Biden yarıştan çekilecek mi? Demokrat üyelere mektup gönderdi

Biden, Demokratlara birlik olma çağrısında bulunarak, şunları kaydetti: "Bu tartışmaları bitirmenin zamanı geldi. Tek bir işimiz var, bu da Donald Trump'ı yenmek. Kararlılığın zayıflaması veya önümüzdeki görevle ilgili netlik eksikliği yalnızca Trump'a yardımcı olur ve bize zarar verir.”