Beyin kanseri belirtisini aylar öncesinden gösteriyor: Sabahları böyle uyanırsanız tehlike büyük

Beyin kanseri her yaşta ortaya çıkabilir, özellikle 15 yaş altı çocukları ve 65 yaş üstü yetişkinleri etkiler ve 40 yaş altındakilerde de ortaya çıkabilir. Birincil ve ikincil beyin tümörleri şiddet açısından farklılık gösterir. Semptomlar arasında şiddetli baş ağrıları, nöbetler ve hafıza değişiklikleri bulunur. Beyin kanserinin erken evre belirtileri olabilir. Özellikle sabahları yaşadığınız bu belirtiyi takip edin.

Beyin kanseri belirtisini aylar öncesinden gösteriyor: Sabahları böyle uyanırsanız tehlike büyük - 1

Beyin kanseri her yaşta ortaya çıkabilir, ancak 15 yaş altı çocuklarda ve 65 yaş üstü yetişkinlerde daha yaygındır.

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Beyin kanseri belirtisini aylar öncesinden gösteriyor: Sabahları böyle uyanırsanız tehlike büyük - 2

Günümüzde 40 yaş altındaki insanları daha fazla tehdit eder. Beyin tümörü, beyin dokusundaki hücrelerin anormal, kontrolsüz büyümesidir.

Beyin kanseri belirtisini aylar öncesinden gösteriyor: Sabahları böyle uyanırsanız tehlike büyük - 3

Genellikle birincil veya ikincil olarak sınıflandırılırlar. Birincil beyin tümörleri, doğrudan beyindeki hücrelerden kaynaklanan tümörlerdir. İkincil tipler ise vücudun başka yerlerinden yayılanlardır.

Beyin kanseri belirtisini aylar öncesinden gösteriyor: Sabahları böyle uyanırsanız tehlike büyük - 4

Birincil olanlar iyi huylu tip (Derece I)/orta derece tümör (Derece II/III) veya yüksek derece tümör (Derece IV) olabilir, Derece IV tümör korkunç kanserli beyin tümörü türüdür.

Beyin kanseri belirtisini aylar öncesinden gösteriyor: Sabahları böyle uyanırsanız tehlike büyük - 5

Beyin tümörünün nedenlerini belirlemek için çalışmalar devam etmektedir. Çoğu genetik mutasyonlar sonucu ortaya çıkar. Beyin tümörleri için bilinen diğer risk faktörleri genellikle iyonlaştırıcı radyasyonlara maruz kalma ve alerjenlere maruz kalmadır.

Beyin kanseri belirtisini aylar öncesinden gösteriyor: Sabahları böyle uyanırsanız tehlike büyük - 6

Beyin kanseri olan hastalar, sabahları daha şiddetli olabilen veya hastayı geceleri uyandıran baş ağrıları, nöbetler veya kasılmalar, vücudun bir bölümünde veya bir tarafında güçsüzlük veya felç, denge bozukluğu veya baş dönmesi, iştahsızlık, görme, hafıza veya konuşma yeteneğinde değişiklikler gibi semptomlar yaşayabilir.

Beyin kanseri belirtisini aylar öncesinden gösteriyor: Sabahları böyle uyanırsanız tehlike büyük - 7

En yaygın görülen durum olan baş ağrısı, hastaları yanıltır, çünkü reçetesiz satılan ilaçlarla düzelmesini beklemeyi tercih ederler. Ancak nörolojik eksiklikler geliştiğinde, o zaman hastaneye başvururlar.

Beyin kanseri belirtisini aylar öncesinden gösteriyor: Sabahları böyle uyanırsanız tehlike büyük - 8

BEYİN KANSERİ NEDEN OLUR?

Beyin tümörü; beynin içindeki veya yakınındaki hücrelerin DNA'larında değişiklik olması durumunda meydana gelir. Beynin içindeki yapısal değişimin yanı sıra kafa travmaları, kalıtsal faktör, yaş ve yoğun bir şekilde kimyasal veya radyasyona maruz kalınması beyin tümörü oluşumuna yol açar.

Beyin kanseri belirtisini aylar öncesinden gösteriyor: Sabahları böyle uyanırsanız tehlike büyük - 9

Genel olarak beyin tümörü nedenleri şöyledir:

  • Yaşanan kafa travmaları
  • Kalıtsal faktörler
  • Yaş
  • Yoğun kimyasal veya radyasyona maruz kalmak
  • Tüberozskleroz
  • Turner sendromu
  • Lynch sendromu
  • Cowden ve Gorlin sendromu
Beyin kanseri belirtisini aylar öncesinden gösteriyor: Sabahları böyle uyanırsanız tehlike büyük - 10

ŞİDDETLİ BAŞ AĞRISINI HAFİFE ALMAYIN

Beyin tümörünün en tipik belirtisi baş ağrısıdır. Beyinde kontrolsüz bir şekilde büyüyen tümör çevresindeki hücrelere baskı yapabilir.

Beyin kanseri belirtisini aylar öncesinden gösteriyor: Sabahları böyle uyanırsanız tehlike büyük - 11

Tümörün beyin hücrelerine yapacağı baskı baş ağrısına neden olur. Ayrıca yine büyüyen tümörün beyinde yaratacağı şişme de kafaiçi basıncı artıracağı için bu durumda baş ağrısı yaşanmasına neden olur.

Beyin kanseri belirtisini aylar öncesinden gösteriyor: Sabahları böyle uyanırsanız tehlike büyük - 12

Beyin tümörü kaynaklı baş ağrıları genellikle sabah saatlerinde daha fazla yaşanır.

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