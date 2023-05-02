Biden'dan Beyaz Saray'da Ramazan Bayramı kutlaması

Beyaz Saray'da Biden'ın ev sahipliğinde düzenlenen Ramazan Bayramı kutlaması Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlarken, ABD Başkanı, konukları "Evinize hoş geldiniz" diyerek karşıladı.
Müslümanların ülkeye katkılarından bahseden Biden, bugün Amerikan tarihinde her zamankinden daha fazla Müslüman Amerikalının Kongre'de görev yaptığını söyledi.
Bunun, Amerikan demokrasisi için önemine dikkati çeken Biden, kendi yönetiminde görev alan Müslümanlara da katkılarından dolayı teşekkür etti.
Biden, yönetiminin, Müslüman karşıtı ön yargı ve ayrımcılığı ele almak için kurumlar arası bir çalışma grubu kurduğunu hatırlattı.
New Jersey eyaletinde Belediye Başkanı Muhammed Hayrullah ise gizli servis izin vermediği için Beyaz Saray'daki etkinliği katılamadı.
Beyaz Saray'ın, Gizli Servis'in bu kararının nedenine ilişkin açıklama yapmadığını aktaran Hayrullah, "Hayal kırıklığına uğradığını" dile getirdi.
Beyaz Saray'da Biden'ın ev sahipliğinde düzenlenen Ramazan Bayramı kutlaması Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlarken, ABD Başkanı, konukları "Evinize hoş geldiniz" diyerek karşıladı.