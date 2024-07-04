Biden'ın sağlığıyla ilgili yeni rapor! "Akşam olunca kafası karışıyor"

"BU İŞİ YAPABİLECEĞİME İNANMASAYDIM TEKRAR ADAY OLMAZDIM"

Tartışma gafından bir gün sonra, Biden'ın Kuzey Carolina mitingindeki sesi güçlüydü, gözleri tetikteydi, konuşması kendinden emindi. Konuşurken, odayı tezahüratlar doldurdu.

Biden miting sırasında, "Size bir Biden olarak söz veriyorum. Tüm kalbimle ve ruhumla bu işi yapabileceğime inanmasaydım tekrar aday olmazdım. Çünkü açıkçası, riskler çok yüksek" diye konuştu.

Ancak bazen Biden o kadar yumuşak konuşuyor ki, mikrofonla bile sözlerini anlamak zor. Cümlenin ortasında duruyor ve konuşmalar sırasında sesi kısılıyor.