Beyaz Saray'da kritik toplantı: “Son 1 madde kaldı"

NETANYAHU'DAN REHİNE AÇIKLAMASI

Toplantının ardından internette yayınlanan bir videoda Netanyahu şunları söyledi: “Tüm hedeflerimize ulaşmaya kararlıyız: hem yaşayan hem de ölen tüm rehinelerimizin serbest bırakılması, Hamas'ın askeri ve yönetim kabiliyetlerinin ortadan kaldırılması ve böylece Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasının sağlanması.”

Netanyahu, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile de kısa bir görüşme yaptığını sözlerine ekledi.