Beyaz Saray'a geri dönüyor: Trump'ın ilk gününde yapılacaklar listesi

Donald Trump, yarın ABD başkanı olarak ikinci dönemine başlıyor. Tüm gözler Trump'ın, Beyaz Saray'a geri döndüğünde yetkilerini nasıl kullanacağına çevrilmiş durumda. Göçmenler, kadınlar, LGBTİ+ bireyler yeni başkanın hedefinde. Gümrük tarifeleri ise ABD'de yeni dönemin bir diğer tartışma konusu. İşte Trump'ın ilk gününde atması beklenen adımlar...

Beyaz Saray'a geri dönüyor: Trump'ın ilk gününde yapılacaklar listesi - 1

Trump, kasım ayındaki seçimlerde çarpıcı bir siyasi geri dönüşün ardından yarın yemin ederek görevine başlayacak.

Yemin töreni, başkan olarak ikinci dönemini resmen başlatacak. 

Trump'ın başkanlığının ilk saatlerinde bir yığın kararname imzalaması bekleniyor.

İşte Trump'ın ilk günden verdiği en önemli sözlerden bazıları...

DÜNYA HABERLERİ

Beyaz Saray'a geri dönüyor: Trump'ın ilk gününde yapılacaklar listesi - 2

GÖÇMENLERİ SINIR DIŞI EDECEK Mİ?

Trump, destekçilerine en önemli konusu olan göçmenlik konusunda başarılı olduğunu göstermek için birinci haftayı kullanmaya hevesli.

Politico'ya konuşan dört kaynağa göre Trump'ın ekibi, yeni başkanın sınırı güvence altına alma ve milyonlarca belgesiz göçmeni sınır dışı etme vaadini yerine getirmek için ek yetki ve kaynakların kilidini açmak üzere tasarlanmış bir ulusal acil durum bildirgesi hazırlıyor.

Trump'ın ilk icra emirleri aynı zamanda “yakala ve bırak” (göçmenlerin göçmenlik mahkemesi duruşmalarını beklerken bir ABD topluluğuna bırakılması ) uygulamasının sona erdiğini işaret edecek ve “hızlandırılmış sınır dışı etme” olarak bilinen yetkiyi genişletecek.

Beyaz Saray'a geri dönüyor: Trump'ın ilk gününde yapılacaklar listesi - 3

RUSYA UKRAYNA SAVAŞINI BİTİREBİLECEK Mİ?

Trump'ın seçim kampanyasındaki en önemli dış politika vaadi basitti: Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını 24 saat içinde sona erdirecekti.

Trump Mayıs 2023'te CNN belediye binasında yaptığı konuşmada “Putin ile görüşeceğim, Zelenski ile görüşeceğim. Ve 24 saat içinde bu savaş sona erecek. Bitmiş olacak. Kesinlikle bitmiş olacak” dedi.

Ancak seçilmiş başkan ve ekibi bu iddialı zaman çizelgesini bir günden 100 güne çıkardı.

Beyaz Saray'a geri dönüyor: Trump'ın ilk gününde yapılacaklar listesi - 4

KONGRE SALDIRGANLARINA AF

Trump, sadece ilk gününde değil, muhtemelen “ilk dokuz dakikası” içinde, 6 Ocak 2021'de Kongre Binası'na yapılan saldırıdan sorumlu tutulan 1600 kişiden birçoğunu affetme sözü verdi.

Trump benzer şekilde halen hapiste olan kişilerin hapis cezalarını hafifletip hafifletmeyeceğini ya da saldırıyla ilgili devam eden kovuşturmaların derhal durdurulması emrini verip vermeyeceğini belirtmedi.

Beyaz Saray'a geri dönüyor: Trump'ın ilk gününde yapılacaklar listesi - 5

GÜMRÜK VERGİLERİ TEHDİDİ

Trump seçim kampanyası sırasında defalarca ABD'ye giren tüm yabancı mallar için yüzde 10-20 evrensel gümrük vergisi ve Çin'den ithal edilen mallar için çok daha yüksek gümrük vergileri getirme sözü verdi.

Seçilmesinden bu yana, ülkenin Kuzey Amerika'daki komşuları Kanada ve Meksika'ya yönelik tehditlerini de arttırdı ve her iki hükümet de sınır güvenliklerini sıkılaştırmazsa, göreve geldiği ilk gün bu ülkelerin ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etti.

Doğal gaz endüstrisinin toparlanmasına yardımcı olmak amacıyla Trump'ın, doğal gaz ihracatına güçlü bir retorik destek sunan ve Biden yönetiminin yeni izinler konusunda bir yıl süren duraklamasını sona erdiren bir kararname imzalaması bekleniyor.
Beyaz Saray'a geri dönüyor: Trump'ın ilk gününde yapılacaklar listesi - 6

KÜRTAJ POLİTİKASI VE TRANS ÖĞRENCİLERE YASAK

Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk gününde, ABD'den fon alan yabancı kuruluşların kürtajı başka finansman kaynaklarıyla sağlamasını ve teşvik etmesini kısıtlayan bir politikayı yeniden yürürlüğe koyması bekleniyor.

Trump ayrıca seçim kampanyası sırasında “eleştirel ırk teorisi” öğrettiğini söylediği okullardan fonları çekmekle tehdit etti ve ilk günden itibaren trans öğrencileri kadın sporlarından men edeceğine dair defalarca söz verdi.

Beyaz Saray'a geri dönüyor: Trump'ın ilk gününde yapılacaklar listesi - 7

LGBTİ+ BİREYLERE KARŞI AYRIMCILIK YAYGINLAŞABİLİR

Seçilmiş başkanın, Başkan Joe Biden'ın federal kurumları LGBTİ+ Amerikalılar için ayrımcılık korumalarını uygulamaya yönlendiren emrini iptal edecek bir kararnameyi hızla yayınlaması öngörülüyor.

“Cinsiyet” terimini transseksüel ve interseks bireyleri belirli korumalardan hariç tutacak şekilde tanımlayan ek bir yürütme emri çıkarabilir.

Bu emir tüm devlet kurumları için geçerli olabilir ve okul ortamlarında cinsiyete dayalı ayrımcılığı yasaklayan federal yasanın üzerinde önemli etkileri olabilir.

Beyaz Saray'a geri dönüyor: Trump'ın ilk gününde yapılacaklar listesi - 8
DAHA FAZLA GÖSTER