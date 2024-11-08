Biden devrinin sonu: "Netanyahu, sınırsız güç için Trump'ı bekliyor"

ABD Başkanı Joe Biden, ocak ayında görevi seçimin kazananı Donald Trump'a devredecek. Bu devir teslim töreninden önce Biden yönetiminin, Gazze ve Lübnan'daki savaşları sona erdirmek için son bir adım atması bekleniyor. Trump'ı tercih ettiği konusunda şüphe bırakmayan ve zaferini "tarihi" olarak nitelendiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Trump'ın kendisine planlarını hayata geçirmek için tam yetki vereceğine inanıyor. Bazı analistler, Trump'ın Netanyahu'ya, İran ve vekillerine karşı daha fazla hareket özgürlüğü tanıyabileceğini düşünüyor.

Biden devrinin sonu: "Netanyahu, sınırsız güç için Trump'ı bekliyor" - 1

SON BİR HAMLE

Mevcut ABD Başkanı Joe Biden, ocak ayında görevi seçimin kazananı Donald Trump'a devredecek.

İngiliz haber ajansı Reuters'a göre, bu devir teslim töreninden önce Biden yönetimi, Gazze ve Lübnan'daki savaşları sona erdirmek için son bir hamle yapacak.

DÜNYA HABERLERİ

Biden devrinin sonu: "Netanyahu, sınırsız güç için Trump'ı bekliyor" - 2

İSRAİL SIRTINI TRUMP'A YASLAYACAK MI?

Ancak Donald Trump'ın seçilmesi, Washington'ın İsrail'i kendi iradesine boyun eğdirmek için yeterli güçten mahrum kalmasına neden olabilir.

Üst düzey ABD yetkilileri, barış görüşmeleri için aylardır Ortadoğu'yu dolaşıyor.

Ancak konuya yakın kaynaklara göre, barış için büyük adımlar atmaktan çekinen ve bunun yerine Trump'ın yemin törenini beklemeyi tercih eden mevkidaşlarıyla orta yolu bulamamaları muhtemel.

Biden devrinin sonu: "Netanyahu, sınırsız güç için Trump'ı bekliyor" - 3

İSRAİL'İN SADIK DESTEKÇİSİ

Trump, Ortadoğu'ya barış getireceğine söz verdi ancak nasıl yapacağını söylemedi.

Trump'ın göreve geldikten sonra Biden'dan bile daha güçlü bir İsrail yanlısı yaklaşım izlemesi muhtemel.

Biden devrinin sonu: "Netanyahu, sınırsız güç için Trump'ı bekliyor" - 4

BIDEN ETKİSİNİ KAYBETTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Gazze ve Lübnan'daki savaşı sonlandırmak ve insani yardımları artırmak için çabalamaya devam edeceğiz ve bu politikaları 20 Ocak tarihine kadar sürdürmek bizim görevimizdir." ifadelerini kullandı.

Ancak Biden'ın artık etkisiz kalmasıyla birlikte, Trump'ın yakın müttefiki olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Arap liderler, Demokrat başkanı memnun etmek için pek bir şey yapmayacak.

Biden devrinin sonu: "Netanyahu, sınırsız güç için Trump'ı bekliyor" - 5

NETANYAHU, TRUMP'TAN GÜÇ ALDI

Dünya ABD seçimlerini izlerken, Trump'ı tercih ettiği konusunda şüphe bırakmayan ve zaferini "tarihi" olarak nitelendiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alarak Biden yönetimini gözde İsrailli ortaklarından birinden mahrum bıraktı.

Biden devrinin sonu: "Netanyahu, sınırsız güç için Trump'ı bekliyor" - 6

ORTADOĞU İKİNCİ TRUMP DÖNEMİNE HAZIRLANIYOR

Hamas, Trump'a "Biden'ın hatalarından ders çıkarması" çağrısında bulunurken, Hizbullah ise ABD'nin İsrail'e destekten uzaklaşma politikasına dair pek fazla umut beslemediğini söyledi.

Filistin Yönetimi yetkilileri ise Trump göreve gelene kadar Biden'ın danışmanlarıyla birlikte çalışacaklarını söylüyor.

Biden devrinin sonu: "Netanyahu, sınırsız güç için Trump'ı bekliyor" - 7

TRUMP'I BEKLERKEN

Netanyahu ve müttefikleri, İsrail'in sadık ama bazen öngörülemez bir müttefiki olan Trump'ın seçilmesini memnuniyetle karşıladı.

Trump, Netanyahu'nun Hamas'a karşı hedefini güçlü bir şekilde desteklerken, İsrail'in de savaşı bir an önce bitirmesi çağrısında bulundu.

Seçilmiş başkan, zafer konuşmasında "Savaş başlatmayacağım. Savaşları durduracağım" dedi.

Biden devrinin sonu: "Netanyahu, sınırsız güç için Trump'ı bekliyor" - 8

"NETANYAHU, TRUMP'I BEKLİYOR"

Bazı analistler, Trump'ın Netanyahu'ya İran'a karşı daha fazla hareket özgürlüğü tanıyabileceğini düşünüyor.

Obama yönetiminde eski dış politika danışmanlarından Brett Bruen, "Netanyahu, Trump'ın kendisine planlarını hayata geçirmesi için tam yetki vereceğini biliyor, bu yüzden sadece zamanını bekliyor." diye konuştu.

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