Biden, Taliban’ın Afganistan’daki zaferi nedeniyle eleştirilerin odağında: İstihbarat ajanslarının uyarılarını görmezden geldi

ÖNEMLİ KARARLAR TEMMUZ'DAN DAHA ÖNCE ALINDI

Diğer taraftan, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesine ilişkin önemli kararları, istihbarat teşkilatları arasında Afgan hükümetinin iki yıl kadar dayanabileceği ve bunun düzenli bir çıkış için yeterli zaman bırakacağı konusunda fikir birliğine varıldığı Temmuz ayından çok önce alındı.

27 Nisan'da Dışişleri Bakanlığı, Kabil'deki büyükelçilikten gereksiz personelin ayrılmasını emrettiğinde, yönetim yetkililerine göre, genel istihbarat değerlendirmesi hala Taliban'ın ülkeyi devralmasına en az 18 ay olduğu yönündeydi.