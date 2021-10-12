Biden’ı 2008 yılında ’da pusuya düşmekten kurtaran tercümanın hikayesi

Başkanı 'ı 2008 yılında 'da pusuya düşürülmekten kurtaran tercümanın yardım çağrısı nihayet karşılık buldu. Aman Khalili, eşi ve beş çocuğuyla birlikte Pakistan'a gönderildi. Ancak, Biden için "Ona güveniyorum. Her şeyi yapabileceğine inanıyorum" diyen Khalili'nin Özel Göçmen Vizesi'ni (SIV) alıp almayacağı belli değil.

Haberler - ntv.com.tr 12.10.2021 - 12:14 | Son Güncelleme : 12.10.2021 - 12:23

Biden’ı 2008 yılında Afganistan’da pusuya düşmekten kurtaran tercümanın hikayesi - 1

Başkanı 'ı Obama döneminde senatörlük yaparken 'ın zorlu kırsal kesimlerinde pusuya düşmekten kurtaran, Afgan bir tercüman, Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği ülkeyi terk etmeyi başardı.

Biden’ı 2008 yılında Afganistan’da pusuya düşmekten kurtaran tercümanın hikayesi - 2

2008 yılında Biden ve diğer 'li senatörleri taşıyan askeri bir helikopter, şiddetli kar fırtınası nedeniyle savunmasız oldukları bir vadiye inmek zorunda kaldı. Aman Khalili, grubu güvenli bölgeye götüren hükümetinin Afgan çalışanları arasındaydı.

Biden’ı 2008 yılında Afganistan’da pusuya düşmekten kurtaran tercümanın hikayesi - 3

Bununla birlikte Khalili, Ağustos ayından bu yana, ülkeden ayrılmak ve vize sorunlarının üstesinden gelmek için yardım çağrısında bulunuyordu. Afgan tercüman sonunda, Taliban yönetimi altında yaşamaktan kaçmak için ülkeden kaçan binlerce Afgan'a katıldı.

Biden’ı 2008 yılında Afganistan’da pusuya düşmekten kurtaran tercümanın hikayesi - 4

AFGANİSTAN'DAN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE AYRILDILAR

Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, Khalili ve ailesinin "'dan güvenli bir şekilde ayrıldığını ve ardından Pakistan'dan ileriye doğru seyahat etmeye başladığını" açıkladı. 

Biden’ı 2008 yılında Afganistan’da pusuya düşmekten kurtaran tercümanın hikayesi - 5

Biden’ın yanı sıra diğer senatörler Chuck Hagel ve John Kerry ile şans eseri karşılaşmasının üzerinden geçen 13 yıl süre boyunca Khalili, 'dan kaçmak ve Özel Göçmen Vizesini (SIV) güvence altına almak için mücadele ediyordu.

Biden’ı 2008 yılında Afganistan’da pusuya düşmekten kurtaran tercümanın hikayesi - 6

'nin Ağusos ayındaki kaotik çekilmesinin ardından Khalili Biden'ı kendisini, karısını ve beş çocuğunu kurtarması için çağırmıştı. 

Biden’ı 2008 yılında Afganistan’da pusuya düşmekten kurtaran tercümanın hikayesi - 7

"ONA GÜVENİYORUM, HER ŞEYİ YAPABİLECEĞİNE İNANIYORUM"

CNN'e konuşan tercüman,  "Ona güveniyorum. Her şeyi yapabileceğine inanıyorum" demişti.

Biden’ı 2008 yılında Afganistan’da pusuya düşmekten kurtaran tercümanın hikayesi - 8

Diğer taraftan, şu anda Pakistan'da bulunan 200'den fazla Afgan'ı kurtarmaya yardım eden bir örgüt olan Önce İnsan Koalisyonu " Biden'in tercümanını ve ailesini tahliye etme çabalarına yardım ettikleri için  ve Pakistanlı yetkililere "çok minnettar olduklarını" duyurdu.

Biden’ı 2008 yılında Afganistan’da pusuya düşmekten kurtaran tercümanın hikayesi - 9

Özel Göçmen Vizesi'ni (SIV),  Amerikan birliklerinin yanında çalışan Afganlar ve Iraklılar için özel olarak tasarlandı. Khalili'nin bu vizeyi alıp almadığı veya 'ye seyahat edip etmediği belli değil.

2008'den bu yana, yaklaşık 70 bin Afgan, SIV ile 'ye yerleştirildi.

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