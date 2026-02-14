Beyaz Saray'dan tepki çeken Sevgililer Günü paylaşımı

Bir diğer görselde ise “My love for you is as strong as Democrats love for illegal aliens” (Sana olan aşkım, Demokratların yasadışı göçmenlere olan sevgisi kadar güçlü) ifadeleri kullanıldı.

Altında yer alan “I’d fly 1,537 miles to have a drink with you!” cümlesi ise “Seninle bir şeyler içmek için bin 537 mil uçarım” anlamına geliyor.

Bu görselde Trump’ın, göç politikaları ve sınır güvenliği tartışmaları bağlamında sık sık hedef aldığı Demokratlara yönelik eleştirilerine gönderme yapıldı.