Beyaz Saray'a geri dönüyor: Trump'ın ilk gününde yapılacaklar listesi
Donald Trump, yarın ABD başkanı olarak ikinci dönemine başlıyor. Tüm gözler Trump'ın, Beyaz Saray'a geri döndüğünde yetkilerini nasıl kullanacağına çevrilmiş durumda. Göçmenler, kadınlar, LGBTİ+ bireyler yeni başkanın hedefinde. Gümrük tarifeleri ise ABD'de yeni dönemin bir diğer tartışma konusu. İşte Trump'ın ilk gününde atması beklenen adımlar...
Trump, kasım ayındaki seçimlerde çarpıcı bir siyasi geri dönüşün ardından yarın yemin ederek görevine başlayacak.
Yemin töreni, başkan olarak ikinci dönemini resmen başlatacak.
Trump'ın başkanlığının ilk saatlerinde bir yığın kararname imzalaması bekleniyor.
İşte Trump'ın ilk günden verdiği en önemli sözlerden bazıları...