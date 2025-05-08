Beyin sağlığıyla bağlantısı ortaya çıktı: Bunama riskini artırıyor

VASKÜLER DEMANS RİSKİ

Araştırmada ayrıca damarları tedavi edilen hastaların, tedavi edilmeyenlere göre vasküler demans geliştirme olasılığının yüzde 43 daha az olduğu sonucuna varıldı. Vasküler demans, beyne kan akışını sınırlayan mini felçlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir hastalık olarak biliniyor.



Çalışma, Kore'de yaş ortalaması 56 olan 396.767 erkek ve kadının sağlık verilerini inceledi. Bu kişilerin yaklaşık 5.000’inin varisli damar sorunu olduğu tespit edildi. Katılımcıların sağlık kayıtları ortalama 13 yıl boyunca takip edilirken, bu süre sonunda yüzde 14’üne demans teşhisi kondu.



Yazarlar, araştırmalarının bazı sınırlamalara sahip olduğunu belirtiyor. İlk olarak, çalışma gözlemsel bir araştırma olduğu için, varisli damarlar ile bunama arasındaki ilişkiyi gösterse de bir durumun diğerine neden olup olmadığını kanıtlayamıyor. Ayrıca, bilim insanlarının kullandığı veriler sadece varisli damarların varlığını kaydetti, hastalığın şiddeti göz önünde bulundurulmadı. Varisli damarların ciddiyetinin bunama riski ile ilişkisi üzerine daha fazla araştırma yapılması gerektiği ifade ediliyor.



