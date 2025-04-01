Beyin kanserine yakalandı, 1 yıl ömrü kaldı: Tek belirti teşhis konulmadan 1 gün önce ortaya çıktı

59 yaşındaki Paul Fletcher, bu yılın başlarında araba kullanırken bir dönüşü kaçırmak gibi birkaç "tuhaf" unutkanlık yaşadığını fark etti. Başlangıçta bu durumu basit bir unutkanlık olarak geçiştiren Fletcher, bu olayların aslında kendisine 14 ay yaşam süresi tanıyan ölümcül bir beyin kanserinin tek belirtisi olduğunu sonradan öğrendi.

Beyin kanserine yakalandı, 1 yıl ömrü kaldı: Tek belirti teşhis konulmadan 1 gün önce ortaya çıktı - 1

Bu garip unutkanlıklar yalnızca bir gün sürdü, fakat 24 saat içinde Fletcher, Gloucestershire'daki evinin mutfağında korkunç bir nöbet geçirerek yere yığıldı. Hemen hastaneye kaldırılan Fletcher’ın beyninde iki tümör olduğu tespit edildi.

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Beyin kanserine yakalandı, 1 yıl ömrü kaldı: Tek belirti teşhis konulmadan 1 gün önce ortaya çıktı - 2

Doktorlar, 59 yaşındaki temizlik şirketi sahibine, beyin kanserinin en ölümcül ve hızlı yayılan türlerinden biri olan glioblastoma hastalığını teşhis etti. Glioblastoma, genellikle kısa süreli yaşam beklentileriyle bilinen bir hastalık olarak, Fletcher'a sadece 14 ay yaşama şansı tanımıştı.


Beyin kanserine yakalandı, 1 yıl ömrü kaldı: Tek belirti teşhis konulmadan 1 gün önce ortaya çıktı - 3

EŞİ, "HİÇBİR SEMPTOMU YOKTU" DEDİ

Fletcher’ın eşi Jo, kocasının 6 Şubat'ta yaşadığı hafıza kaybı dalgasını hatırlayarak, ikisinin de bu durumu "garip ama önemsiz" olarak değerlendirdiklerini söyledi. "Yolun aşağısında bir işe gitti ve dönüşü kaçırdı. Geri dönerken başka bir dönüşü daha kaçırınca 'bu biraz garip' diye düşündü," dedi Jo Fletcher. Ayrıca, Fletcher’ın o gün çantasının kaybolduğunu düşündüğü ancak aslında ofisinde bulduğu gibi bir durum da yaşandı. Jo, o güne kadar baş ağrısı ve baş dönmesi gibi beyin tümörünün tipik belirtileriyle karşılaşmadıklarını ifade etti.


Beyin kanserine yakalandı, 1 yıl ömrü kaldı: Tek belirti teşhis konulmadan 1 gün önce ortaya çıktı - 4

24 SAAT İÇİNDE DURUM CİDDİ HALE GELDİ

Ertesi gün, Fletcher aniden dalgın görünmeye başladı ve mutfakta yere yığıldı. Ailesi, bir şeylerin ters gittiğini fark etti. 21 yaşındaki oğlu Jack, annesiyle birlikte hemen yardım çağırdı. Jack, "Ağzından kan geliyordu, çok korkutucuydu," dedi. Fletcher, sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılmadan önce üç nöbet daha geçirdi. İlk başta beyin enfeksiyonu şüphesiyle tedaviye alınan Fletcher’a, yapılan taramalar sonucu kanser teşhisi kondu.


Beyin kanserine yakalandı, 1 yıl ömrü kaldı: Tek belirti teşhis konulmadan 1 gün önce ortaya çıktı - 5

Fletcher’a yapılan ameliyatla tümörlerden biri başarıyla çıkarıldı. Şu anda kemoterapi ve radyoterapi tedavileriyle diğer tümörün tedavi edilmesi bekleniyor. Ancak, hastalığın tekrarlama ihtimali de bulunuyor. Beyin Tümörü Vakfı'na göre, glioblastoma hastalarının çoğu yalnızca 12 ila 18 ay arasında hayatta kalabiliyor. Teşhis sonrası sadece 20 hastadan biri beş yıl hayatta kalabiliyor.


Beyin kanserine yakalandı, 1 yıl ömrü kaldı: Tek belirti teşhis konulmadan 1 gün önce ortaya çıktı - 6


Jo Fletcher, kocasının sağlığını iyileştirmek için farklı adımlar attıklarını belirtti. “Keto diyeti yapıyoruz, her gün yürüyüşe çıkıyoruz, şeker kullanmıyoruz," dedi. Çift, aynı zamanda beyin kanseri tedavisi için yapılan araştırmaların finansmanına katkıda bulunmak amacıyla Beyin Tümörü Vakfı'na bağış topluyor. Bu hastalık, her yıl İngiltere'de yaklaşık 3.000, Amerika'da ise 12.000 kişiyi etkiliyor.

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