Biden, ABD askerlerini Afganistan’dan çekiyor: Son 20 yılda iki ülke arasında yaşananlara dair bilinmesi gereken her şey

ABD NEDEN İLK ETAPTA AFGANİSTAN’I İŞGAL ETTİ?

11 Eylül 2001'de ABD'de dört yolcu uçağı El-Kaide üyeleri tarafından kaçırıldı ve ardından Dünya Ticaret Merkezi, İkiz Kuleler ve ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) saldırılar düzenledi. isanlık tarihindeki en ölümcül terör saldırısı olarak kayıtlara geçen olayıda 3 bine yakın kişi yaşamını yitirdi, 25 bin kşi yaralandı.

11 Eylül'de ABD'ye saldıran, Afganistan'ın bölgesel İslami siyasi ve askeri gücü olan Taliban değil, uluslararası terör ağı El Kaide idi. Ancak, Usame bin Ladin'in de dahil olduğu saldırının beyni, saldırı sonrasında Bin Ladin'den vazgeçmeyi reddeden Taliban'ın koruması altında faaliyet gösteriyordu.