Biden'ın tartışma felaketi: Adaylıktan çekilecek mi?

SEÇİM ÖNCESİ KOMPLO PLANI

Bu tartışma ile ilgili en büyük gizem, Başkan Joe Biden'ın ekibinin tartışmayı neden kabul ettiği.

Bu kararın, Biden'ı istifa etmeye ve yerine daha genç bir aday getirmeye zorlayacak kadar kötü bir seçim öncesi başarısızlığı yaratmak için planlanan bir oyun olduğu yönünde spekülasyonlar ortaya çıktı.

Peki Biden, uzun süredir gündemde olan bu karşılaşmada neden başarısız oldu?