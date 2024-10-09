Beyaz Saray'ın sırları ortaya döküldü: 4 büyük iddia

Amerikalı gazeteci Bob Woodward'ın gelecek hafta piyasaya sürülecek "War" (Savaş) adlı kitabında, eski ABD başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla ilgili çarpıcı iddialar yer alıyor. İşte Woodward'ın yeni kitabından dünya liderleri hakkında ortaya atılan dört önemli iddia...

Beyaz Saray'ın sırları ortaya döküldü: 4 büyük iddia - 1

"TRUMP, PUTİN'E GİZLİCE COVID TESTİ GÖNDERDİ"

Amerikan gazetesi Washington Post'un (WP) editörlerinden Woodward kitabında, 2020'de dönemin ABD Başkanı Trump'ın, Putin'e gizlice Amerikan yapımı Covid testleri gönderdiğini iddia ediyor.

Kitaptaki iddialara göre, Putin ölümcül salgına yakalanmaktan çok korkuyordu.

Testleri almayı kabul etti ancak olayla ilgili bilgi paylaşmaması için Trump'ı uyardı.

Woodward'ın aktardığına göre Putin, Trump'a "Lütfen bunları bana gönderdiğini kimseye söyleme." dedi.

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Beyaz Saray'ın sırları ortaya döküldü: 4 büyük iddia - 2

Woodward ayrıca, Trump ve Putin'in, Trump'ın 2021'de Beyaz Saray'dan ayrılmasından bu yana yedi kez kadar konuşmuş olabileceğini de öne sürüyor.

Kremlin ise telefon görüşmeleriyle ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Trump'ın seçim kampanyasından yetkililer, Woodward'ın Cumhuriyetçi liderle ilgili tüm iddialarını reddetti.

Beyaz Saray'ın sırları ortaya döküldü: 4 büyük iddia - 3

"BIDEN'IN PUTİN VE NETANYAHU HAKKINDAKİ ÇIKIŞLARI"

Washington Post'a göre kitap, Biden'ı dikkatli ve kararlı bir başkomutan olarak tasvir ederken, inatçı yabancı liderler, özellikle Rus lider Putin ve İsrail Başbakanı Netanyahu konusunda öfkeli biri olarak anlatıyor.

Kitapta, ABD Başkanı Joe Biden'ın özel konuşmalarında Putin ve Netanyahu'ya küfür ettiği savunuluyor.

Beyaz Saray'ın sırları ortaya döküldü: 4 büyük iddia - 4

Woodward, Biden'ın Netanyahu'ya öfkesinin bu yıl bahar ayında zirvesine ulaştığını yazıyor.

Kitaptaki iddialara göre Biden, Netanyahu'nun Hamas'ı yenmeyi değil kendi siyasi kariyerini korumayı hedeflediğini anlayınca, küfürlü bir çıkışta bulunmuş.

Ayrıca Biden'ın, Netanyahu'yla yüzyüze yaptığı son görüşmede de İsrailli lidere çıkıştığı savunuluyor.

Beyaz Saray'ın sırları ortaya döküldü: 4 büyük iddia - 5

"HARRIS'İN DEĞİŞKEN NETANYAHU POLİTİKASI"

Demokratların Başkan adayı Kamala Harris, Netanyahu ile yaptığı yüz yüze görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Askeri harekatın maliyetleri hakkında güçlü bir şekilde konuşan Harris, Filistinlilerin acıları konusunda "sessiz kalmayacağına" söz verdi.

Harris bu ifadeleriyle, kamuoyu önünde çatışmalarla ilgili Biden'dan daha farklı bir söylem kullanmış oldu.

Beyaz Saray'ın sırları ortaya döküldü: 4 büyük iddia - 6

Ancak Demokratlar adına yarışan Harris'in, Netanyahu'yla yaptığı özel görüşmede İsrailli lidere bu kadar sert davranmadığı savunuluyor.

İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog, Harris'in çıkışıyla ilgili, "Kamuoyu önünde sert görünmek istiyor ama özel hayatında o kadar da sert biri değil." diye konuştu.

Beyaz Saray'ın sırları ortaya döküldü: 4 büyük iddia - 7

"RUSYA'NIN NÜKLEER TEHDİDİ VE AJANLIK FAALİYETLERİ"

Kitapta, ABD'nin, Rusya'nın başlattığı Ukrayna işgali için geniş bir istihbarat faaliyeti yürüttüğü belirtiliyor.

Ayrıca Washington'ın Kremlin'e ajan soktuğu da iddia edildi.

Kitap, Kremlin içindeki bir insan kaynağı da dahil olmak üzere, ABD'nin çarpıcı istihbarat yeteneklerinden bazılarını ayrıntılı olarak anlatıyor.

Beyaz Saray'ın sırları ortaya döküldü: 4 büyük iddia - 8

Amerikan istihbarat yetkilileri, 2022'de Rusya'nın nükleer silah kullanma ihtimalinin "yarı yarıya" arttığını öne sürdü.

Bunun üzerine ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in dönemin Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu aradığı, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın da Kiev yönetimiyle iletişime geçtiği aktarılıyor.

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