Beyin cerrahı uyardı: Alzheimer'ın bu 4 belirtisi genç yaşta başlıyor, milyonlarca kişi görmezden geliyor

Genellikle 65 yaş üstü bireyleri hedef alan Alzheimer hastalığı, dünyanın birçok bölgesinde görülen yaygın bir nörolojik rahatsızlıktır. Kendisini daha çok halüsinasyon ve sanrılar ile ele veren Alzheimer hastalığının kesin bir tedavisi yoktur. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Dr. Daniel Amen, Tiktok hesabından paylaştığı bir videoda, Alzheimer belirtilerinin, genç yaşta da ortaya çıkabileceğini söyleyerek 4 semptoma karşı uyardı.

Beyin cerrahı uyardı: Alzheimer'ın bu 4 belirtisi genç yaşta başlıyor, milyonlarca kişi görmezden geliyor - 1

Dr. Amen, Alzheimer’ın ilk belirtisinin hafıza sorunları olduğunu öne sürüyor. Eğer son yıllarda hafızanızda belirgin bir düşüş fark ettiyseniz, bu ciddiye almanız gereken bir semptom olabilir. Unutkanlık, zaman zaman yaşlanmanın doğal bir parçası olarak kabul edilebilir ancak Alzheimer hastaları daha çok yakın geçmişteki olayları, konuşmaları ya da önemli detayları hatırlamakta zorlanırlar. Bu durum, beynin yeni anılar oluşturmasından sorumlu olan hipokampüs bölgesinin etkilenmeye başladığının bir göstergesi olabilir.

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Beyin cerrahı uyardı: Alzheimer'ın bu 4 belirtisi genç yaşta başlıyor, milyonlarca kişi görmezden geliyor - 2

Alzheimer, beynin karar alma ve muhakeme yeteneklerini etkileyen bir hastalıktır. Dr. Amen, Alzheimer rahatsızlığını, ''beynin çevrimdışı olması gibi” sözleriyle tanımlıyor. Uzman isim, Alzheimer riski taşıyan kişilerin mali işleri yönetmekte zorluk yaşadığını vurguluyor. Bu durumun, Alzheimer’ın ön loblarda yarattığı hasarın bir sonucu olarak ortaya çıktığı tahmin ediliyor.

Beyin cerrahı uyardı: Alzheimer'ın bu 4 belirtisi genç yaşta başlıyor, milyonlarca kişi görmezden geliyor - 3

Alzheimer hastaları, daha önce kolayca yapabildikleri şeylere odaklanmakta güçlük çekebilirler. Günlük işlerde ve basit görevlerde dikkat eksikliği, Alzheimer’ın erken belirtilerinden sayılabilir.

Beyin cerrahı uyardı: Alzheimer'ın bu 4 belirtisi genç yaşta başlıyor, milyonlarca kişi görmezden geliyor - 4

Alzheimer hastalarının büyük bir kısmı depresyon semptomları taşır. Araştırmalar, Alzheimer hastalarının neredeyse yarısının depresyon ve duygusal değişimlerle karşılaştığını gösteriyor. Beynin duygusal denetimden sorumlu bölgelerinin etkilenmesi nedeniyle hastalar, ruh hallerini kontrol etmekte zorlanabilirler. Sinir, kaygı ve şiddetli ruh hali değişimleri sıkça görülür.

Alzheimer, beyin fonksiyonlarını yavaşça etkileyen bir hastalık olsa da, erken dönemde bu belirtileri fark etmek ve müdahale etmek hastalığın ilerlemesini önleyebilir.

Beyin cerrahı uyardı: Alzheimer'ın bu 4 belirtisi genç yaşta başlıyor, milyonlarca kişi görmezden geliyor - 5

ALZHEIMER NEDİR?

Alzheimer, beyin hücrelerinin hasar görmesi ve ölmesi sonucu gelişen, ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. Genellikle 65 yaş ve üstü bireylerde görülse de, bazı durumlarda daha genç yaşlarda da başlayabilir. Alzheimer, bilişsel işlevlerde belirgin bir azalma ile karakterizedir ve genellikle hafıza kaybı ile başlar. Beyin hücrelerinde anormal protein birikintilerinin (amiloid plakları ve tau iplikleri) oluşması nedeniyle, sinir iletimi bozulur ve zamanla beyin dokusu küçülür.

Beyin cerrahı uyardı: Alzheimer'ın bu 4 belirtisi genç yaşta başlıyor, milyonlarca kişi görmezden geliyor - 6

Alzheimer'ın en erken belirtisi hafıza kaybıdır. Kişi, yakın geçmişteki olayları unutabilir, aynı soruları tekrar tekrar sorabilir veya önemli randevuları ve tarihleri hatırlamakta güçlük çekebilir. Bu belirtiler başlangıçta hafif olabilir ancak zamanla daha belirgin hale gelir. Diğer erken belirtiler arasında zaman ve yer algısında bozulmalar yer alır. Kişi, nerede olduğunu veya hangi günü olduğunu bilemeyebilir. Ayrıca dil zorlukları da sıkça görülür.

Beyin cerrahı uyardı: Alzheimer'ın bu 4 belirtisi genç yaşta başlıyor, milyonlarca kişi görmezden geliyor - 7

Hastalık ilerledikçe, daha karmaşık düşünsel yetenekler de etkilenir. Kişi, basit günlük aktivitelerde, örneğin yemek yapma veya kişisel bakım gibi görevlerde bile zorluklar yaşayabilir. Davranışsal değişiklikler de sıklıkla gözlemlenir. Kişi huzursuz, sinirli veya depresif hale gelebilir.

Beyin cerrahı uyardı: Alzheimer'ın bu 4 belirtisi genç yaşta başlıyor, milyonlarca kişi görmezden geliyor - 8

ALZHEIMER HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MI?

Alzheimer hastalığının kesin bir tedavisi yoktur ancak erken tanı ve tedavi, hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir ve semptomları yönetmeye yardımcı olabilir. Tedavi, genellikle ilaçlar ve yaşam tarzı değişikliklerini içerir. Fiziksel egzersiz, zihinsel uyarım ve sağlıklı beslenme gibi alışkanlıklar, hastaların yaşam kalitesini artırabilir. Erken müdahale, hastalığın seyrini yavaşlatır ancak Alzheimer ilerleyici bir hastalık olduğu için zaman içinde bağımsızlık kaybı ve bakım ihtiyacı artabilir.

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