Biden'ın gafı ABD'yi karıştırdı: Trump destekçilerine çöp dedi!
ABD'de seçimlere bir haftadan az bir süre kala mevcut başkan Joe Biden'ın "Burada gördüğüm tek çöp Trump'ın destekçileri." şeklindeki eleştirisi büyük yankı uyandırdı. Biden'ın, destekçilerini "çöp" olarak nitelediği eski Başkan Donald Trump, mitingine çöp kamyonu ve turuncu yelekle gitti. Daha önce Trump'ın mitinginde sahneye çıkan bir komedyen, Porto Riko hakkında "yüzen çöp adası" şakası yapmıştı.
"TEK ÇÖP TRUMP'IN DESTEKÇİLERİ"
Eski ABD başkanı Donald Trump'ın mitinginde konuşan komedyen, Porto Riko hakkında "yüzen çöp adası" şakası yapmıştı.
Bu şakanın ardından mevcut başkan Joe Biden'ın, "Burada gördüğüm tek çöp Trump'ın destekçileri." şeklindeki eleştirisine ilişkin tartışmalar sürüyor.
The Hill gazetesinin haberine göre, Biden'ın "çöp" eleştirisine, Trump'tan karşı hamle geldi.