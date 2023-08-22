Biden, yangın felaketinin yaşandığı Hawaii'yi ziyaret etti: “Hiçbir şey yapmadığın için teşekkürler”

ABD’nin Hawaii Adaları’nda 8 Ağustos günü çıkan orman yangınlarında 114 kişi hayatını kaybetti, en az 850 kişinin ise kaybolduğu açıklandı. Bölgede büyük tahribata yol açan felaket nedeniyle çoğunluğu ev olan 2 bin 200 yapı ve bazı tarihi alanlar yok oldu. Yangınların neden olduğu maddi hasarın yaklaşık 6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.