Beyaz Saray'da kritik toplantı: “Son 1 madde kaldı"
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile yaptığı ateşkes görüşmesinin yankıları sürüyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.
Trump'ın dışişleri temsilcisi Steve Witkoff, müzakerecilerin kalan sorunlar üzerinde çalışarak önemli ilerleme kaydetmesi nedeniyle hafta sonuna kadar Gazze'de bir ateşkes anlaşmasına varılacağından umutlu olduğunu söyledi.
Netanyahu da Trump ile yapılan ikinci görüşmenin rehinelerin serbest bırakılması konusuna odaklandığını belirtti.