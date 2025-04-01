Beyin kanserine yakalandı, 1 yıl ömrü kaldı: Tek belirti teşhis konulmadan 1 gün önce ortaya çıktı

EŞİ, "HİÇBİR SEMPTOMU YOKTU" DEDİ

Fletcher’ın eşi Jo, kocasının 6 Şubat'ta yaşadığı hafıza kaybı dalgasını hatırlayarak, ikisinin de bu durumu "garip ama önemsiz" olarak değerlendirdiklerini söyledi. "Yolun aşağısında bir işe gitti ve dönüşü kaçırdı. Geri dönerken başka bir dönüşü daha kaçırınca 'bu biraz garip' diye düşündü," dedi Jo Fletcher. Ayrıca, Fletcher’ın o gün çantasının kaybolduğunu düşündüğü ancak aslında ofisinde bulduğu gibi bir durum da yaşandı. Jo, o güne kadar baş ağrısı ve baş dönmesi gibi beyin tümörünün tipik belirtileriyle karşılaşmadıklarını ifade etti.





