Biden ve Trump karşı karşıya geldi: ABD seçimi öncesi televizyonda ilk tartışma
Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde mevcut Başkan Joe Biden ve eski başkan Donald Trump, televizyonda seçim tartışmasında kozlarını paylaştı. Trump, "Ben başkan olsaydım Hamas İsrail'e saldırmazdı" derken, Biden ise Trump gibi adayları engellemek için aday olduğunu söyledi.
ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimler öncesinde Joe Biden ile Donald Trump arasında ilk televizyon tartışması yapıldı.