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Beyniniz geceleri neden susmuyor? Zihni hızlıca sakinleştiren basit yöntem

Geceleri uykusuz kalıp, başınızı yastığa koyduğunuzda aklınızın hızla düşüncelerle dolduğunu hiç hissettiniz mi? Özellikle yorgunluktan bayılacak gibi hissediyorsanız, ancak bir türlü uyuyamıyorsanız, beyninizin sürekli bir düşünce döngüsüne girmesi oldukça yaygın görülen bir durum. Peki, beyniniz geceleri neden susmuyor?

Beyniniz geceleri neden susmuyor? Zihni hızlıca sakinleştiren basit yöntem - 1

Beyin, bir düşünceden diğerine geçerken geçmişteki hatalar, unuttuğunuz e-postalar, kötü yönetilen bir konuşma ya da yıllar önce yaşadığınız utanç verici olaylar gibi konulara takılabilir. Ve bunları susturmak, uykusuzluk nedeniyle oldukça zorlaşabilir.

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Beyniniz geceleri neden susmuyor? Zihni hızlıca sakinleştiren basit yöntem - 2

Psikologlar, bu tür tekrarlayan olumsuz düşünceleri ve aşırı endişeyi "ruminasyon" olarak adlandırıyor. Bu süreç, çoğu zaman farkında olmadan gerçekleşir. Ruh sağlığınızı etkileyebilir ve halihazırda depresyon ya da anksiyete yaşayanlar için semptomları daha da kötüleştirebilir.

Bu durum, özellikle kendinizi stresli ve bunalmış hissettiğinizde, ya da hayatınızın istediğiniz gibi gitmediğini düşündüğünüzde, herkesin yaşadığı bir deneyim olabilir.


Beyniniz geceleri neden susmuyor? Zihni hızlıca sakinleştiren basit yöntem - 3

BEYNİNİZİ HIZLA SAKİNLEŞTİREN BASİT BİR YÖNTEM

Eğer uyumaya çalışırken beyninizin hızla çalıştığını hissediyorsanız, bir çözüm olabilir: "Bilişsel karıştırma". Bu yöntem, beyninizin rastgele görüntülerle görselleştirilmesini içerir. Dr. Luc Beaudoin, bu tekniğin beynin doğal işleyişini taklit ettiğini ve uykuya geçişi kolaylaştırabildiğini belirtiyor.

Kanada'daki Simon Fraser Üniversitesi'nden Dr. Beaudoin, yaptığı açıklamada, bu tekniğin, beynin farklı düşünceler üretmesini sağladığını ve uykuya geçerken beynin zaten böyle bir işleyişe sahip olduğunu söyledi. Beyninizi kontrol altına almak, böylece stresli konularda takılı kalmamanızı sağlamak da bu yöntemin faydaları arasında yer alıyor.


Beyniniz geceleri neden susmuyor? Zihni hızlıca sakinleştiren basit yöntem - 4

Dr. Beaudoin, bu tekniği şu şekilde açıklıyor: "Bilişsel karıştırma, sizi farklı şeyler hayal etmeye yönlendiriyor. Örneğin, 'piyano' kelimesini seçin. Ardından birkaç saniye boyunca piyanoyu hayal edin, belki çalmaya çalışarak veya ona dokunarak."

Daha sonra, her harf için bir dizi çağrışım üretmeniz gerekiyor. Mesela, "piyano" kelimesini düşündüğünüzde, 'P' harfiyle başlayan kelimeler bulmaya çalışın. Bu görsel düşünce süreci, beyninizin başka şeylere odaklanmasına yardımcı olabilir.

Amaç, bu süreçle uyumadan önce çok geçmeden uykuya dalmaktır. Bu teknik, koyun saymaya benziyor gibi görünse de, Dr. Beaudoin, sürekli aynı nesneye odaklanmanın daha fazla zihinsel yorgunluğa yol açabileceğini söylüyor.

Dr. Beaudoin, bu yöntemi ilk olarak 1989 yılında üniversite öğrencisiyken keşfetti. Kendisi de uykusuzlukla mücadele ediyordu ve bu yöntemin ona yardımcı olduğunu belirtiyor. Ancak bu tekniği bir araştırma olarak kullanmaya 2009 yılında başladı. Bilişsel karıştırma, Dr. Beaudoin’in geliştirdiği, "uyku halinde bilgi işleme" teorisinin bir parçası olarak kabul ediliyor.

Bu teknik, insanların uykuya geçiş süreçlerini kolaylaştırmaya yardımcı olmak amacıyla tasarlandı ve birçok pilot testten olumlu sonuçlar aldı. Ancak, Dr. Beaudoin, daha fazla araştırma yaparak bu yöntemi diğer bilişsel stratejilerle karşılaştırmak istiyor.

Beyniniz geceleri neden susmuyor? Zihni hızlıca sakinleştiren basit yöntem - 5

Bilişsel karıştırma tekniği henüz tamamen kanıtlanmış bir yöntem değil, ancak Dr. Beaudoin, bunun etkili olabileceğine dair cesaret verici bulgular elde ettiklerini belirtiyor. Ancak uzmanlar, bu tekniğin yalnızca bir yardımcı olduğunu, aynı zamanda iyi bir uyku için diğer bilimsel olarak desteklenen önerileri de uygulamak gerektiğini vurguluyor.

Psikologlar, yatmadan önce ağır yemekler veya kahve içmenin etkilerini ortadan kaldıramayacağını belirtiyor. Bu yüzden uyku düzeninizi iyileştirmek için bilişsel karıştırmanın yanı sıra sağlıklı alışkanlıklar da edinmek önemlidir.

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