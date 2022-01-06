Biden'dan kanlı Kongre baskının birinci yıl dönümüne ilişkin açıklama: ABD'nin önceki başkanı sadece kendini düşündü

BİDEN: ESKİ BAŞKAN SEÇİM YENİLGİSİNİ BİR İSYANA ÇEVİRMEK İSTEDİ

ABD Başkanı Biden, olayın yıldönümüyle ilgili düzenlenen törende halka hitap etti. Biden, "ABD'nin önceki başkanı yalnızca kendini düşündü. Trump, seçim yenilgisini bir isyana çevirmek istedi. 2020 seçimlerine ilişkin bir yalanlar ağı kurdu. Halkın iradesine sahip çıkılmadı. Bir daha böyle bir saldırının yaşanmayacağından emin olmalıyız" dedi.