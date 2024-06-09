Beyaz Saray önünde Filistin'e destek protestoları: Biden'a "kırmızı çizgi" uyarısı
ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray önünde binlerce kişi, Joe Biden yönetimine "Gazze konusundaki kırmızı çizgisine uyması" çağrısında bulundu. Göstericiler Beyaz Saray'ı, hayatını kaybeden Filistinlilerin isimlerinin yazdığı kırmızı dev pankartla kuşattı.
Beyaz Saray önünde ve çevresinde toplanan binlerce kişi, son dönemin en büyük "Gazze'ye destek" gösterisinde bir araya gelerek Amerikan kamuoyuna mesajlarını bir kez daha dile getirdi.