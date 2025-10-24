Beyaz Saray'da yıkım: Yeraltı sığınağını gizliyordu,123 yıl sonra yerle bir oldu

Beyaz Saray’ın 123 yıllık Doğu Kanadı artık yok. Başkan Donald Trump, 300 milyon dolarlık yeni balo salonu için binanın yıkılmasını emretti. Eleanor Roosevelt’ten Michelle Obama’ya tüm first lady’lerin ofislerine ev sahipliği yapan tarihi yapı, bir gecede moloza dönüştü.

123 YILDIR AYAKTAYDI

ABD Başkanı Donald Trump’ın 300 milyon dolarlık balo salonu projesi için Beyaz Saray’ın Doğu Kanadı’nı yıktırması büyük tepki çekti.

Eleştirmenler tarihi mirasın yok edildiğini söylerken, bazıları ise “artık değişim zamanı” diyerek kararı savundu.

Amerikalı milyonlarca ziyaretçi için Beyaz Saray’ın giriş kapısı olan, yarım asır boyunca tüm first lady’lerin ofislerine ev sahipliği yapan ve sayısız davet mektubunun hazırlandığı Doğu Kanadı, bir moloz yığınına dönüştü.

123 yıldır ayakta duran bina, Trump’ın emriyle yıkıldı.

BALO SALONU İÇİN YIKILDI

1902’de Theodore Roosevelt döneminde misafirlerin arabalarıyla giriş yapabilmesi için inşa edilen Doğu Kanadı, 1940’larda Franklin D. Roosevelt tarafından yeniden yapılmıştı.

Trump ise bu hafta yapıyı “çok küçük bir bina” olarak niteleyip, 90 bin metrekarelik, 300 milyon dolarlık balo salonuna yer açılması gerektiğini söyledi.

New York Times’ın uydu görüntülerine dayandırdığı analize göre, yıkım yalnızca Doğu Kanadı’nı değil, Jacqueline Kennedy Bahçesi’ni ve Doğu Kanadı’nı Beyaz Saray’a bağlayan, başkanlık tiyatrosunu da içeren Doğu Sütunluğunu da kapsadı.

TEPKİLER VE KAYBOLAN TARİH

Tarihçiler, koruma dernekleri ve Demokratlar yıkıma büyük tepki gösterdi.

Eski Clinton dönemi etkinlik direktörü Laura Schwartz, “Her gün Doğu Kanadı’na girerken nefesimi tutardım. Bu kayıp sadece bir binanın değil, yaşayan tarihin kaybı” dedi.

Melania Trump’ın bir dönem sözcülüğünü yapan Stephanie Grisham da, “Tarihin gözlerimizin önünde yıkıldığını görmek üzücü. Doğu Kanadı, Batı Kanadı’nın yoğun temposuna karşı bir nefes alanıydı” sözleriyle duygularını paylaştı.

DOĞU KANADI'NIN TARİHTEKİ ÖNEMİ

11 Eylül 2001: Başkan Yardımcısı Dick Cheney, Pentagon’a uçak çarptığı anda, Doğu Kanadı altındaki sığınağa götürüldü. Bu sığınak, Franklin D. Roosevelt döneminde inşa edilmişti.

2009: Obama döneminin ilk devlet yemeğine davetsiz katılan televizyon yıldızları Michaele ve Tareq Salahi’nin Doğu Kanadı güvenliğini aşması gündem olmuştu.

YERALTI SIĞINAĞINI GİZLİYORDU

İkinci Dünya Savaşı sırasında yenilenen Doğu Kanadı, Roosevelt’in yeraltı sığınağını gizlemek için inşa edilmişti. O dönemde Cumhuriyetçiler projeyi “israf” olarak nitelemişti.

Ancak zamanla, modern başkanlığın en önemli destek alanlarından biri haline geldi.

