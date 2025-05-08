Beyin sağlığıyla bağlantısı ortaya çıktı: Bunama riskini artırıyor
Yapılan yeni bir araştırma, varisli damarları olan milyonlarca kişide bunama riskinin önemli ölçüde daha yüksek olabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, yaklaşık yarım milyon kişinin verilerini inceledi ve varisli damarları bulunan kişilerin bunama teşhisi alma olasılığının yüzde 23,5 daha fazla olduğunu belirledi.
Araştırmaya göre, yaş, cinsiyet, kilo, sigara kullanımı ve alkol tüketimi gibi bilinen risk faktörleri göz önünde bulundurulduğunda, varisli damarların bunama için ek bir risk oluşturduğu görüldü. Özellikle varisli damarları bulunan erkeklerin, sigara içenlerin ve aşırı alkol tüketenlerin demans geliştirme olasılığının daha yüksek olduğu ifade ediliyor.
PLOS One dergisinde yayımlanan araştırma, varisli damarların bunamayla olan ilişkisini tam olarak açıklığa kavuşturmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Ancak, bilim insanları, varisli damarların vücuttaki zayıf kan dolaşımının bir göstergesi olabileceğini ve bu durumun bunama için bilinen bir risk faktörü oluşturabileceğini belirtiyor. Bir diğer teori ise, varisli damarların vücutta yaygın bir iltihaplanma süreci başlatarak, beyin hasarına yol açan süreçleri tetiklediği yönünde.