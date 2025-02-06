Beyni iyileştiren 1 basit alışkanlık: Karar alma ve hafıza gücünü etkiliyor
Günlük alışkanlıklarımızın beynimizin işleyişi üzerinde büyük etkisi vardır ve küçük değişiklikler büyük fark yaratabilir. Beyin sağlığınızı ve bilişsel fonksiyonlarınızı iyileştirebilecek şaşırtıcı ve basit bir değişiklik de ağzınızın sağlığını iyileştirmektir.
Ağızlarımızdaki oral mikrobiyom olarak bilinen bakteri topluluğunun beyin fonksiyonları üzerinde büyük bir etkisi olduğu bulunmuştur. Bakteriler beynin karar alma yeteneğini veya hafıza gücünü büyük ölçüde etkiler.