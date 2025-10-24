Beyaz Saray'da yıkım: Yeraltı sığınağını gizliyordu,123 yıl sonra yerle bir oldu

BALO SALONU İÇİN YIKILDI

1902’de Theodore Roosevelt döneminde misafirlerin arabalarıyla giriş yapabilmesi için inşa edilen Doğu Kanadı, 1940’larda Franklin D. Roosevelt tarafından yeniden yapılmıştı.

Trump ise bu hafta yapıyı “çok küçük bir bina” olarak niteleyip, 90 bin metrekarelik, 300 milyon dolarlık balo salonuna yer açılması gerektiğini söyledi.

New York Times’ın uydu görüntülerine dayandırdığı analize göre, yıkım yalnızca Doğu Kanadı’nı değil, Jacqueline Kennedy Bahçesi’ni ve Doğu Kanadı’nı Beyaz Saray’a bağlayan, başkanlık tiyatrosunu da içeren Doğu Sütunluğunu da kapsadı.