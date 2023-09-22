Beyaz gergedanlardan sevindiren haber: Sayıları artışa geçti
Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bir hayvan olan beyaz gergedanları koruma çabaları nihayetinde sonuç verdi. Çok sayıda Afrika ülkesinin koruma tedbirleri aldığı beyaz gergedanların sayısı 11 yıl aradan sonra ilk kez artışa geçti.
Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinden (IUCN) 22 Eylül Dünya Gergedan Günü'nde yapılan açıklamaya göre, beyaz gergedanların sayısı geçen yıla oranla yüzde 5,6 artarak 16 bin 803'e ulaştı.