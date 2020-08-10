Beyrut'ta protestolar sürüyor (Göstericilerden iki bakanlığa baskın)

İSTİFALAR SÜRÜYOR

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve binlercesinin yaralanmasına neden olan patlamanın ardından 1 bakan ve 1 milletvekili daha görevinden istifa etti.

Çevre Bakanı Danışmanı Saad İlyas, AA muhabirine verdiği demeçte, Çevre Bakanı Damianos Kattar'ın istifa kararını Başbakan Hassan Diyab'a ilettiğini belirtti. İlyas, Kattar'ın istifa kararından vazgeçmesi için görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

İstifa kararını açıklayan son isim bağımsız milletvekili Mişel Muavvıd oldu.



Muavvıd, "Hükümetin düşürülmesi ve erken seçimlerin yapılması için Lübnanlılarla birlikte sokaktaki mücadeleye katılmaya ve meclisteki görevimden istifa etmeye karar verdim" dedi.