Beyin kanseri belirtisini aylar öncesinden gösteriyor: Sabahları böyle uyanırsanız tehlike büyük

Beyin kanseri olan hastalar, sabahları daha şiddetli olabilen veya hastayı geceleri uyandıran baş ağrıları, nöbetler veya kasılmalar, vücudun bir bölümünde veya bir tarafında güçsüzlük veya felç, denge bozukluğu veya baş dönmesi, iştahsızlık, görme, hafıza veya konuşma yeteneğinde değişiklikler gibi semptomlar yaşayabilir.