Biden'ın Beyaz Saray'da ağırladığı basketbolcunun bayılması paniğe neden oldu

ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da ağırladığı basketbol oyuncusunun, Başkan'ın konuşma yaptığı sırada bayılması kısa süreli paniğe yol açtı. Konuşmasına ara vermek zorunda kalan Biden, oyuncuların uzun süre ayakta kaldığını belirterek özür diledi.

Biden'ın Beyaz Saray'da ağırladığı basketbolcunun bayılması paniğe neden oldu - 1

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Beyaz Saray'da Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) şampiyonu Louisiana State Üniversitesi'nin (LSU) kadın basketbol takımı oyuncuları ve Antrenörü Kim Mulkey'i ağırladı.

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Biden'ın Beyaz Saray'da ağırladığı basketbolcunun bayılması paniğe neden oldu - 2

Biden'ın burada yaptığı konuşma sırasında arkasında dizilen sporculardan Sa'Myah Smith'in bayılması paniğe neden oldu.

Biden'ın Beyaz Saray'da ağırladığı basketbolcunun bayılması paniğe neden oldu - 3

Biden, Smth'in bayılması sebebiyle konuşmasına ara vermek zorunda kaldı.

Biden'ın Beyaz Saray'da ağırladığı basketbolcunun bayılması paniğe neden oldu - 4

ABD Başkanı, oyuncuların uzun süre ayakta kaldığını belirterek özür diledi.

Biden'ın Beyaz Saray'da ağırladığı basketbolcunun bayılması paniğe neden oldu - 5

Biden, kısa bir aranın ardından böyle bir şeyin ilk kez olmadığını söyleyerek, konuşmasına devam etti.

Biden'ın Beyaz Saray'da ağırladığı basketbolcunun bayılması paniğe neden oldu - 6

Antrenör Mulkey, Beyaz Saray sağlık personelinin müdahale ettiği Smith'in genel sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Biden'ın Beyaz Saray'da ağırladığı basketbolcunun bayılması paniğe neden oldu - 7
Biden'ın Beyaz Saray'da ağırladığı basketbolcunun bayılması paniğe neden oldu - 8
Biden'ın Beyaz Saray'da ağırladığı basketbolcunun bayılması paniğe neden oldu - 9
Biden'ın Beyaz Saray'da ağırladığı basketbolcunun bayılması paniğe neden oldu - 10
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