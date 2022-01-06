Biden'dan kanlı Kongre baskının birinci yıl dönümüne ilişkin açıklama: ABD'nin önceki başkanı sadece kendini düşündü

ABD'de tam bir yıl önce eski başkan Donald Trump'ı destekleyen binlerce kişi ABD demokrasinin simgesi olan Kongre binasını işgal etti. Trump'ın, ABD Başkanı Joe Biden'in seçim zaferiyle ilgili komploya varan iddiaları Kongre baskınına giden tırmanışın taşlarını döşedi. Çıkan çatışmalarda 5 kişinin öldüğü baskın, Kongre binasına yönelik en büyük saldırı olarak tarihe geçti. ABD Başkanı Biden, olayın yıl dönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD'nin önceki başkanı yalnızca kendini düşündü, halkın iradesine sahip çıkılmadı" dedi.

Haberler - AFP - Reuters - NTV Haber 06.01.2022 - 14:39 | Son Güncelleme : 06.01.2022 - 17:31

Biden'dan kanlı Kongre baskının birinci yıl dönümüne ilişkin açıklama: ABD'nin önceki başkanı sadece kendini düşündü - 1

ABD'de kanlı kongre baskınının üzerinden bir yıl geçti.

Biden'dan kanlı Kongre baskının birinci yıl dönümüne ilişkin açıklama: ABD'nin önceki başkanı sadece kendini düşündü - 2

6 Ocak 2021'de Kongre, Joe Biden'in seçim zaferini onaylamak için toplandığı sırada, eski başkan 'ın destekçileri binayı bastı.

Biden'dan kanlı Kongre baskının birinci yıl dönümüne ilişkin açıklama: ABD'nin önceki başkanı sadece kendini düşündü - 3

Trump destekçileri, Kongre üyeleri içerdeyken kapıya dayandı, camları kırarak içeri girdi ve  meclisi kuşattı.

Biden'dan kanlı Kongre baskının birinci yıl dönümüne ilişkin açıklama: ABD'nin önceki başkanı sadece kendini düşündü - 4

ABD DEMOKRASİSİNİN KALESİ İŞGAL EDİLDİ

Binlerce kişinin ABD demokrasisinin kalesini işgal ettiği bu görüntüler uzun süre dünya gündeminde yer aldı.

Biden'dan kanlı Kongre baskının birinci yıl dönümüne ilişkin açıklama: ABD'nin önceki başkanı sadece kendini düşündü - 5

BİDEN: ESKİ BAŞKAN SEÇİM YENİLGİSİNİ BİR İSYANA ÇEVİRMEK İSTEDİ

ABD Başkanı Biden,  olayın yıldönümüyle ilgili düzenlenen törende halka hitap etti. Biden, "ABD'nin önceki başkanı yalnızca kendini düşündü. Trump, seçim yenilgisini bir isyana çevirmek istedi. 2020 seçimlerine ilişkin bir yalanlar ağı kurdu.  Halkın iradesine sahip çıkılmadı. Bir daha böyle bir saldırının yaşanmayacağından emin olmalıyız" dedi.

Biden'dan kanlı Kongre baskının birinci yıl dönümüne ilişkin açıklama: ABD'nin önceki başkanı sadece kendini düşündü - 6

Senatörler güvenli bölgeye götürülürken ipolis göstericilere zaman zaman biber gazıyla müdahalede bulundu. Olayların yatıştırılması için Ulusal Muhafızlar konuşlandırıldı.

Biden'dan kanlı Kongre baskının birinci yıl dönümüne ilişkin açıklama: ABD'nin önceki başkanı sadece kendini düşündü - 7

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

4 saat süren işgalde biri polis 5 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 140 polis yaralandı.

Biden'dan kanlı Kongre baskının birinci yıl dönümüne ilişkin açıklama: ABD'nin önceki başkanı sadece kendini düşündü - 8

Öte yandan, 1812 Savaşı'ndan bu yana Kongre'ye yapılan en kötü saldırıya yönelik soruşturma, şimdiye kadar büyük ölçüde kapalı kapılar ardında yürütüldü.

Biden'dan kanlı Kongre baskının birinci yıl dönümüne ilişkin açıklama: ABD'nin önceki başkanı sadece kendini düşündü - 9

300'DEN FAZLA TANIK DİNLENDİ

Baskını soruşturmakla görevli Temsilciler Meclisi özel komitesi şu ana kadar 300'den fazla tanığın ifadelerini dinledi, 35 binden fazla görüntü incelendi.

Biden'dan kanlı Kongre baskının birinci yıl dönümüne ilişkin açıklama: ABD'nin önceki başkanı sadece kendini düşündü - 10

70 KİŞİYE HAPİS 

Saldırıyla ilgili 725'ten fazla şüpheli yakalandı, en az 70'i hapis cezasına çarptırıldı.

Biden'dan kanlı Kongre baskının birinci yıl dönümüne ilişkin açıklama: ABD'nin önceki başkanı sadece kendini düşündü - 11

BASKININ SEMBOLÜ HALİNE GELDİ

Onlardan biri de boynuzlu şapkası, boyalı yüzü ve mızrağı ile baskınının sembolü haline gelen protestocu Jacob Chansley'di.

Biden'dan kanlı Kongre baskının birinci yıl dönümüne ilişkin açıklama: ABD'nin önceki başkanı sadece kendini düşündü - 12

Kendisine yöneltilen "Kongre’nin işleyişini engelleme" suçlamasını kabul eden Chansley 41 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Biden'dan kanlı Kongre baskının birinci yıl dönümüne ilişkin açıklama: ABD'nin önceki başkanı sadece kendini düşündü - 13

Öte yandan, Kasım 2020 seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı yönünde asılsız iddialar ortaya atan Trump, Temsilciler Meclisi tarafından "isyana teşvik" gerekçesiyle azledilmiş ancak daha sonra Senato'daki oylamada aklanmıştı.

Biden'dan kanlı Kongre baskının birinci yıl dönümüne ilişkin açıklama: ABD'nin önceki başkanı sadece kendini düşündü - 14

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