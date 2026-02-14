Beyaz Saray'dan tepki çeken Sevgililer Günü paylaşımı
14.02.2026 14:09
Ceren Ekşi
Beyaz Saray tarafından yapılan Sevgililer Günü paylaşımı, romantik mesajlar yerine siyasi göndermelerle dikkat çekti.
"SADECE SENİN İÇİN YAPILDI"
Beyaz Saray’ın resmi sosyal medya hesabı, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda siyasi göndermeler içeren görseller yayınladı.
“Made just for you” (Sadece senin için yapıldı) notuyla paylaşılan görsellerde, ABD iç ve dış siyasetinde öne çıkan bazı isimler ve tartışmalara yer verildi.
MADURO'LU SEVGİLİLER GÜNÜ KARTI
Paylaşımda yer alan ilk görselde, “You captured my heart” (Kalbimi ele geçirdin) ifadesi kullanıldı.
Bu kartta, Ocak ayı başında ABD güçlerince yakalanan devrik Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun fotoğrafına yer verilerek operasyona atıf yapıldı.
BAŞKANLIK KARARNAMESİ İLE SEVGİLİ İLANI
Pembe zeminli bir başka kartta, Trump’ın Oval Ofis’te bir kararname dosyasını tutarken yer aldığı bir fotoğraf kullanıldı.
Dosyada “Executive Order: 4547” (Başkanlık Kararnamesi: 4547) ve karşı sayfada “UR My Valentine” (Benim sevgilim sensin) ifadeleri yer aldı.
Trump’ın görev süresi boyunca sıkça başvurduğu başkanlık kararnamelerine yapılan bu gönderme, Sevgililer Günü temasıyla birleştirildi.
DEMOKRATLARIN YASA DIŞI GÖÇMEN SEVGİSİ
Bir diğer görselde ise “My love for you is as strong as Democrats love for illegal aliens” (Sana olan aşkım, Demokratların yasadışı göçmenlere olan sevgisi kadar güçlü) ifadeleri kullanıldı.
Altında yer alan “I’d fly 1,537 miles to have a drink with you!” cümlesi ise “Seninle bir şeyler içmek için bin 537 mil uçarım” anlamına geliyor.
Bu görselde Trump’ın, göç politikaları ve sınır güvenliği tartışmaları bağlamında sık sık hedef aldığı Demokratlara yönelik eleştirilerine gönderme yapıldı.
"İLİŞKİMİZİN ADINI KOYMA ZAMANI"
Son görselde ise kalp şeklinde bir çerçevenin içine yerleştirilmiş Grönland haritası dikkat çekti.
Görselde İngilizce olarak, “It’s time we define our situationship” ifadesi yer aldı. Bu ifade Türkçeye “İlişkimizin adını koyma zamanı” şeklinde çevriliyor.
Görsel, ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce Danimarka’ya bağlı özerk bölge Grönland’ı satın alma yönündeki çıkışlarını hatırlattı.
Beyaz Saray’ın paylaşımı kısa sürede yüksek etkileşim aldı. Ancak siyasi içerikli mesajlar içermesi nedeniyle tepkilere de yol açtı. Kullanıcılar kendi sevgililer günü kartlarını hazırlayarak mizahi ve eleştirel tepkiler verdi.