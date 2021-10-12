Haberler - ntv.com.tr 12.10.2021 - 12:14 | Son Güncelleme : 12.10.2021 - 12:23
ABD Başkanı Joe Biden'ı Obama döneminde senatörlük yaparken Afganistan'ın zorlu kırsal kesimlerinde pusuya düşmekten kurtaran, Afgan bir tercüman, Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği ülkeyi terk etmeyi başardı.
Bununla birlikte Khalili, Ağustos ayından bu yana, ülkeden ayrılmak ve vize sorunlarının üstesinden gelmek için yardım çağrısında bulunuyordu. Afgan tercüman sonunda, Taliban yönetimi altında yaşamaktan kaçmak için ülkeden kaçan binlerce Afgan'a katıldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, Khalili ve ailesinin "Afganistan'dan güvenli bir şekilde ayrıldığını ve ardından Pakistan'dan ileriye doğru seyahat etmeye başladığını" açıkladı.
Biden’ın yanı sıra diğer senatörler Chuck Hagel ve John Kerry ile şans eseri karşılaşmasının üzerinden geçen 13 yıl süre boyunca Khalili, Afganistan'dan kaçmak ve ABD Özel Göçmen Vizesini (SIV) güvence altına almak için mücadele ediyordu.
ABD'nin Ağusos ayındaki kaotik çekilmesinin ardından Khalili Biden'ı kendisini, karısını ve beş çocuğunu kurtarması için çağırmıştı.
CNN'e konuşan tercüman, "Ona güveniyorum. Her şeyi yapabileceğine inanıyorum" demişti.
Diğer taraftan, şu anda Pakistan'da bulunan 200'den fazla Afgan'ı kurtarmaya yardım eden bir örgüt olan Önce İnsan Koalisyonu " Biden'in tercümanını ve ailesini tahliye etme çabalarına yardım ettikleri için ABD ve Pakistanlı yetkililere "çok minnettar olduklarını" duyurdu.