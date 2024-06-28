Biden ve Trump karşı karşıya geldi: ABD seçimi öncesi televizyonda ilk tartışma

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde mevcut Başkan Joe Biden ve eski başkan Donald Trump, televizyonda seçim tartışmasında kozlarını paylaştı. Trump, "Ben başkan olsaydım Hamas İsrail'e saldırmazdı" derken, Biden ise Trump gibi adayları engellemek için aday olduğunu söyledi.

Biden ve Trump karşı karşıya geldi: ABD seçimi öncesi televizyonda ilk tartışma - 1

ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimler öncesinde Joe Biden ile Donald Trump arasında ilk televizyon tartışması yapıldı. 

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Biden ve Trump karşı karşıya geldi: ABD seçimi öncesi televizyonda ilk tartışma - 2

Tartışma bir buçuk sürdü. Kurallara göre, münazarada ilk sözü Başkan Joe Biden aldı. Son söz hakkı ise Donald Trump'ın oldu. 

Trump, ABD Başkanı Joe Biden’ın Amerika’yı üçüncü dünya savaşına sürüklediğini söyledi. Trump, “III. Dünya Savaşı’na hayal edebileceğinizden çok daha yakınız. Kendisi bizi III. Dünya Savaşı’na sürüklüyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Çin lideri Xi ve Rusya lideri Putin dahil kimse kendisine saygı göstermiyor, kendisinden korkmuyor. Hiçbiri, bu beyefendiyi umursamıyor. Kendisi bizi III. Dünya Savaşı’na sürüklüyor.” diye konuştu.

Biden ve Trump karşı karşıya geldi: ABD seçimi öncesi televizyonda ilk tartışma - 3

"BEN BAŞKAN OLSAYDIM UKRAYNA İŞGAL EDİLMEZDİ"

Rusya Ukrayna savaşıyla ilgili konuşan Trump, "Putin Biden'a saygı duysaydı Ukrayna'yı işgal etmezdi" derken, Zelenski'nin her geldiğinde ABD'den para alıp gittiğini söyledi. 

Trump, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin korkunç bir düzensizlik içerisinde gerçekleştirilmesinin Rusya Devlet Başkanı Putin’i Ukrayna’ya saldırmaya teşvik ettiğini söyledi. Trump, “Eğer gerçek bir başkanımız, saygı duyulan bir başkanımız olsaydı, asla işgal yaşanmazdı” dedi.

Biden ve Trump karşı karşıya geldi: ABD seçimi öncesi televizyonda ilk tartışma - 4

"İSRAİL'İN BAŞLADIĞI İŞİ BİTİRMESİNE İZİN VERİLMELİ"

Trump, kendi başkanlığı sırasında İran’ın “beş parasız” olduğunu ve bu nedenle kendisi yönetimde olmuş olsaydı Hamas’ın da asla İsrail’e saldırmamış olacağını söyledi.

ABD Başkanı Biden’ın İsrail politikasını eleştiren ve Biden’ı “Filistinlilere yakınlık duymakla” suçlayan Trump, Biden’ın çok kısıtlayıcı davrandığını savundu. İsrail’in Hamas’a karşı savaşta daha serbest hareket etmesine izin verilmesi gerektiğini savunan Trump, “Onları bırakıp, başladıkları işi bitirmelerine izin verilmesi gerekiyor” dedi.

Biden ve Trump karşı karşıya geldi: ABD seçimi öncesi televizyonda ilk tartışma - 5

Zihinsel testlerden sorunsuz geçtiğini belirten Trump, "Biden bilişsel teste girsin 2 soru yapamaz." dedi. 

Düzensiz göçmen ve mültecilerin ABD’de suç işlediklerini söyleyen Trump, “Genç kadınlar, Biden’ın sınırı geçmeye izin verdiği göçmenler tarafından öldürülüyor. Bu katiller, ülkemize gelerek kadınlarımıza tecavüz ediyor ve onları öldürüyor” diye konuştu.

ABD’nin Biden’ın göçmenlik politikaları nedeniyle bir “fare yuvasına” dönüştüğünü söyleyen Trump, “Artık, kelimenin tam manasıyla medeniyet dışı kalmış bir ülke halindeyiz” dedi.

Biden ve Trump karşı karşıya geldi: ABD seçimi öncesi televizyonda ilk tartışma - 6

"BİDEN NE KONUŞTUĞUNUN FARKINDA DEĞİL"

Biden ve Trump arasındaki düello sırasında sağlık hizmetleri konusundaki tartışmalar sırasında Başkan Biden’ın dilinin sürçmesi ve doğru kelimeleri bulmakta zorlanması sonrasında söz alan Trump, “Kendisinin cümlenin sonunda ne dediğini anlayamadım. Ama kendisinin de ne konuştuğunun farkında olduğunu sanmıyorum” diye konuştu.

Biden ve Trump karşı karşıya geldi: ABD seçimi öncesi televizyonda ilk tartışma - 7

"HAYATIMDA BU KADAR SAÇMALIK DUYMADIM"

Trump’ın kendisi aleyhindeki birçok suçlamasını yalanlayan Demokrat Partili Başkan Joe Biden, “Hayatımda bu kadar saçmalık duymadım” diye konuştu.

ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardımlarını da savunan Biden, bu şekilde daha büyük bir savaşın önüne geçmekte olduklarını ileri sürdü.

Biden ve Trump karşı karşıya geldi: ABD seçimi öncesi televizyonda ilk tartışma - 8

İSRAİL POLİTİKASINI SAVUNDU

ABD’nin İsrail politikasını savunan Başkan Biden, ABD’nin müttefiki İsrail’e desteğinde hiçbir şüphe bulunmadığını söyledi.

ABD’nin İsrail’e vermeyi reddettiği tek şeyin bir tonluk yıkıcı bombalar olduğunu ileri süren Biden, “Bu arada, İran kapsamlı bir balistik füze saldırısı başlattığında dünyayı İran aleyhinde organize eden kişi bendim. İsrail’i biz kurtardık. İsrail için en büyük destek kaynağı biziz” diye konuştu.

Gazze’de savaşın durması için teklif ettiği ateşkes planını savunan Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da bu ateşkes planını kabul ettiğini ileri sürdü.

Biden, “Savaşa devam etmek isteyen tek taraf Hamas” dedi. Biden'ın bu iddiası Trump tarafından reddedildi.

Biden ve Trump karşı karşıya geldi: ABD seçimi öncesi televizyonda ilk tartışma - 9

"EKONOMİ KAOS İÇERİSİNDEYDİ"

Trump’ın ofisten ayrılırken Amerikan ekonomisini kaos içerisinde bıraktığını söyleyen Biden, ülke ekonomisini kendisinin yeniden ayağa kaldırmak için mücadele ettiğini söyledi.

Biden, “Kendisi ayrıldığında, durum kaos içerisindeydi. Her şey kaos içerisindeydi. İşleri biz yoluna koyduk” dedi.

Biden ve Trump karşı karşıya geldi: ABD seçimi öncesi televizyonda ilk tartışma - 10

TRUMP'A EŞİNİ ALDATMA SUÇLAMASI

Tartışma sırasında Trump’ı eşi Melania Trump’ı aldatmakla suçlayan Biden, Trump’a seslenerek, “Toplum içinde kadınlara saldırdın. Eşin hamileyken bir yetişkin film yıldızı ile beraber oldun. Ahlak seviyen, bir sokak kedisi ile aynı seviyede” diye konuştu.

Trump, Biden’ın bu suçlamalarını reddeti. 

Biden ve Trump karşı karşıya geldi: ABD seçimi öncesi televizyonda ilk tartışma - 11

Biden ve Trump, tartışma programının sonunda el sıkışmadı.

Tartışma 1960'tan bu yana ilk kez seyirci olmadan yapıldı. Bundan sonraki televizyon tartışması ise 10 Eylül'de yapılacak. 

Biden ve Trump karşı karşıya geldi: ABD seçimi öncesi televizyonda ilk tartışma - 12

HER İKİ TARAF DA KAZANDIĞINI İDDİA ETTİ

Donald Trump’ın çalışma arkadaşları, tartışma programından mutlu ayrıldı ve eski başkanın düelloyu açık bir şekilde kazandığını ileri sürdü.

TV düellosunun ardından Atlanta’da destekçilerine hitap eden Başkan Joe Biden, partililer tarafından “Dört yıl daha” sloganlarıyla karşılandı. Sahneye “tartışma programının galibi” olarak davet edilen Biden, Trump’ın program boyunca yalan söylediğini ileri sürdü.

Biden ve Trump karşı karşıya geldi: ABD seçimi öncesi televizyonda ilk tartışma - 13

Diğer yandan Biden’ın programda düşük bir performans gösterdiğini savunan Demokrat Partili bazı analistler, Biden’ın yerine yeni bir aday belirlenmesi gerektiği çağrılarını yineledi.

Biden ve Trump karşı karşıya geldi: ABD seçimi öncesi televizyonda ilk tartışma - 14

Biden ve Trump, henüz partilerinin resmi adayları değil. Cumhuriyetçi Parti’nin resmi adayını temmuz ayı ortasındaki kongrede belirlemesi, Demokrat Parti’nin adayının ise ağustos ayında resmiyet kazanması bekleniyor.

Biden ve Trump karşı karşıya geldi: ABD seçimi öncesi televizyonda ilk tartışma - 15
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