Beyni iyileştiren 1 basit alışkanlık: Karar alma ve hafıza gücünü etkiliyor

Bu çalışmaya göre, oral bakterilerin dengesi beyin fonksiyonu üzerinde etkili olabilir. Özellikle, hafıza performansının iyileşmesi, bazı bakterilerle ilişkilendirilmiştir. Beyin fonksiyonu için önemli bir kimyasal olan nitrik oksit, kısmen bu bakteriler tarafından üretilir. Bilişsel işlevin sürdürülmesi, beynin oksijen ve besin almasına bağlıdır ve bu, kan dolaşımını iyileştiren nitrik oksit tarafından mümkün kılınır. Bu nedenle, ağzınızda sağlıklı bir bakteri dengesi sağlamak sadece dişlerinize değil beyninize de fayda sağlar.





