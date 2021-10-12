ABD Özel Göçmen Vizesi'ni (SIV), Amerikan birliklerinin yanında çalışan Afganlar ve Iraklılar için özel olarak tasarlandı. Khalili'nin bu vizeyi alıp almadığı veya ABD'ye seyahat edip etmediği belli değil.

2008'den bu yana, yaklaşık 70 bin Afgan, SIV ile ABD'ye yerleştirildi.