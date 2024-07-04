Biden'ın sağlığıyla ilgili yeni rapor! "Akşam olunca kafası karışıyor"
ABD'de Başkan Joe Biden'ın yaşlılığa bağlı bilişsel gerilemesi ve akıl sağlığı ABD seçimlerinin yaklaştığı dönemde mercek altında. Çevresindekilerin tanıklığına dayanan yeni bir rapor, Biden'ın son zamanlarda yaşadığı hafıza problemleri ve konuşma güçlüklerine ışık tuttu. Biden'ın davranışları, onu düzenli olarak eylem halinde görenler tarafından iki farklı şekilde tanımlanıyor.
İKİ FARKLI DAVRANIŞ BİÇİMİ
ABD Başkanı Joe Biden'ın davranışları, ABD basını ve kamuoyunun yakın takibi altında.
Biden'ın kapalı kapılar ardında, Oval Ofis'te ve dünyanın dört bir yanındaki toplantılardaki davranışları, onu düzenli olarak eylem halinde görenler tarafından iki farklı şekilde tanımlanıyor.