Biden devrinin sonu: "Netanyahu, sınırsız güç için Trump'ı bekliyor"

BIDEN ETKİSİNİ KAYBETTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Gazze ve Lübnan'daki savaşı sonlandırmak ve insani yardımları artırmak için çabalamaya devam edeceğiz ve bu politikaları 20 Ocak tarihine kadar sürdürmek bizim görevimizdir." ifadelerini kullandı.

Ancak Biden'ın artık etkisiz kalmasıyla birlikte, Trump'ın yakın müttefiki olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Arap liderler, Demokrat başkanı memnun etmek için pek bir şey yapmayacak.