Beyin kanserinin alışılmadık belirtisini fark etti: Doktorları bile şaşırttı

İngiltere'de yaşayan 32 yaşındaki Jade Collett, doktorların tahminlerini altüst ederek on yıldır ölümcül beyin tümörüyle yaşamını sürdürüyor. Genellikle teşhisten sonra 18 ay içinde ölüme yol açan glioblastoma nedeniyle hayatta kalması, tıp dünyasında şaşkınlık yarattı.

Beyin kanserinin alışılmadık belirtisini fark etti: Doktorları bile şaşırttı - 1

İngiltere'de yaşayan 32 yaşındaki Jade Collett, doktorların tahminlerini altüst ederek on yıldır ölümcül beyin tümörüyle yaşamını sürdürüyor. Genellikle teşhisten sonra 18 ay içinde ölüme yol açan glioblastoma nedeniyle hayatta kalması, tıp dünyasında şaşkınlık yarattı.


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Beyin kanserinin alışılmadık belirtisini fark etti: Doktorları bile şaşırttı - 2

DailyMail'de yer alan habere göre; Collett, hastalığını erken fark etmesini sağlayan ilk belirtinin, 22 yaşındayken arkadaşlarıyla dışarı çıktığı bir gece ortaya çıktığını söyledi. Ayağında ani bir bükülme fark etti. O an, arkadaşları bu durumu önemsemedi ve sarhoş olduğunu düşündü. Ancak ağrısı zamanla dayanılmaz hale gelince doktora başvurdu. Yapılan MRI taraması ve testler sonucunda, beynin hareketi kontrol eden bir tümör tespit edildi.


Beyin kanserinin alışılmadık belirtisini fark etti: Doktorları bile şaşırttı - 3

Biyopsi sonuçları, tümörün en agresif beyin kanseri türü olan 4. derece glioblastoma olduğunu gösterdi. Doktorlar, Collett'e sadece iki yıl ömrü kaldığını söyledi. Henüz bir yaşında olan kızı Grace’e veda etmeye hazırlanırken kemoterapi ve radyoterapiye başladı.

Tedaviye rağmen tümörün ameliyat edilemeyecek bir noktada olduğu belirtildi. Ancak Collett, doktorların tahminlerinin aksine, kanserle mücadelede 10 yılı geride bıraktı. O günden bu yana ek bir tedaviye ihtiyaç duymadı ve tümörü aynı boyutta kaldı.


Beyin kanserinin alışılmadık belirtisini fark etti: Doktorları bile şaşırttı - 4

Collett, 'İlk iki yılı atlatmak benim için en zor dönemdi. Kendi cenazemi planladım, vasiyetimi hazırladım. Ama her zaman kızım için yaşamaya devam etmek istedim. Bugün buradayım ve doktorlar nasıl olduğunu hâlâ açıklayamıyor. Bana mucize diyorlar' dedi.


Beyin kanserinin alışılmadık belirtisini fark etti: Doktorları bile şaşırttı - 5

EN ÖLÜMCÜL BEYİN TÜMÖRÜ

Her yıl yaklaşık 2.500 İngiliz ve 12.000 Amerikalıya glioblastoma teşhisi konuyor. Baş ağrısı, nöbetler, mide bulantısı, görme bozuklukları ve kişilik değişiklikleri en yaygın belirtileri arasında yer alıyor.

Beyin kanserinin alışılmadık belirtisini fark etti: Doktorları bile şaşırttı - 6


Ameliyat, radyoterapi ve kemoterapi yaygın tedavi yöntemleri olsa da, çoğu vakada hastalığı sadece kısa bir süre kontrol altında tutabiliyor. Glioblastoma teşhisi konulan hastaların yüzde birinden azı, Collett gibi uzun süre hayatta kalmayı başarıyor.

Collett, 'Ayağımdaki bu alışılmadık belirti sayesinde hastalığı erken fark ettim. Bugün hayatta olduğum için çok şanslı ve minnettarım' dedi.

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