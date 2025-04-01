Beyin kanserine yakalandı, 1 yıl ömrü kaldı: Tek belirti teşhis konulmadan 1 gün önce ortaya çıktı
59 yaşındaki Paul Fletcher, bu yılın başlarında araba kullanırken bir dönüşü kaçırmak gibi birkaç "tuhaf" unutkanlık yaşadığını fark etti. Başlangıçta bu durumu basit bir unutkanlık olarak geçiştiren Fletcher, bu olayların aslında kendisine 14 ay yaşam süresi tanıyan ölümcül bir beyin kanserinin tek belirtisi olduğunu sonradan öğrendi.
Bu garip unutkanlıklar yalnızca bir gün sürdü, fakat 24 saat içinde Fletcher, Gloucestershire'daki evinin mutfağında korkunç bir nöbet geçirerek yere yığıldı. Hemen hastaneye kaldırılan Fletcher’ın beyninde iki tümör olduğu tespit edildi.