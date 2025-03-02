Beyniniz geceleri neden susmuyor? Zihni hızlıca sakinleştiren basit yöntem

Dr. Beaudoin, bu tekniği şu şekilde açıklıyor: "Bilişsel karıştırma, sizi farklı şeyler hayal etmeye yönlendiriyor. Örneğin, 'piyano' kelimesini seçin. Ardından birkaç saniye boyunca piyanoyu hayal edin, belki çalmaya çalışarak veya ona dokunarak."



Daha sonra, her harf için bir dizi çağrışım üretmeniz gerekiyor. Mesela, "piyano" kelimesini düşündüğünüzde, 'P' harfiyle başlayan kelimeler bulmaya çalışın. Bu görsel düşünce süreci, beyninizin başka şeylere odaklanmasına yardımcı olabilir.



Amaç, bu süreçle uyumadan önce çok geçmeden uykuya dalmaktır. Bu teknik, koyun saymaya benziyor gibi görünse de, Dr. Beaudoin, sürekli aynı nesneye odaklanmanın daha fazla zihinsel yorgunluğa yol açabileceğini söylüyor.



Dr. Beaudoin, bu yöntemi ilk olarak 1989 yılında üniversite öğrencisiyken keşfetti. Kendisi de uykusuzlukla mücadele ediyordu ve bu yöntemin ona yardımcı olduğunu belirtiyor. Ancak bu tekniği bir araştırma olarak kullanmaya 2009 yılında başladı. Bilişsel karıştırma, Dr. Beaudoin’in geliştirdiği, "uyku halinde bilgi işleme" teorisinin bir parçası olarak kabul ediliyor.



Bu teknik, insanların uykuya geçiş süreçlerini kolaylaştırmaya yardımcı olmak amacıyla tasarlandı ve birçok pilot testten olumlu sonuçlar aldı. Ancak, Dr. Beaudoin, daha fazla araştırma yaparak bu yöntemi diğer bilişsel stratejilerle karşılaştırmak istiyor.



