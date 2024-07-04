Biden'ın sağlığıyla ilgili yeni rapor! "Akşam olunca kafası karışıyor"

ABD'de Başkan Joe Biden'ın yaşlılığa bağlı bilişsel gerilemesi ve akıl sağlığı ABD seçimlerinin yaklaştığı dönemde mercek altında. Çevresindekilerin tanıklığına dayanan yeni bir rapor, Biden'ın son zamanlarda yaşadığı hafıza problemleri ve konuşma güçlüklerine ışık tuttu. Biden'ın davranışları, onu düzenli olarak eylem halinde görenler tarafından iki farklı şekilde tanımlanıyor.

Biden'ın sağlığıyla ilgili yeni rapor! "Akşam olunca kafası karışıyor" - 1

İKİ FARKLI DAVRANIŞ BİÇİMİ

ABD Başkanı Joe Biden'ın davranışları, ABD basını ve kamuoyunun yakın takibi altında.

Biden'ın kapalı kapılar ardında, Oval Ofis'te ve dünyanın dört bir yanındaki toplantılardaki davranışları, onu düzenli olarak eylem halinde görenler tarafından iki farklı şekilde tanımlanıyor.

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Biden'ın sağlığıyla ilgili yeni rapor! "Akşam olunca kafası karışıyor" - 2

"AKŞAM OLUNCA KAFASI KARIŞIYOR"

Biden'ın yakın çevresinin aktardığına göre başkan, genellikle keskin ve odaklanmış davranışlar sergiliyor.

Ancak özellikle akşamın ilerleyen saatlerinde düşüncelerinin karmaşıklaştığı ve cümlenin ortasında durakladığı veya kafası karışık göründüğü anlar da oluyor.

Biden'ın sağlığıyla ilgili yeni rapor! "Akşam olunca kafası karışıyor" - 3

KAMERALARA YAKALANAN ANLAR

Başkan bazı durumlarda ise kameralar önünde politika ayrıntılarının ince noktalarını kavrayamıyor ve konuşurken bocalıyor.

Bazen insanların isimlerini unutuyor, kameraların olmadığı yerlere boş bir ifadeyle bakıyor ve odada yavaşça dolaşıyor.

Biden'ın sağlığıyla ilgili yeni rapor! "Akşam olunca kafası karışıyor" - 4

"SEÇİM YARIŞININ ÇOK DIŞINDA"

Biden'ın odaklanma konusunda yaşadığı zorluklar, onun yaşındaki biri için alışılmadık olmayabilir.

Ancak 81 yaşında ve Beyaz Saray'da dört yıl daha geçirmek isteyen biri olarak, Donald Trump'a karşı felaket tartışma performansının ardından, yarışın çok dışında olduğuna yönelik yeni iddialar yankı buldu.

Biden'ın sağlığıyla ilgili yeni rapor! "Akşam olunca kafası karışıyor" - 5

DEMOKRATLARI ALARMA GEÇİREN TARTIŞMA PERFORMANSI

27 Haziran'daki tartışma Demokratları ve bağışçılarını, Biden'ın her zamanki kafa karışıklığından çok daha kötü durumda görünmesi nedeniyle alarma geçirdi.

Bu durum, başkanın seçim yarışına devam edip etmeyeceği ve kazanırsa dört yıl daha etkili bir şekilde ülkeyi yönetip yönetemeyeceği konusunda soruları gündeme getirdi.

Biden'a seçim yarışında katkıda bulunanların, dengesiz tartışma performansının ardından bağışlarının iade edilmesini talep ettiği iddia edildi.

Biden'ın sağlığıyla ilgili yeni rapor! "Akşam olunca kafası karışıyor" - 6

SEÇİM YARIŞINDAN ÇEKİLMİYOR

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Başkan'ın canlı yayın tartışmasıyla ilgili "İyi bir gece geçirmedi" değerlendirmesini yaptı.

Jean-Pierre, Biden'ın başkanlık yarışından çekilip çekilmeyeceğine ilişkin sorulara "Kesinlikle hayır" yanıtını verdi.

Başkan yarıştan çekilmeye karart verecek olursa en mantıklı alternatif yardımcısı Kamala Harris olarak görülüyor.

Biden'ın sağlığıyla ilgili yeni rapor! "Akşam olunca kafası karışıyor" - 7

"BU İŞİ YAPABİLECEĞİME İNANMASAYDIM TEKRAR ADAY OLMAZDIM"

Tartışma gafından bir gün sonra, Biden'ın Kuzey Carolina mitingindeki sesi güçlüydü, gözleri tetikteydi, konuşması kendinden emindi. Konuşurken, odayı tezahüratlar doldurdu.

Biden miting sırasında, "Size bir Biden olarak söz veriyorum. Tüm kalbimle ve ruhumla bu işi yapabileceğime inanmasaydım tekrar aday olmazdım. Çünkü açıkçası, riskler çok yüksek" diye konuştu.

Ancak bazen Biden o kadar yumuşak konuşuyor ki, mikrofonla bile sözlerini anlamak zor. Cümlenin ortasında duruyor ve konuşmalar sırasında sesi kısılıyor.

Biden'ın sağlığıyla ilgili yeni rapor! "Akşam olunca kafası karışıyor" - 8

YAŞLANDIĞINI KABUL ETME VAKTİ GELDİ

Biden'ın danışmanları uzun zamandır yaşıyla ilgili soruları agresif bir şekilde küçümsüyorlardı. Ancak şimdi Biden'ın yaşlılığının inkar edilemez olduğunu kabul ediyorlar.

Trump ile gerçekleştirdiği tartışma, başkanı daha önce büyük ölçüde hafife aldığı yaşlılık faktörünü daha açık bir şekilde kabul etmeye zorladı.

Biden'ın sağlığıyla ilgili yeni rapor! "Akşam olunca kafası karışıyor" - 9

"TAVIRLARI GÜNDEN GÜNE DEĞİŞİYOR"

Daha önce de yakın çevresi tarafından, Biden'ın hal ve tavırlarının da günden güne değiştiği, konuşurken çok uzun süreler duraksadığı, uyuduğu düşünülecek kadar uzun bir şekilde gözlerini kapadığı aktarılmıştı.

Biden'ın sağlığıyla ilgili yeni rapor! "Akşam olunca kafası karışıyor" - 10

ABD TARİHİNİN EN YAŞLI BAŞKANI

1942'de doğan Joe Biden, ABD tarihinin gördüğü en yaşlı başkan. Yeniden seçilirse ve yaşamını sürdürebilirse ikinci dönemi sonunda 86 yaşına basacak.

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