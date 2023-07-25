Beyaz Saray'dan, Teksas'ın yüzen bariyer kurmasına “insanlık dışı” eleştirisi
ABD’de Biden yönetimi, Teksas Valisi Greg Abbott’un, eyalette Meksika ile sınırı oluşturan Ria Grande nehri üzerine büyük şamandıralardan yüzen bariyer kurmasını “insanlık dışı” olarak niteledi.
Beyaz Saray’daki basın toplantısında sözcü Karine Jean-Pierre’ya Teksas’taki nehir bariyeri tartışması soruldu. Jean-Pierre, Vali Abbott’un düzensiz göçmenlere karşı nehrin üzerine kurduğu şamandıra bariyerinin “yasa dışı” ve “insanlık dışı” olduğunu belirterek, “Bu aslında Biden yönetiminin uygulamaya koyduğu göçmenlik politikalarını baltalıyor.” diye konuştu.