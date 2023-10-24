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Biden basın toplantısını yarıda kesti | ABD üslerine eş zamanlı saldırı

ABD Başkanı Joe Biden ekonomi konulu basın toplantısını yarıda kesip, "Durum odasına gitmeliyim" dedi ve salondan ayrıldı. Biden'ın bu hareketi pek çok soru işaretini de beraberinde getirdi. Biden'ın Suriye'de hedef alınan ABD üsleri nedeniyle toplantıyı yarıda kestiği öne sürüldü. Kısa süre sonra Beyaz Saray, Biden'ın İsrail-Hamas çatışması hakkında bilgilendirilmek için durum odasına gittiğini duyurdu. ABD Başkanı Hamas - İsrail ateşkesi için ön şartı da açıkladı.

Biden basın toplantısını yarıda kesti | ABD üslerine eş zamanlı saldırı - 1

ABD Başkanı Joe Biden, Bidenomics isimli bir programda konuşma yaparken “Özür dilerim ama durum odasına gitmem gerekiyor. Bir konu geldi, onu halletmem gerekiyor” dedi.

Bu hareket pek çok soru işaretini de beraberinde getirdi.

DÜNYA HABERLERİ

Biden basın toplantısını yarıda kesti | ABD üslerine eş zamanlı saldırı - 2

İddiaya göre, ABD’nin Ortadoğu’da bulunan askeri üslerine drone saldırısı düzenlendi. Biden'ın bu haberin ardından konuşmasını yarıda kestiği öne sürüldü.

Biden basın toplantısını yarıda kesti | ABD üslerine eş zamanlı saldırı - 3

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da Biden'ın toplantıyı terk etmesinden kısa bir süre önce X'te Suriye'nin güneybatısında gerçekleşen bir saldırı hakkında bilgi vermişti.

Hedeflenen saldırının başarısız olduğunu, can kaybı veya hasar olmadığını ifade eden CENTCOM'un açıklamasında “ABD ve koalisyon güçlerini savunmak için gerekli ve orantılı eylemleri gerçekleştireceğiz” denilmişti.

ABD'nin Ortadoğu’daki askeri üslerine bir süredir drone ile saldırılar düzenleniyordu. Bugün de Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Haseke iline bağlı Malikiyye ilçesindeki ABD üssüne SİHA saldırısı düzenlendi. 

Biden basın toplantısını yarıda kesti | ABD üslerine eş zamanlı saldırı - 4

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Kısa süre sonra Beyaz Saray, Biden'ın İsrail-Hamas çatışması hakkında bilgilendirilmek için durum odasına gittiğini duyurdu.

Biden basın toplantısını yarıda kesti | ABD üslerine eş zamanlı saldırı - 5

Biden'ın toplantıyı terk etmesinin konuşulduğu dakikalarda Beyaz Saray'ın X hesabından güvenlik toplantısına dair bir görüntü paylaşıldı.

Fotoğrafa “Başkan Biden ve Başkan Yardımcısı Harris, bugün ulusal güvenlik ekibinden İsrail ve Gazze’deki son gelişmelere ilişkin bilgi aldı” notu düşüldü.

Toplantıda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da olduğu görüldü.

Biden basın toplantısını yarıda kesti | ABD üslerine eş zamanlı saldırı - 6

ABD'NİN ATEŞKES İÇİN ÖN ŞARTI

Biden, Beyaz Saray'da yatırımlar üzerine yaptığı konuşma esnasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "ABD, rehine anlaşması için bir ateşkesi destekliyor mu?" sorusuna, "Önce rehineler salınmalı, sonra bunu (ateşkes) konuşabiliriz." yanıtını verdi.

Biden basın toplantısını yarıda kesti | ABD üslerine eş zamanlı saldırı - 7

ABD, ÜST DÜZEY ASKERİ YETKİLİLERİNİ İSRAİL'E GÖNDERECEK

Öte yandan Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın operasyonlara danışmanlık yapmaları için birkaç üst düzey askeri yetkiliyi İsrail'e göndereceği iddialarını doğruladı.

Biden basın toplantısını yarıda kesti | ABD üslerine eş zamanlı saldırı - 8

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, basın toplantısında bir gazetecinin "Korgeneral James Glynn ve diğer bazı kişilerin İsraillilere danışmanlık yapmaları için gönderildiğini teyit edebilir misiniz?" sorusunu yanıtladı.

Biden basın toplantısını yarıda kesti | ABD üslerine eş zamanlı saldırı - 9

Kirby, "İsrail'in düzenlediği ve ileride düzenleyebileceği operasyonlara uygun deneyime sahip olduğunu düşündüğümüz askeri yetkililerin, kendi deneyimlerini paylaşmak üzere orada olacağını söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

Biden basın toplantısını yarıda kesti | ABD üslerine eş zamanlı saldırı - 10
Biden basın toplantısını yarıda kesti | ABD üslerine eş zamanlı saldırı - 11
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