Biden ve Trump karşı karşıya geldi: ABD seçimi öncesi televizyonda ilk tartışma

"İSRAİL'İN BAŞLADIĞI İŞİ BİTİRMESİNE İZİN VERİLMELİ"

Trump, kendi başkanlığı sırasında İran’ın “beş parasız” olduğunu ve bu nedenle kendisi yönetimde olmuş olsaydı Hamas’ın da asla İsrail’e saldırmamış olacağını söyledi.

ABD Başkanı Biden’ın İsrail politikasını eleştiren ve Biden’ı “Filistinlilere yakınlık duymakla” suçlayan Trump, Biden’ın çok kısıtlayıcı davrandığını savundu. İsrail’in Hamas’a karşı savaşta daha serbest hareket etmesine izin verilmesi gerektiğini savunan Trump, “Onları bırakıp, başladıkları işi bitirmelerine izin verilmesi gerekiyor” dedi.