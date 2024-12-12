Beynin sırları ortaya çıkıyor: "Meğer hiçbir şey bilmiyormuşuz"
Beyin cerrahlarının iş birliğiyle gerçekleştirilen bir çalışmada ortaya çıkan sonuç herkesi şaşırttı. İnsan beyninin işleyişine dair bilgiler yapılan araştırmada "Hiçbir şey bilmiyormuşuz gibi hissettik" diyen bilim insanları araştırmanın detaylarını da paylaştı.
Avusturya Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (ISTA) Jonas Grubu ve Viyana Tıp Üniversitesi'nin beyin cerrahları iş birliğiyle gerçekleştirilen araştırma, insan belleğinin nasıl depolandığı ve geri çağrıldığına dair önemli yeni bulgular sunuyor. Çalışma, özellikle insan hipokampusundaki benzersiz özelliklerin anlaşılmasına odaklanıyor.