Biden ziyaret etti: Çöken binada zamana karşı yarış

ABD Başkanı Joe Biden, Florida'da kısmen çöken 12 katlı binanın bulunduğu bölgeyi ziyaret etti. Faciada yaşamını yitirenlerin aileleriyle görüştü. Yetkililerden bilgi aldı. ABD Başkanı, ""Birini kaybetmek yeterince kötü. Ama gerçekten zor olan kısım, hayatta kalıp kalamayacaklarını bilememek" dedi. Çöken binada 145 kişiden haber alınamıyor, 18 kişinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

Abone ol Paylaş









NTV Haber 02.07.2021 - 12:31

ABD Başkanı Joe Biden günler sonra facianın yaşandığı Surfside bölgesini ziyaret etti.

Eşi First Lady Jill Biden ile kente giden Amerikan Başkanı, ilk olarak arama kurtarma ekipleriyle bir araya geldi.

Çift burada yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından hayatını kaybedenler için hazırlanan anıt duvarı ziyaret etti. Jill Biden anıta çiçek bıraktı.

Amerikan Başkanı enkaz alanına gitmedi. Ancak hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüştü.



Biden temaslarının ardından kameraların karşısına geçti.

Ailelerle yaptığı görüşmeye değindi. Saatler ilerledikçe umudun azaldığını vurguladı.



1971 yılında kızı ile ilk eşinin hayatını kaybettiği trafik kazasına atıfta bulundu. Ailelerin acısını anladığını söyledi.

Binanın neden çöktüğüne dair soruya da yanıt verdi.



Biden "Bilmiyorum, FEMA müdürü burada benimle. Ne olduğuna dair kesin bir kanıtımız yok. Her türlü mantıklı spekülasyon var" şeklinde konuştu.

Florida eyaletinde kısmen çöken 12 katlı binanın enkazında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Şu ana kadar aralarında 4 ve 10 yaşında çocukların da olduğu 18 kişinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı. 145 kişidense hala haber alınamıyor.