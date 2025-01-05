Biden'dan İsrail'e son destek: ABD silahları hala sivilleri vuruyor!

ABD, İsrail'e 8 milyar dolar değerinde mühimmat ve silah satışı yapacak. Çeşitli füze ve mühimmat içeren bu paket, muhtemelen Biden yönetiminin İsrail'e onayladığı son silah satışı olacak. Son aylarda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, en yakın müttefiki olan ABD'yi kendilerine "sessiz silah ambargosu" uygulamakla suçluyordu. ABD silahlarını aktif bir şekilde savaş alanında kullanan İsrail ordusunun, bu silahlarla sivilleri hedef aldığı defalarca belgelendi. Bir yılı aşkın süredir devam eden savaş boyunca ABD, İsrail'e toplamda en az 22 milyar dolar değerinde askeri destek sağladı.

Biden'dan İsrail'e son destek: ABD silahları hala sivilleri vuruyor! - 1

GİTMEDEN ÖNCE SON DESTEK

ABD hükümeti, Başkan Joe Biden döneminde son bir keza daha İsrail'e 8 milyar dolar değerinde mühimmat ve silah gönderecek.

Axios'a konuşan ABD'li yetkililer, Biden yönetiminin askeri yardım paketiyle ilgili Kongre'yi bilgilendirdiğini söylüyor.

DÜNYA HABERLERİ

Biden'dan İsrail'e son destek: ABD silahları hala sivilleri vuruyor! - 2

DEVASA YARDIM PAKETİ

Pakette, savaş uçaklarında kullanılan AIM-120 AMRAAM füzeleri, saldırı helikopterleri için Hellfire AGM-114 füzeleri ve 155 milimetrelik top mermileri yer alıyor.

Bunların yanında ayrıca yaklaşık 260 kiloluk bombalar ve küçük çaplı savaş başlıkları gönderileceği aktarılıyor.

Biden'dan İsrail'e son destek: ABD silahları hala sivilleri vuruyor! - 3

Pakette Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM) da yer alıyor.

Amerikan havacılık devi Boeing'in ürettiği JDAM, 900 kilograma kaadar çıkabilen bombaları güdümlü hale getirmek için kullanılıyor.

Biden'dan İsrail'e son destek: ABD silahları hala sivilleri vuruyor! - 4

"SESSİZ SİLAH AMBARGOSU"

Bu paket, muhtemelen Biden yönetiminin İsrail'e onayladığı son silah satışı olacak. Son aylarda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve destekçileri, Biden'ın İsrail'e sessiz bir "silah ambargosu" uyguladığını iddia ediyordu.

Biden'dan İsrail'e son destek: ABD silahları hala sivilleri vuruyor! - 5

ABD VE İSRAİL İTTİFAKI

Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye gönderdiği bilgilendirme mesajında, "kritik mühimmat stokları ve hava savunma kapasitesine takviye sağlanmasının, böylelikle İsrail'in uzun vadede güvenliğinin desteklenmesinin" hedeflendiği bildiriliyor.

Biden'dan İsrail'e son destek: ABD silahları hala sivilleri vuruyor! - 6

EN AZ 22 MİLYAR DOLARLIK AKIŞ

Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısıyla başlayan Gazze savaşında ABD, İsrail'e toplamda en az 22 milyar dolar değerinde askeri destek sağladı.

Biden'dan İsrail'e son destek: ABD silahları hala sivilleri vuruyor! - 7
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