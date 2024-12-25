Beyin cerrahı uyardı: Alzheimer'ın bu 4 belirtisi genç yaşta başlıyor, milyonlarca kişi görmezden geliyor
Genellikle 65 yaş üstü bireyleri hedef alan Alzheimer hastalığı, dünyanın birçok bölgesinde görülen yaygın bir nörolojik rahatsızlıktır. Kendisini daha çok halüsinasyon ve sanrılar ile ele veren Alzheimer hastalığının kesin bir tedavisi yoktur. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Dr. Daniel Amen, Tiktok hesabından paylaştığı bir videoda, Alzheimer belirtilerinin, genç yaşta da ortaya çıkabileceğini söyleyerek 4 semptoma karşı uyardı.
Dr. Amen, Alzheimer’ın ilk belirtisinin hafıza sorunları olduğunu öne sürüyor. Eğer son yıllarda hafızanızda belirgin bir düşüş fark ettiyseniz, bu ciddiye almanız gereken bir semptom olabilir. Unutkanlık, zaman zaman yaşlanmanın doğal bir parçası olarak kabul edilebilir ancak Alzheimer hastaları daha çok yakın geçmişteki olayları, konuşmaları ya da önemli detayları hatırlamakta zorlanırlar. Bu durum, beynin yeni anılar oluşturmasından sorumlu olan hipokampüs bölgesinin etkilenmeye başladığının bir göstergesi olabilir.