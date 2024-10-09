Beyaz Saray'ın sırları ortaya döküldü: 4 büyük iddia
Amerikalı gazeteci Bob Woodward'ın gelecek hafta piyasaya sürülecek "War" (Savaş) adlı kitabında, eski ABD başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla ilgili çarpıcı iddialar yer alıyor. İşte Woodward'ın yeni kitabından dünya liderleri hakkında ortaya atılan dört önemli iddia...
"TRUMP, PUTİN'E GİZLİCE COVID TESTİ GÖNDERDİ"
Amerikan gazetesi Washington Post'un (WP) editörlerinden Woodward kitabında, 2020'de dönemin ABD Başkanı Trump'ın, Putin'e gizlice Amerikan yapımı Covid testleri gönderdiğini iddia ediyor.
Kitaptaki iddialara göre, Putin ölümcül salgına yakalanmaktan çok korkuyordu.
Testleri almayı kabul etti ancak olayla ilgili bilgi paylaşmaması için Trump'ı uyardı.
Woodward'ın aktardığına göre Putin, Trump'a "Lütfen bunları bana gönderdiğini kimseye söyleme." dedi.