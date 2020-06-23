Beyaz Saray önündeki Andrew Jackson heykelini yıkmak isteyen göstericilere sert müdahale

ABD'de bir grup gösterici, Lafayette Park'ın içinde bulunan, eski başkanlardan Andrew Jackson'ın heykelini yıkmaya çalıştı. Heykel yıkılmadan olaya müdahale sert bir şekilde eden polis, göstericileri parktan uzaklaştırdı.

Anadolu Ajansı 23.06.2020 - 08:15

Beyaz Saray önündeki Andrew Jackson heykelini yıkmak isteyen göstericilere sert müdahale - 1
Siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ırkçılığa tepki olarak başlayan ABD'nin farklı yerlerindeki "heykel yıkma" eylemleri, Beyaz Saray'a ulaştı.
Beyaz Saray önündeki Andrew Jackson heykelini yıkmak isteyen göstericilere sert müdahale - 2
Beyaz Saray'ın önünde yer alan Lafayette Park'ın içinde bulunan, eski başkanlardan Andrew Jackson'ın heykeli, bir grup gösterici tarafından yıkılmak istendi.
Beyaz Saray önündeki Andrew Jackson heykelini yıkmak isteyen göstericilere sert müdahale - 3
Lafayette Park'ın sembolü sayılan 7. ABD Başkanı Jackson'ın heykelini iplerle bağlayan yüzlerce gösterici, heykeli devirmeye çalıştı.
Beyaz Saray önündeki Andrew Jackson heykelini yıkmak isteyen göstericilere sert müdahale - 4
Bu esnada Jackson aleyhinde sloganlar da atan göstericiler, heykeli yıkma girişimlerine devam ederken park polisi ve Gizli Servis polisi olaya hızla müdahale etti.
Beyaz Saray önündeki Andrew Jackson heykelini yıkmak isteyen göstericilere sert müdahale - 5
Polis, göstericileri göz yaşartıcı gaz da kullanarak olay yerinden uzaklaştırdı ve heykeli korumaya aldı.

Jackson, çok sayıda yerlinin ölümüne neden olan Kızılderili Tehcir Yasası'nın mimarı ve çok sayıda kölesi olan bir başkan olarak biliniyor.
Beyaz Saray önündeki Andrew Jackson heykelini yıkmak isteyen göstericilere sert müdahale - 6

TRUMP'TAN TEPKİ

Öte yandan söz konusu olaya Twitter hesabından tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump, "Lafayette Park'ın içindeki muhteşem Andrew Jackson heykeline yönelik utanç verici Vandalizm'de birçok kişi tutuklandı" ifadesini kullandı.
Beyaz Saray önündeki Andrew Jackson heykelini yıkmak isteyen göstericilere sert müdahale - 7
Trump, söz konusu kişilerin ilgili yasa gereği 10 yıl hapis cezası alabileceklerini sözlerine ekledi.
Beyaz Saray önündeki Andrew Jackson heykelini yıkmak isteyen göstericilere sert müdahale - 8
ABD'nin farklı eyaletlerinde son birkaç haftada kölelik yanlısı Konfederasyon dönemi yöneticileri ve komutanlarına ait çok sayıda heykel yıkılmış ya da tahrip edilmişti.
Beyaz Saray önündeki Andrew Jackson heykelini yıkmak isteyen göstericilere sert müdahale - 9
Beyaz Saray önündeki Andrew Jackson heykelini yıkmak isteyen göstericilere sert müdahale - 10
Beyaz Saray önündeki Andrew Jackson heykelini yıkmak isteyen göstericilere sert müdahale - 11
Beyaz Saray önündeki Andrew Jackson heykelini yıkmak isteyen göstericilere sert müdahale - 12
Beyaz Saray önündeki Andrew Jackson heykelini yıkmak isteyen göstericilere sert müdahale - 13
Beyaz Saray önündeki Andrew Jackson heykelini yıkmak isteyen göstericilere sert müdahale - 14
Beyaz Saray önündeki Andrew Jackson heykelini yıkmak isteyen göstericilere sert müdahale - 15
Beyaz Saray önündeki Andrew Jackson heykelini yıkmak isteyen göstericilere sert müdahale - 16
Beyaz Saray önündeki Andrew Jackson heykelini yıkmak isteyen göstericilere sert müdahale - 17
Beyaz Saray önündeki Andrew Jackson heykelini yıkmak isteyen göstericilere sert müdahale - 18
Beyaz Saray önündeki Andrew Jackson heykelini yıkmak isteyen göstericilere sert müdahale - 19
Beyaz Saray önündeki Andrew Jackson heykelini yıkmak isteyen göstericilere sert müdahale - 20

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER