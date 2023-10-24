Biden basın toplantısını yarıda kesti | ABD üslerine eş zamanlı saldırı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da Biden'ın toplantıyı terk etmesinden kısa bir süre önce X'te Suriye'nin güneybatısında gerçekleşen bir saldırı hakkında bilgi vermişti.



Hedeflenen saldırının başarısız olduğunu, can kaybı veya hasar olmadığını ifade eden CENTCOM'un açıklamasında “ABD ve koalisyon güçlerini savunmak için gerekli ve orantılı eylemleri gerçekleştireceğiz” denilmişti.



ABD'nin Ortadoğu’daki askeri üslerine bir süredir drone ile saldırılar düzenleniyordu. Bugün de Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Haseke iline bağlı Malikiyye ilçesindeki ABD üssüne SİHA saldırısı düzenlendi.