Beynin sırları ortaya çıkıyor: "Meğer hiçbir şey bilmiyormuşuz"

Bu tür ameliyatlar sırasında, sağlam hipokampus dokusu elde etmek nadir bir fırsattır. Ekip, epilepsi hastalarından alınan 17 sağlam doku örneği üzerinde ileri deneysel teknikler uygulayarak insan CA3 bölgesinin bağlantılarının daha seyrek, ancak sinapslarının daha güvenilir ve hassas olduğunu keşfetti.