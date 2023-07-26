Beyaz Saray'da Biden'ın köpekleri krize neden oldu
Küresel ısınma, Ukrayna savaşı ve iç siyaset... Beyaz Saray'ın gündemine bu ağır meseleler yetmiyormuş gibi bir de Başkan Joe Biden'ın köpekleri eklendi. Biden'in köpeğinin Beyaz Saray'da gizli servis ajanlarını ısırdığı belirtiliyor. Üstelik köpek ısırması tek vakayla da sınırlı değil. Biden ailesi çözüm arayışında. Konu Beyaz Saray basın toplantısında dahi gündeme geldi.
Küresel ısınma, Ukrayna savaşı ve iç siyaset gibi onlarca sorunla baş etmeye çalışan Beyaz Saray'ın gündemine bugünlerde yeni bir sorun daha eklendi.