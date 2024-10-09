Beyaz Saray'ın sırları ortaya döküldü: 4 büyük iddia

Ancak Demokratlar adına yarışan Harris'in, Netanyahu'yla yaptığı özel görüşmede İsrailli lidere bu kadar sert davranmadığı savunuluyor.

İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog, Harris'in çıkışıyla ilgili, "Kamuoyu önünde sert görünmek istiyor ama özel hayatında o kadar da sert biri değil." diye konuştu.