Beyin cerrahı uyardı: Alzheimer'ın bu 4 belirtisi genç yaşta başlıyor, milyonlarca kişi görmezden geliyor

Dr. Amen, Alzheimer’ın ilk belirtisinin hafıza sorunları olduğunu öne sürüyor. Eğer son yıllarda hafızanızda belirgin bir düşüş fark ettiyseniz, bu ciddiye almanız gereken bir semptom olabilir. Unutkanlık, zaman zaman yaşlanmanın doğal bir parçası olarak kabul edilebilir ancak Alzheimer hastaları daha çok yakın geçmişteki olayları, konuşmaları ya da önemli detayları hatırlamakta zorlanırlar. Bu durum, beynin yeni anılar oluşturmasından sorumlu olan hipokampüs bölgesinin etkilenmeye başladığının bir göstergesi olabilir.