Beyaz Saray'da yıkım: Yeraltı sığınağını gizliyordu,123 yıl sonra yerle bir oldu
Beyaz Saray’ın 123 yıllık Doğu Kanadı artık yok. Başkan Donald Trump, 300 milyon dolarlık yeni balo salonu için binanın yıkılmasını emretti. Eleanor Roosevelt’ten Michelle Obama’ya tüm first lady’lerin ofislerine ev sahipliği yapan tarihi yapı, bir gecede moloza dönüştü.
123 YILDIR AYAKTAYDI
ABD Başkanı Donald Trump’ın 300 milyon dolarlık balo salonu projesi için Beyaz Saray’ın Doğu Kanadı’nı yıktırması büyük tepki çekti.
Eleştirmenler tarihi mirasın yok edildiğini söylerken, bazıları ise “artık değişim zamanı” diyerek kararı savundu.
Amerikalı milyonlarca ziyaretçi için Beyaz Saray’ın giriş kapısı olan, yarım asır boyunca tüm first lady’lerin ofislerine ev sahipliği yapan ve sayısız davet mektubunun hazırlandığı Doğu Kanadı, bir moloz yığınına dönüştü.
123 yıldır ayakta duran bina, Trump’ın emriyle yıkıldı.