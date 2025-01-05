Biden'dan İsrail'e son destek: ABD silahları hala sivilleri vuruyor!

GİTMEDEN ÖNCE SON DESTEK

ABD hükümeti, Başkan Joe Biden döneminde son bir keza daha İsrail'e 8 milyar dolar değerinde mühimmat ve silah gönderecek.

Axios'a konuşan ABD'li yetkililer, Biden yönetiminin askeri yardım paketiyle ilgili Kongre'yi bilgilendirdiğini söylüyor.