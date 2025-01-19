Beyaz Saray'a geri dönüyor: Trump'ın ilk gününde yapılacaklar listesi

GÖÇMENLERİ SINIR DIŞI EDECEK Mİ?

Trump, destekçilerine en önemli konusu olan göçmenlik konusunda başarılı olduğunu göstermek için birinci haftayı kullanmaya hevesli.

Politico'ya konuşan dört kaynağa göre Trump'ın ekibi, yeni başkanın sınırı güvence altına alma ve milyonlarca belgesiz göçmeni sınır dışı etme vaadini yerine getirmek için ek yetki ve kaynakların kilidini açmak üzere tasarlanmış bir ulusal acil durum bildirgesi hazırlıyor.

Trump'ın ilk icra emirleri aynı zamanda “yakala ve bırak” (göçmenlerin göçmenlik mahkemesi duruşmalarını beklerken bir ABD topluluğuna bırakılması ) uygulamasının sona erdiğini işaret edecek ve “hızlandırılmış sınır dışı etme” olarak bilinen yetkiyi genişletecek.