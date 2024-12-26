Beyin kanseri belirtisini aylar öncesinden gösteriyor: Sabahları böyle uyanırsanız tehlike büyük
Beyin kanseri her yaşta ortaya çıkabilir, özellikle 15 yaş altı çocukları ve 65 yaş üstü yetişkinleri etkiler ve 40 yaş altındakilerde de ortaya çıkabilir. Birincil ve ikincil beyin tümörleri şiddet açısından farklılık gösterir. Semptomlar arasında şiddetli baş ağrıları, nöbetler ve hafıza değişiklikleri bulunur. Beyin kanserinin erken evre belirtileri olabilir. Özellikle sabahları yaşadığınız bu belirtiyi takip edin.
Beyin kanseri her yaşta ortaya çıkabilir, ancak 15 yaş altı çocuklarda ve 65 yaş üstü yetişkinlerde daha yaygındır.