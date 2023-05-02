Biden'dan Beyaz Saray'da Ramazan Bayramı kutlaması

ABD Başkanı Joe Biden gecikmeli Ramazan Bayramı kutlaması için Müslümanları Beyaz Saray'da ağırladı.

Biden'dan Beyaz Saray'da Ramazan Bayramı kutlaması - 1

Beyaz Saray'da Biden'ın ev sahipliğinde düzenlenen Ramazan Bayramı kutlaması Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlarken, ABD Başkanı, konukları "Evinize hoş geldiniz" diyerek karşıladı.

DÜNYA HABERLERİ

Biden'dan Beyaz Saray'da Ramazan Bayramı kutlaması - 2

Müslümanların ülkeye katkılarından bahseden Biden, bugün Amerikan tarihinde her zamankinden daha fazla Müslüman Amerikalının Kongre'de görev yaptığını söyledi.

Biden'dan Beyaz Saray'da Ramazan Bayramı kutlaması - 3

Bunun, Amerikan demokrasisi için önemine dikkati çeken Biden, kendi yönetiminde görev alan Müslümanlara da katkılarından dolayı teşekkür etti.

Biden'dan Beyaz Saray'da Ramazan Bayramı kutlaması - 4

Biden, yönetiminin, Müslüman karşıtı ön yargı ve ayrımcılığı ele almak için kurumlar arası bir çalışma grubu kurduğunu hatırlattı.

Biden'dan Beyaz Saray'da Ramazan Bayramı kutlaması - 5

New Jersey eyaletinde Belediye Başkanı Muhammed Hayrullah ise gizli servis izin vermediği için Beyaz Saray'daki etkinliği katılamadı.

Biden'dan Beyaz Saray'da Ramazan Bayramı kutlaması - 6
Biden'dan Beyaz Saray'da Ramazan Bayramı kutlaması - 7

Beyaz Saray'ın, Gizli Servis'in bu kararının nedenine ilişkin açıklama yapmadığını aktaran Hayrullah, "Hayal kırıklığına uğradığını" dile getirdi.

Biden'dan Beyaz Saray'da Ramazan Bayramı kutlaması - 8
Biden'dan Beyaz Saray'da Ramazan Bayramı kutlaması - 9

Beyaz Saray'da Biden'ın ev sahipliğinde düzenlenen Ramazan Bayramı kutlaması Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlarken, ABD Başkanı, konukları "Evinize hoş geldiniz" diyerek karşıladı.

Biden'dan Beyaz Saray'da Ramazan Bayramı kutlaması - 10
Biden'dan Beyaz Saray'da Ramazan Bayramı kutlaması - 11
Biden'dan Beyaz Saray'da Ramazan Bayramı kutlaması - 12
Biden'dan Beyaz Saray'da Ramazan Bayramı kutlaması - 13
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