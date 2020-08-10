Beyrut'ta protestolar sürüyor (Göstericilerden iki bakanlığa baskın)

Anadolu Ajansı 10.08.2020 - 00:19 | Son Güncelleme : 10.08.2020 - 00:22
Başkentin merkezindeki Şehitler Meydanı'nda toplanan yüzlerce Lübnanlı, 4 Ağustos Salı günü Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamadan sorumlu tuttukları Hassan Diyab hükümeti ve Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın istifası talebiyle gösteri düzenliyor.
Güvenlik güçleri meclis binasına girmek isteyen göstericileri engellemek için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti. Güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çıkan arbede de çok sayıda gösterici yaralandı.
Göstericiler çalışma ve göçmen bakanlıkları binalarına da baskın düzenledi.
Öte yandan göstericilere katılmak için Şehitler Meydanı'na gelen Cumhurbaşkanı Avn'ın damadı ve Milletvekili Şamil Rukız, aralarında hiçbir siyasiyi istemediklerini dillendiren eylemcilerin tepkisiyle karşılaştı.
Rukız, istifa konusunu yarın bir grup milletvekiliyle birlikte değerlendireceğini söylese de kendisinin korumaları ile göstericiler arasında bir arbede yaşamasının önüne geçemedi.
Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından dün başkentte toplanan binlerce vatandaş, kentte deprem etkisi yaratarak 158 kişinin ölümüne ve 6 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan patlamadan sorumlu tuttukları devlet yetkililerini protesto etmişti.
Parlamento binasına yürümek isteyen ve bazı bakanlık binalarını basan göstericilere güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşmıştı. Gece geç saatlere kadar süren olaylarda güvenlik güçlerinde görevli 1 kişi ölmüş, 70'i güvenlik görevlisi 238 kişi yaralanmış ve 20 kişi gözaltına alınmıştı.
Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve binlercesinin yaralanmasına neden olan patlamanın ardından 1 bakan ve 1 milletvekili daha görevinden istifa etti.
Çevre Bakanı Danışmanı Saad İlyas, AA muhabirine verdiği demeçte, Çevre Bakanı Damianos Kattar'ın istifa kararını Başbakan Hassan Diyab'a ilettiğini belirtti. İlyas, Kattar'ın istifa kararından vazgeçmesi için görüşmelerin devam ettiğini söyledi.
İstifa kararını açıklayan son isim bağımsız milletvekili Mişel Muavvıd oldu.
Muavvıd, "Hükümetin düşürülmesi ve erken seçimlerin yapılması için Lübnanlılarla birlikte sokaktaki mücadeleye katılmaya ve meclisteki görevimden istifa etmeye karar verdim" dedi.
Gün içerisinde Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed de görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Ayrıca bu süreçte 5 milletvekili de istifa kararını açıklamıştı.
Son istifalarla birlikte Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından istifa eden bakan sayısı 2'ye, milletvekili sayısı 6'ya yükselmiş oldu.