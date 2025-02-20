Beyin kanserinin alışılmadık belirtisini fark etti: Doktorları bile şaşırttı

Biyopsi sonuçları, tümörün en agresif beyin kanseri türü olan 4. derece glioblastoma olduğunu gösterdi. Doktorlar, Collett'e sadece iki yıl ömrü kaldığını söyledi. Henüz bir yaşında olan kızı Grace’e veda etmeye hazırlanırken kemoterapi ve radyoterapiye başladı.



Tedaviye rağmen tümörün ameliyat edilemeyecek bir noktada olduğu belirtildi. Ancak Collett, doktorların tahminlerinin aksine, kanserle mücadelede 10 yılı geride bıraktı. O günden bu yana ek bir tedaviye ihtiyaç duymadı ve tümörü aynı boyutta kaldı.





