Beyaz Saray'da Biden'ın köpekleri krize neden oldu

Pierre, "Sizin de bildiğiniz gibi Beyaz Saray kendine has ve stresli bir yer. Eminim ki hepiniz bu durumu anlıyorsunuz. Dediğim gibi hepimiz için stresli bir ortam. Ailenin evcil hayvanı olmanın ne demek olduğunu da anlayabiliyorsunuzdur. Biden ailesi herkes için en iyi ortamı sağlamaya çalışıyor." yanıtını verdi.