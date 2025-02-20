Beyin kanserinin alışılmadık belirtisini fark etti: Doktorları bile şaşırttı
İngiltere'de yaşayan 32 yaşındaki Jade Collett, doktorların tahminlerini altüst ederek on yıldır ölümcül beyin tümörüyle yaşamını sürdürüyor. Genellikle teşhisten sonra 18 ay içinde ölüme yol açan glioblastoma nedeniyle hayatta kalması, tıp dünyasında şaşkınlık yarattı.
İngiltere'de yaşayan 32 yaşındaki Jade Collett, doktorların tahminlerini altüst ederek on yıldır ölümcül beyin tümörüyle yaşamını sürdürüyor. Genellikle teşhisten sonra 18 ay içinde ölüme yol açan glioblastoma nedeniyle hayatta kalması, tıp dünyasında şaşkınlık yarattı.