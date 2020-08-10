Beyrut'ta protestolar sürüyor (Göstericilerden iki bakanlığa baskın)

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çıkan arbedede çok sayıda kişi yaralandı. Göstericiler, çalışma ve göçmen bakanlıkları binalarına baskın düzenledi

Anadolu Ajansı 10.08.2020 - 00:19 | Son Güncelleme : 10.08.2020 - 00:22

Beyrut'ta protestolar sürüyor (Göstericilerden iki bakanlığa baskın) - 1
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta parlamento binasına yürümek isteyen göstericilere güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale ediyor.
Beyrut'ta protestolar sürüyor (Göstericilerden iki bakanlığa baskın) - 2

Başkentin merkezindeki Şehitler Meydanı'nda toplanan yüzlerce Lübnanlı, 4 Ağustos Salı günü Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamadan sorumlu tuttukları Hassan Diyab hükümeti ve Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın istifası talebiyle gösteri düzenliyor.

Beyrut'ta protestolar sürüyor (Göstericilerden iki bakanlığa baskın) - 3
Göstericiler parlamentoya ulaşmak için kurulan demir bariyerlere saldırdı ve ateşe verdi.
Beyrut'ta protestolar sürüyor (Göstericilerden iki bakanlığa baskın) - 4

Güvenlik güçleri meclis binasına girmek isteyen göstericileri engellemek için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti. Güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çıkan arbede de çok sayıda gösterici yaralandı. 

Beyrut'ta protestolar sürüyor (Göstericilerden iki bakanlığa baskın) - 5

Göstericiler çalışma ve göçmen bakanlıkları binalarına da baskın düzenledi.

Beyrut'ta protestolar sürüyor (Göstericilerden iki bakanlığa baskın) - 6

CUMHURBAŞKANI AVN'IN DAMADINA TEPKİ

Öte yandan göstericilere katılmak için Şehitler Meydanı'na gelen Cumhurbaşkanı Avn'ın damadı ve Milletvekili Şamil Rukız, aralarında hiçbir siyasiyi istemediklerini dillendiren eylemcilerin tepkisiyle karşılaştı.

Beyrut'ta protestolar sürüyor (Göstericilerden iki bakanlığa baskın) - 7

Rukız, istifa konusunu yarın bir grup milletvekiliyle birlikte değerlendireceğini söylese de kendisinin korumaları ile göstericiler arasında bir arbede yaşamasının önüne geçemedi.

Beyrut'ta protestolar sürüyor (Göstericilerden iki bakanlığa baskın) - 8
Kızılhaç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilk yardımda bulunmak ve yaralıları sevketmek için sahada 11 ekibin çalıştığını duyurdu.
Beyrut'ta protestolar sürüyor (Göstericilerden iki bakanlığa baskın) - 9

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından dün başkentte toplanan binlerce vatandaş, kentte deprem etkisi yaratarak 158 kişinin ölümüne ve 6 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan patlamadan sorumlu tuttukları devlet yetkililerini protesto etmişti.

Parlamento binasına yürümek isteyen ve bazı bakanlık binalarını basan göstericilere güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşmıştı. Gece geç saatlere kadar süren olaylarda güvenlik güçlerinde görevli 1 kişi ölmüş, 70'i güvenlik görevlisi 238 kişi yaralanmış ve 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Beyrut'ta protestolar sürüyor (Göstericilerden iki bakanlığa baskın) - 10

İSTİFALAR SÜRÜYOR

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve binlercesinin yaralanmasına neden olan patlamanın ardından 1 bakan ve 1 milletvekili daha görevinden istifa etti.

Çevre Bakanı Danışmanı Saad İlyas, AA muhabirine verdiği demeçte, Çevre Bakanı Damianos Kattar'ın istifa kararını Başbakan Hassan Diyab'a ilettiğini belirtti. İlyas, Kattar'ın istifa kararından vazgeçmesi için görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

İstifa kararını açıklayan son isim bağımsız milletvekili Mişel Muavvıd  oldu.

Muavvıd, "Hükümetin düşürülmesi ve erken seçimlerin yapılması için Lübnanlılarla birlikte sokaktaki mücadeleye katılmaya ve meclisteki görevimden istifa etmeye karar verdim" dedi. 

Beyrut'ta protestolar sürüyor (Göstericilerden iki bakanlığa baskın) - 11

Gün içerisinde Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed de görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Ayrıca bu süreçte 5 milletvekili de istifa kararını açıklamıştı.

Son istifalarla birlikte Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından istifa eden bakan sayısı 2'ye, milletvekili sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

Beyrut'ta protestolar sürüyor (Göstericilerden iki bakanlığa baskın) - 12
Beyrut'ta protestolar sürüyor (Göstericilerden iki bakanlığa baskın) - 13
Beyrut'ta protestolar sürüyor (Göstericilerden iki bakanlığa baskın) - 14
Beyrut'ta protestolar sürüyor (Göstericilerden iki bakanlığa baskın) - 15
Beyrut'ta protestolar sürüyor (Göstericilerden iki bakanlığa baskın) - 16
Beyrut'ta protestolar sürüyor (Göstericilerden iki bakanlığa baskın) - 17
Beyrut'ta protestolar sürüyor (Göstericilerden iki bakanlığa baskın) - 18
Beyrut'ta protestolar sürüyor (Göstericilerden iki bakanlığa baskın) - 19
Beyrut'ta protestolar sürüyor (Göstericilerden iki bakanlığa baskın) - 20
Beyrut'ta protestolar sürüyor (Göstericilerden iki bakanlığa baskın) - 21
Beyrut'ta protestolar sürüyor (Göstericilerden iki bakanlığa baskın) - 22
Beyrut'ta protestolar sürüyor (Göstericilerden iki bakanlığa baskın) - 23
Beyrut'ta protestolar sürüyor (Göstericilerden iki bakanlığa baskın) - 24

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