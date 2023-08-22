Biden, yangın felaketinin yaşandığı Hawaii'yi ziyaret etti: “Hiçbir şey yapmadığın için teşekkürler”
Hawaii Adaları’nda meydana gelen orman yangını felaketinin ardından ABD Başkanı Joe Biden bölgeyi ziyaret ederek afetzedelerle bir araya geldi. Bir grup vatandaş tarafından protesto edilen Biden'a “Hiçbir şey yapmadığın için teşekkürler” diye bağırdılar.
Hawaii Adaları’nda geçtiğimiz 8 Ağustos günü başlayan ve 114 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan orman yangınları sonrası bölgede hala yaralar sarılmaya çalışılırken, bu Pazartesi günü ABD Başkanı Joe Biden, eşi First Lady Jill Biden ile birlikte felaketin en çok etkilediği Maui adasını ziyaret etti.