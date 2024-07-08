Biden yarıştan çekilecek mi? Demokrat üyelere mektup gönderdi
ABD'de seçim yarışı devam ederken, Biden'ın sağlık durumu ile ilgili endişeler büyüyor. Demokrat Parti'nin üst düzey isimleri Biden'ı yarıştan çekilmesi için harekete geçtiği belirtildi. Biden ise Kongre'deki Demokrat üyelere adaylığı ile ilgili mektup gönderdi ve "Bu yarışta kalmaya ve Donald Trump'ı yenmeye" kararlı olduğunu bildirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi Trump ile 27 Haziran gecesi çıktığı canlı yayından sonra başlayan "adaylıktan çekilmesi" çağrıları üzerine Kongre'deki demokratlara mektup gönderdi.