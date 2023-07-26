Beyaz Saray'da Biden'ın köpekleri krize neden oldu

Küresel ısınma, Ukrayna savaşı ve iç siyaset... Beyaz Saray'ın gündemine bu ağır meseleler yetmiyormuş gibi bir de Başkan Joe Biden'ın köpekleri eklendi. Biden'in köpeğinin Beyaz Saray'da gizli servis ajanlarını ısırdığı belirtiliyor. Üstelik köpek ısırması tek vakayla da sınırlı değil. Biden ailesi çözüm arayışında. Konu Beyaz Saray basın toplantısında dahi gündeme geldi.

Beyaz Saray'da Biden'ın köpekleri krize neden oldu - 1

Küresel ısınma, Ukrayna savaşı ve iç siyaset gibi onlarca sorunla baş etmeye çalışan Beyaz Saray'ın gündemine bugünlerde yeni bir sorun daha eklendi.

DÜNYA HABERLERİ

Beyaz Saray'da Biden'ın köpekleri krize neden oldu - 2

ABD Başkanı Joe Biden ile First Lady Jill Biden'ın Alman çoban köpekleri, Beyaz Saray çalışanlarına karşı saldırgan davrandıkları gerekçesiyle 2021 yılında iki haftalık eğitim programına alnmış ve eğitimin ardından tekrar saraya dönmüştü.

Ancak o köpekler yeniden ülkenin gündemine oturdu.

Beyaz Saray'da Biden'ın köpekleri krize neden oldu - 3

Biden çiftinin köepklerinin bu kez de gizli servis ajanlarına saldırmaya başladığı belirtildi.

Beyaz Saray'da Biden'ın köpekleri krize neden oldu - 4

Alman çoban köpeğinin karıştığı en az 10 vaka var. Isırılanlar arasında gizli servis çalışanları da bulunuyor. Hatta birisi hastanelik dahi oldu.

Beyaz Saray'da Biden'ın köpekleri krize neden oldu - 5

Commander isimli köpeğin saldırgan davranışları ülkenin gündemininde de kendine yer buldu.

Beyaz Saray basın toplantısında konuyla ilgili sorular soruldu.

Beyaz Saray'da Biden'ın köpekleri krize neden oldu - 6

Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean Pierre sorulara espirili bir dille yanıt verdi.

Gazetecilerden biri sözc Pierre'e "Sorum çok farklı bir konuyla ilgili: Köpek. Commander Biden'ın ısırma sorunu var gibi gözüküyor. Son gelişmelerle ilgili bilgi verir misiniz?" diye sordu.

Beyaz Saray'da Biden'ın köpekleri krize neden oldu - 7

Pierre, "Sizin de bildiğiniz gibi Beyaz Saray kendine has ve stresli bir yer. Eminim ki hepiniz bu durumu anlıyorsunuz. Dediğim gibi hepimiz için stresli bir ortam. Ailenin evcil hayvanı olmanın ne demek olduğunu da anlayabiliyorsunuzdur.  Biden ailesi herkes için en iyi ortamı sağlamaya çalışıyor." yanıtını verdi.

Beyaz Saray'da Biden'ın köpekleri krize neden oldu - 8

Biden ailesinin önceki köpeği Major de ısırma vakalarına karışınca Mart 2021'de Beyaz Saray'dan iki haftalık bir eğitim için gönderilmişti. Biden ailesi, aynı yıl Commander isimli yeni bir köpeği sahiplenmişti.

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