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Biden bütçeyi kıstı: NASA'nın Venüs görevi ertelendi

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Venüs keşif misyonunu, ABD Başkanı Joe Biden'ın bütçe kesintisi nedeniyle 2028'den 2031'e erteledi. VERITAS adındaki misyon kapsamında Venüs yörüngesine gönderilecek keşif uydusu, gezegenin jeolojik tarihini anlamak için Venüs'ün yüzeyini haritalandırılacak ve Dünya’dan nasıl farklı geliştiğini araştıracak.

Biden bütçeyi kıstı: NASA'nın Venüs görevi ertelendi - 1

ABD'de düzenlenen Ay ve Gezegen Bilimi Konferansı'nda, NASA'nın "Venüs Emisyon, Radyo Dalgaları, İnterferometrik Sentetik Açıklık, Topografi ve Spektroskopi Ölçümleri" (VERITAS) adı verilen misyonun baş araştırmacısı Sue Smrekar, görevin finansmanının neredeyse tamamen kesildiğini söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

Biden bütçeyi kıstı: NASA'nın Venüs görevi ertelendi - 2

Smrekar, görevin ertelenmesinin normal olmadığını, NASA'nın başka görevlerine destek sağlaması için kendi ekiplerinin dağıtılacağını belirterek NASA'nın bu kararından önce VERITAS görevinin programa ve bütçeye uygun ilerlediğini savundu.

Biden bütçeyi kıstı: NASA'nın Venüs görevi ertelendi - 3

NASA Sözcüsü Karen Fox ise NASA'ya bağlı Jet Tahrik Laboratuvarı'nda (JPL) yaşanan gecikmeler, lojistik sorunlar ve iş gücü sıkıntıları nedeniyle VERITAS görevinin bütçesinin azaltıldığını kaydetti.

Biden bütçeyi kıstı: NASA'nın Venüs görevi ertelendi - 4

MALİ DESTEK NE ZAMAN SAĞLANACAK?

Fox, "VERITAS'ın 2028'den en erken 2031 yılına kadar ertelenmesine karar verildiğini" belirterek JPL'nin 2024'teki değerlendirmeyi geçmesi halinde VERITAS görevine tekrar mali desteğin sağlanabileceğini söyledi.

Biden bütçeyi kıstı: NASA'nın Venüs görevi ertelendi - 5

Öte yandan görevin ertelenmesinin uzun vadede daha fazla paraya mal olacağı ve başarı oranının da düşeceği öne sürüldü.

Biden bütçeyi kıstı: NASA'nın Venüs görevi ertelendi - 6

ABD Başkanı Joe Biden'ın henüz Kongre tarafından onaylanmayan 2024 bütçe talebinde, VERITAS görevi dahil NASA'nın bazı görevlerini finanse eden Gezegen Bilimi Bölümü'ne 3,38 milyar dolar teklif edildi.

Biden bütçeyi kıstı: NASA'nın Venüs görevi ertelendi - 7

1,5 MİLYON DOLAR AYRILACAK

Yeni bütçede, VERITAS görevine 1,5 milyon dolar ayrılacağı belirtiliyor.

Biden bütçeyi kıstı: NASA'nın Venüs görevi ertelendi - 8
Biden bütçeyi kıstı: NASA'nın Venüs görevi ertelendi - 9

Uydu, gezegenin jeolojik özelliklerini, sismik ve volkanik faaliyetleri inceleyecek.

NASA'nın Magellan uzay aracı, 20 Mart'ta Venüs'te en az bir aktif yanardağının olduğunu bulmuştu. Araştırmacılar, yanardağdan çıkan lavların gezegenin yüzeyini değiştirdiğini açıklamıştı.

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