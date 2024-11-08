Biden devrinin sonu: "Netanyahu, sınırsız güç için Trump'ı bekliyor"
ABD Başkanı Joe Biden, ocak ayında görevi seçimin kazananı Donald Trump'a devredecek. Bu devir teslim töreninden önce Biden yönetiminin, Gazze ve Lübnan'daki savaşları sona erdirmek için son bir adım atması bekleniyor. Trump'ı tercih ettiği konusunda şüphe bırakmayan ve zaferini "tarihi" olarak nitelendiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Trump'ın kendisine planlarını hayata geçirmek için tam yetki vereceğine inanıyor. Bazı analistler, Trump'ın Netanyahu'ya, İran ve vekillerine karşı daha fazla hareket özgürlüğü tanıyabileceğini düşünüyor.
SON BİR HAMLE
Mevcut ABD Başkanı Joe Biden, ocak ayında görevi seçimin kazananı Donald Trump'a devredecek.
İngiliz haber ajansı Reuters'a göre, bu devir teslim töreninden önce Biden yönetimi, Gazze ve Lübnan'daki savaşları sona erdirmek için son bir hamle yapacak.