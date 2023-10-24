Biden basın toplantısını yarıda kesti | ABD üslerine eş zamanlı saldırı
ABD Başkanı Joe Biden ekonomi konulu basın toplantısını yarıda kesip, "Durum odasına gitmeliyim" dedi ve salondan ayrıldı. Biden'ın bu hareketi pek çok soru işaretini de beraberinde getirdi. Biden'ın Suriye'de hedef alınan ABD üsleri nedeniyle toplantıyı yarıda kestiği öne sürüldü. Kısa süre sonra Beyaz Saray, Biden'ın İsrail-Hamas çatışması hakkında bilgilendirilmek için durum odasına gittiğini duyurdu. ABD Başkanı Hamas - İsrail ateşkesi için ön şartı da açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Bidenomics isimli bir programda konuşma yaparken “Özür dilerim ama durum odasına gitmem gerekiyor. Bir konu geldi, onu halletmem gerekiyor” dedi.
Bu hareket pek çok soru işaretini de beraberinde getirdi.