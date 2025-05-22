Biden'in geç teşhis edilen hastalığı gündemde: PSA testi yapımı neden bırakıldı?

Salabaş, ayrıca erkeklerde PSA taraması yapılmasının bırakılması önerisi, beklenen yaşam süresinin 10 yıldan kısa olmasına dayandığını vurguladı ve "Ancak uzayan insan ömrüyle beraber, hem kılavuzlarımızı hem de alışkanlıklarımızı tekrar gözden geçirmemiş gerekilir. Buradan çıkarmamız gereken en önemli ders, her tetkik ve tedavinin, hasta ve insan odaklı olması gerektiği ve genel geçer kuralların herkese için uygun olmayabileceği." ifadelerini kullandı.



Peki, PSA testi nedir?



Uzman isim; PSA testi, "Prostat Spesifik Antijen" (Prostate-Specific Antigen) adı verilen bir proteinin kandaki seviyesini ölçen basit bir kan testidir. Bu protein, prostat bezi tarafından üretilir ve normalde düşük düzeylerde kanda bulunur. Ancak prostatta bir sorun oluştuğunda örneğin prostat büyümesi, iltihabı veya kanseri durumlarında PSA seviyesi yükselebilir. diyor.