanlardan sevindiren haber: Sayıları artışa geçti - 10
Beyaz gergedanlardan sevindiren haber: Sayıları artışa geçti - 11
Beyaz gergedanlardan sevindiren haber: Sayıları artışa geçti - 12
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