Biden'in geç teşhis edilen hastalığı gündemde: PSA testi yapımı neden bırakıldı?
ABD eski Başkanı Joe Biden'a agresif bir prostat kanseri tanısı konuldu. Hastalığın ABD'de neden bu kadar geç teşhis edildiği tartışma yarattı. Peki, Biden'ın prostat kanseri neden geç teşhis edildi? Doç. Dr. Emre Salabaş, ntv.com.tr'ye özel yanıtladı.
Haber: Aydan Durak / ntv.com.tr
ABD eski Başkı Joe Biden Biden’a ileri evre prostat kanseri teşhisi konması ve kanserin kemiklere yayılması, ABD’de geniş çapta tartışmalara yol açtı.
Peki, Joe Biden'in ileri evre prostat kanseri neden bu kadar geç teşhis edildi? Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Salabaş, "Aslında prostat kanseri tanısı ve taramasında ilk yapılacak test kanda PSA (prostat spesifik antijen) bakılması olacaktır. Son derece basit ve hızlı yapılabilen bu testin yaş grubuna göre yüksek olması, prostat kanseri için prostat MR ve biyopsi gibi ileri tetkiklerin yapılması zeminini hazırlar. Ancak en son Joe Biden'a 72 yaşında kanda PSA bakıldığı ve prostat muayenesinin yapıldığı açıklandı. Agresif metastatik kanser teşhisi konan 82’i yaşına kadar, son 10 yılda herhangi bir prostatla ilgili tahliller yapılmamış." dedi.