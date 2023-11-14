Biden'ın torununun aracına girmeye çalışan şüphelilere ateş açıldı

ABD'de, Başkan'ı ve ailesini korumakla görevli Gizli Servis İletişim Şefi Anthony Guglielmi, yaptığı yazılı açıklamada, dün gece Washington'da Naomi Biden için tahsis edilmiş hükümete ait araca zorla girmeye çalışan "2 ya da 3 şüpheliye ateş açıldığını" belirtti.

Guglielmi, Başkan Biden'ın torununu koruyan Gizli Servis ajanlarının, 12 Kasım saat 23.58'te Washington DC'nin Georgetown semtinde, "muhtemelen 3 kişinin", park etmiş boş bir hükümet aracının camını kırdığını gördüğünü aktararak "Bu karşılaşma sırasında bir federal ajan silahını ateşledi ancak kimsenin vurulmadığına inanılıyor." ifadesine yer verdi.