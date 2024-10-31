Biden'ın gafı ABD'yi karıştırdı: Trump destekçilerine çöp dedi!

ABD'de seçimlere bir haftadan az bir süre kala mevcut başkan Joe Biden'ın "Burada gördüğüm tek çöp Trump'ın destekçileri." şeklindeki eleştirisi büyük yankı uyandırdı. Biden'ın, destekçilerini "çöp" olarak nitelediği eski Başkan Donald Trump, mitingine çöp kamyonu ve turuncu yelekle gitti. Daha önce Trump'ın mitinginde sahneye çıkan bir komedyen, Porto Riko hakkında "yüzen çöp adası" şakası yapmıştı.

Biden'ın gafı ABD'yi karıştırdı: Trump destekçilerine çöp dedi! - 1

"TEK ÇÖP TRUMP'IN DESTEKÇİLERİ"

Eski ABD başkanı Donald Trump'ın mitinginde konuşan komedyen, Porto Riko hakkında "yüzen çöp adası" şakası yapmıştı.

Bu şakanın ardından mevcut başkan Joe Biden'ın, "Burada gördüğüm tek çöp Trump'ın destekçileri." şeklindeki eleştirisine ilişkin tartışmalar sürüyor.

The Hill gazetesinin haberine göre, Biden'ın "çöp" eleştirisine, Trump'tan karşı hamle geldi.

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Biden'ın gafı ABD'yi karıştırdı: Trump destekçilerine çöp dedi! - 2

"HARRIS VE BIDEN'IN ŞEREFİNE"

Seçim kampanyası kapsamında çöp kamyonu süren Trump, "Çöp kamyonumu beğendiniz mi? Bu kamyon Kamala Harris ve Joe Biden'ın şerefine." diye konuştu.

Biden'ın gafı ABD'yi karıştırdı: Trump destekçilerine çöp dedi! - 3

HARRIS'TEN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Demokrat Parti başkan yardımcısı ve başkan adayı Kamala Harris, basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Vatandaşların kime oy verdiğiyle alakalı eleştiriye maruz kalmasına "kesinlikle karşı" olduğunu belirten Harris, seçildiğinde tüm vatandaşların başkanı olacağı sözünü verdi.

Biden'ın gafı ABD'yi karıştırdı: Trump destekçilerine çöp dedi! - 4

BIDEN'IN "ÇÖP" GAFI

Trump'ın mitinginde konuşan komedyen Tony Hinchcliffe'in, Porto Riko'yu "yüzen çöp adasına" benzetmesi tartışmaya yol açmıştı.

Bunun üzerine ABD basınındaki haberlerde, Biden'ın, "Burada gördüğüm tek çöp onun destekçileri. Latinleri şeytanlaştırması mantıksız ve Amerikan karşıtlığıdır. Yaptığımız her şeye tamamen aykırı." diye konuştuğu ifade edilmişti.

Biden'ın gafı ABD'yi karıştırdı: Trump destekçilerine çöp dedi! - 5

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates'in paylaştığı konuşma dökümünde, Biden'ın, "Burada gördüğüm tek çöp onun destekçisine aittir. Onun Latinleri şeytanlaştırması mantıksız ve Amerikan karşıtlığıdır." dediği belirtilmişti.

Biden'ın gafı ABD'yi karıştırdı: Trump destekçilerine çöp dedi! - 6
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