Biden'in geç teşhis edilen hastalığı gündemde: PSA testi yapımı neden bırakıldı?

ABD eski Başkanı Joe Biden'a agresif bir prostat kanseri tanısı konuldu. Hastalığın ABD'de neden bu kadar geç teşhis edildiği tartışma yarattı. Peki, Biden'ın prostat kanseri neden geç teşhis edildi? Doç. Dr. Emre Salabaş, ntv.com.tr'ye özel yanıtladı.

Biden'in geç teşhis edilen hastalığı gündemde: PSA testi yapımı neden bırakıldı? - 1

Haber: Aydan Durak / ntv.com.tr

ABD eski Başkı Joe Biden Biden’a ileri evre prostat kanseri teşhisi konması ve kanserin kemiklere yayılması, ABD’de geniş çapta tartışmalara yol açtı.

Peki, Joe Biden'in ileri evre prostat kanseri neden bu kadar geç teşhis edildi? Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Salabaş, "Aslında prostat kanseri tanısı ve taramasında ilk yapılacak test kanda PSA (prostat spesifik antijen) bakılması olacaktır. Son derece basit ve hızlı yapılabilen bu testin yaş grubuna göre yüksek olması, prostat kanseri için prostat MR ve biyopsi gibi ileri tetkiklerin yapılması zeminini hazırlar. Ancak en son Joe Biden'a 72 yaşında kanda PSA bakıldığı ve prostat muayenesinin yapıldığı açıklandı. Agresif metastatik kanser teşhisi konan 82’i yaşına kadar, son 10 yılda herhangi bir prostatla ilgili tahliller yapılmamış." dedi.

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Biden'in geç teşhis edilen hastalığı gündemde: PSA testi yapımı neden bırakıldı? - 2

"PSA TESTİ YAPIMI BIRAKILMAMALIYDI"

Doç. Dr. Salabaş, eğer ailede prostat kanser ya da yada BRCA mustasyonları olan riskli hastalarda taramanın 40 yaşlarında başlaması gerektiğinin altını çizdi.

"Normal kişilerde de 50 yaşında itibaren en az 2 yılda bir prostat kanseri taraması gerçekleştirilmesi gerek. 70-75 yaşından sonra başvuran erkeklerde PSA bakılmasını üroloji kılavuzları önermiyor. İşte Biden’ın sorunu da tam olarak burada başlamış. 72 yaşından sonra kendisine PSA testi bakılması bırakılmış, bu yüzden saldıran bir prostat kanseri tipinin tanısında gecikilmiş. Halbuki erken teşhisle ameliyat, radyoterapi yada fokal terapilerle kanser ortadan kaldırabilir yada en azından diğer organlara atlanması engellenebilirdi."


Biden'in geç teşhis edilen hastalığı gündemde: PSA testi yapımı neden bırakıldı? - 3

Salabaş, ayrıca erkeklerde PSA taraması yapılmasının bırakılması önerisi, beklenen yaşam süresinin 10 yıldan kısa olmasına dayandığını vurguladı ve "Ancak uzayan insan ömrüyle beraber, hem kılavuzlarımızı hem de alışkanlıklarımızı tekrar gözden geçirmemiş gerekilir. Buradan çıkarmamız gereken en önemli ders, her tetkik ve tedavinin, hasta ve insan odaklı olması gerektiği ve genel geçer kuralların herkese için uygun olmayabileceği." ifadelerini kullandı.

Peki, PSA testi nedir?

Uzman isim; PSA testi, "Prostat Spesifik Antijen" (Prostate-Specific Antigen) adı verilen bir proteinin kandaki seviyesini ölçen basit bir kan testidir. Bu protein, prostat bezi tarafından üretilir ve normalde düşük düzeylerde kanda bulunur. Ancak prostatta bir sorun oluştuğunda örneğin prostat büyümesi, iltihabı veya kanseri durumlarında PSA seviyesi yükselebilir. diyor.

Biden'in geç teşhis edilen hastalığı gündemde: PSA testi yapımı neden bırakıldı? - 4

50 YAŞ ÜSTÜ ERKEKLER İÇİN RİSK

Türkiye’de ve dünya genelinde erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biri olan prostat kanseri, özellikle 50 yaş ve üzerindeki erkekleri tehdit ediyor. Sessiz ilerlemesiyle bilinen bu hastalık, erken teşhis edilmediğinde hayati risk taşıyabiliyor.

Biden'in geç teşhis edilen hastalığı gündemde: PSA testi yapımı neden bırakıldı? - 5

PROSTAT KANSERİ NEDİR?

Prostat kanseri, erkek üreme sisteminde yer alan ve mesanenin hemen altında bulunan prostat bezinde gelişen kötü huylu hücre büyümesidir. Genellikle yavaş ilerleyen bir kanser türü olan prostat kanseri, bazı durumlarda hızla yayılma eğilimi de gösterebilir.

Biden'in geç teşhis edilen hastalığı gündemde: PSA testi yapımı neden bırakıldı? - 6

PROSTAT KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Uzmanlar, prostat kanserinin başlangıç evrelerinde belirti vermeyebileceğine dikkat çekiyor. Ancak ilerleyen süreçte şu belirtiler görülebiliyor:

  • Sık idrara çıkma, özellikle geceleri
  • İdrar yaparken zorlanma veya kesik kesik idrar yapma
  • İdrarda kan görülmesi
  • Kasık bölgesinde rahatsızlık ya da ağrı
  • Bel, kalça veya uyluklarda sürekli ağrı
  • Ereksiyon sorunları



Biden'in geç teşhis edilen hastalığı gündemde: PSA testi yapımı neden bırakıldı? - 7

NE OLMUŞTU?

ABD eski Başkı Joe Biden'ın agresif bir prostat kanseri tanısı konulduğu ve kanserin kemiklerine yayıldığı belirtildi. yazılı açıklamada 82 yaşındaki Biden'ın idrarla ilgili şikayetler nedeniyle muayene edildiği ve prostatında bir nodül bulunduğu bildirildi. Yapılan değerlendirmede, kanser hücrelerinin görünümünü 1’den 10’a kadar puanlayan Gleason skorunun Biden’da 9 olduğu belirtildi.

Biden’a ileri evre prostat kanseri teşhisi konması ve kanserin kemiklere yayılması, ABD’de geniş çapta tartışmalara yol açtı.

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