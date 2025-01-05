Biden'dan İsrail'e son destek: ABD silahları hala sivilleri vuruyor!
ABD, İsrail'e 8 milyar dolar değerinde mühimmat ve silah satışı yapacak. Çeşitli füze ve mühimmat içeren bu paket, muhtemelen Biden yönetiminin İsrail'e onayladığı son silah satışı olacak. Son aylarda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, en yakın müttefiki olan ABD'yi kendilerine "sessiz silah ambargosu" uygulamakla suçluyordu. ABD silahlarını aktif bir şekilde savaş alanında kullanan İsrail ordusunun, bu silahlarla sivilleri hedef aldığı defalarca belgelendi. Bir yılı aşkın süredir devam eden savaş boyunca ABD, İsrail'e toplamda en az 22 milyar dolar değerinde askeri destek sağladı.
GİTMEDEN ÖNCE SON DESTEK
ABD hükümeti, Başkan Joe Biden döneminde son bir keza daha İsrail'e 8 milyar dolar değerinde mühimmat ve silah gönderecek.
Axios'a konuşan ABD'li yetkililer, Biden yönetiminin askeri yardım paketiyle ilgili Kongre'yi bilgilendirdiğini söylüyor.