Beyaz Saray'da kritik toplantı: “Son 1 madde kaldı"

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile yaptığı ateşkes görüşmesinin yankıları sürüyor.

Beyaz Saray'da kritik toplantı: “Son 1 madde kaldı" - 1

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Trump'ın dışişleri temsilcisi Steve Witkoff, müzakerecilerin kalan sorunlar üzerinde çalışarak önemli ilerleme kaydetmesi nedeniyle hafta sonuna kadar Gazze'de bir ateşkes anlaşmasına varılacağından umutlu olduğunu söyledi.

Netanyahu da Trump ile yapılan ikinci görüşmenin rehinelerin serbest bırakılması konusuna odaklandığını belirtti.

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Beyaz Saray'da kritik toplantı: “Son 1 madde kaldı" - 2

NETANYAHU'DAN REHİNE AÇIKLAMASI

Toplantının ardından internette yayınlanan bir videoda Netanyahu şunları söyledi: “Tüm hedeflerimize ulaşmaya kararlıyız: hem yaşayan hem de ölen tüm rehinelerimizin serbest bırakılması, Hamas'ın askeri ve yönetim kabiliyetlerinin ortadan kaldırılması ve böylece Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasının sağlanması.”

Netanyahu, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile de kısa bir görüşme yaptığını sözlerine ekledi.

Beyaz Saray'da kritik toplantı: “Son 1 madde kaldı" - 3

KATAR HEYETİ WASHINGTON'DA

Pazar günü başlayan ateşkes görüşmelerine katılmak üzere hafta içinde Katar'a gitmesi beklenen Witkoff, müzakerecilerin tıkanma noktaları üzerinde çalışarak ilerleme kaydettiklerini söyledi. Witkoff, görüşülmekte olan anlaşmanın bir parçası olarak 10 kadar yaşayan rehinenin ve dokuz ölen rehinenin serbest bırakılmasının beklendiğini dile getirdi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak ise Katar heyetinin dün Beyaz Saray'da üst düzey yetkililerle de bir araya geldiğini bildirdi.

CNN'de yer alan habere göre kaynak, "Şu anda yakınlaşma görüşmelerindeyiz ve dört sorunumuz vardı, iki gün süren yakınlaşma görüşmelerinden sonra şimdi bire düştük. Dolayısıyla bu hafta sonuna kadar bizi 60 günlük ateşkese götürecek bir anlaşmaya varacağımızı umuyoruz" dedi.

Beyaz Saray'da kritik toplantı: “Son 1 madde kaldı" - 4

"60 GÜN SONRA YENİDEN BAŞLAMAYACAK"

Ateşkes görüşmeleri devam ederken İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ederken, ABD'de Netanyahu'nun ziyaretine yönelik protestolar var.

İsrailli bir kaynak, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusunun geri çekilme haritalarının askıda olduğunu belirtti. Son teklife göre İsrail Savunma Kuvvetleri, ateşkesin ilk gününde Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelerden, yedinci gününde ise Gazze'nin güneyindeki bazı bölgelerden çekilecek.

İki taraf, insani yardımların ulaştırılması süreci ve Hamas'ın ABD'den ateşkesin 60 gün sonra sona ermesi halinde İsrail'in tek taraflı olarak savaşı yeniden başlatmayacağına dair garanti talep etmesi gibi diğer bazı konularda önemli farklılıkları giderdi.

Beyaz Saray'da kritik toplantı: “Son 1 madde kaldı" - 5

İngiliz Sky News, insani yardım konusunda İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde ne Hamas ne de İsrail'in kontrolünde olmayan üçüncü bir tarafın kullanılacağını bildirdi.

İsrailli yetkililer Gazze'de anlaşmanın yüzde 80-90'ının sağlandığını, ancak savaşı sona erdirecek temel meselenin çözülmediğini iddia ediyor.

Trump-Netanyahu Beyaz Saray yemeğinin ardından, yetkililer ateşkes şartlarının çoğunun kabul edildiğini söyledi.

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